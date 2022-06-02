SplashtopがZebra Technologiesの認証を取得
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Splashtop Rugged & IoT リモートサポートの検証は、Zebra リモートコントロール Event Injection Serviceのサポートを顧客に提供します
カリフォルニア州サンノゼ— 2019年5月8日 — Splashtop Inc.、リモートアクセスとリモートサポートソリューションの世界的リーダーは、本日、Splashtop Rugged & IoTリモートサポート製品がZebra Technologies’の検証プログラムを成功裏に完了したことを発表しました。ZebraのPartnerConnect独立ソフトウェアベンダー (ISV) プログラムの一環として、検証プログラムは、Splashtop Rugged & IoTリモートサポートが選択するZebra®デバイスとのパフォーマンスと機能を確認するために成功裏にテストされたことを顧客とパートナーに示します。
重要なポイント
Splashtop Rugged & IoT リモートサポートは、Zebraのリモートコントロール Event Injection Serviceをサポートするように最適化されています。その結果、顧客はZebraの堅牢なデバイスをリモートサポートし、コンピュータを管理することができます。ユーザーはデバイス�の画面を完全に制御でき、リモートでトラブルシューティングを行いながらキーやタッチイベントをシステムに注入することができます。
Zebra TechnologiesのValidated Programでは、対象となるチャネルパートナーが自社のソフトウェアソリューションと、対象のZebraモバイルコンピュータ、スキャナー、プリンター、RFIDリーダーとの相互運用性をテストできます。これにより、リスクと設定時間を削減しながら、ユーザーのアプリケーション固有のニーズに対応できます。
Zebraのエンジニアリングチームと密接に協力し、SplashtopはZebraのTC52モバイルタッチコンピュータとの相互運用性を成功裏にテストしました。
「SplashtopアプリがZebraに認定されたことを非常に嬉しく思います」とSplashtopのCEO、Mark Leeは言いました。「この検証により、Splashtop Rugged & IoTリモートサポートは、Android™オペレーティングシステムで動作するものを含む、選択されたZebraデバイスを設定、管理、サポートしたい企業にとって理想的なソリューションです。」
提供状況
Splashtop Rugged & IoT Remote Support に関する情報は、IoT Remote Support solutionでご覧いただけます。Zebra デバイスをサポートする企業は、そのWebページの「Get Started」ボタンをクリックしてリクエストフォームに入力することで、この新しいソリューションの詳細情報を確認し、試用を申し込めます。
Splashtopについて
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、最高の価値と最高のリモートコンピュータアクセスおよびコラボレーションソリューションを提供します。Splashtopのリモートデ��スクトップサービスは、どのデバイスからでもどこからでもアプリやデータにアクセスできるようにします。Splashtop リモートサポートサービスは、ITおよびMSPがコンピュータ、モバイル、産業機器、そしてIoT（Internet of things）をサポートすることを可能にします。Splashtopのオンデマンドサポートソリューションは、サポートおよびヘルプデスクチームがコンピュータやiOSおよびAndroidデバイスにリモートでアクセスしてサポートを提供できるようにします。Splashtopのコラボレーションサービスには、Mirroring360やClassroomが含まれており、デバイス間で効果的な画面共有、1対多を可能にします。2,000万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでいます。詳細はこちら: https://www.splashtop.com。
ZEBRAとスタイライズされたZebraの頭は、Zebra Technologies Corporationの商標であり、世界中の多くの管轄区域で登録されています。その他の商標はそれぞれの所有者の財産です。©2019 Zebra Technologies Corporationおよびその関連会社。すべての権利を保有します。