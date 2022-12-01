Splashtop 2がWindows Phone 8でリリースされました。NokiaとMicrosoftの提供により、2013年8月31日まで無料�で利用可能です。
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数百万のWindows Phoneユーザーが、最高クラスのリモートデスクトップ体験を楽しめるようになりました
SAN JOSE, Calif. — May 23, 2013 — Splashtop Inc., クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーであるSplashtop Inc.は、Microsoft Windows Phone 8向けのSplashtop 2 リモートデスクトップのリリースを発表しました。これにより、Windows PhoneからPCやMacへのリモートアクセスが簡単にワンクリックで可能になり、自宅や職場のコンピュータからパーソナルクラウドコンピューティングを実現します。
「多くのWindows PhoneユーザーがSplashtopを求めていました」とSplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べました。「私たちはNokiaとMicrosoftと提携し、Windows Phone 8向けに最適化された最高のSplashtop体験を提供できることを楽しみにしています。」
Windows Phone 8ユーザーは、Splashtop 2 Remote Desktopを使ってPCまたはMacからファイルにアクセスし、すべてのアプリケーションを使用し、コンテンツを直接表示・再生できるようになりました。これにより、デバイス間でファイルを同期したりコピーしたりする必要はありません。
モバイルロードウォリアーやリモートワーカー向け。Splashtopは、Outlook、PowerPoint、Excel、Wordなどの重要な作業ファイルやオフィスアプリケーションに簡単にアクセスできるようにします。.Net、Silverlight、IEウェブアプリ、Java、Flash、データベースアプリ、その他のレガシーアプリケーションなどのすべての重要なビジネスアプリケーションにリモートでアクセスできます。WinPhone 8を持ってどこにでも行き、PCまたはMacにフルアクセスできます。
NokiaとMicrosoftとの協力により、Splashtop 2はWindows Phone 8ユーザー全員に2013年8月31日まで無料で提供されます。
「Nokia Lumiaの所有者に接続されたライフスタイルを可能にする素晴らしいアプリケーションを提供することの価値が高まっていることを認識しています。Nokiaチームは、Nokia LumiaでのSplashtop体験に消費者が満足することを願って、Splashtopと緊密に協力し、モバイルハンドセットから直接アクセスできる最高のリモートデスクトップ体験を提供することを保証しました」と、NokiaのVP兼GM、グローバルパートナーおよびアプリケーション開発のBryan Biniakは述べています。
「Windows Phoneは、箱から出してすぐに生産性を発揮するように設計されており、モバイルワーカーやITプロフェッショナル向けの魅力的なアプリを提供します」と、Microsoft Corp.のWindows Phone AppsのゼネラルマネージャーであるTodd Brixは述べています。「Splashtop 2は、Windows Phone Storeで見つけることができる高いパフォーマンスのアプリケーションの素晴らしい例です。」
Splashtop 2 リモートデスクトップ for Windows Phone 8 is available at the Microsoft Windows Phone Store. https://www.windowsphone.com/s?appid=7422bd18-219e-4d20-af5e-126045a238b8
Splashtop につい��て
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高のクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。1400万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを搭載して出荷しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。2012年と2013年に連続してNVIDIAの「Ones to Watch」Emerging Companies賞を受賞した唯一の会社です。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
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メディアコンタクト
Kim Gengler
kim.gengler@horngroup.com
*出典: ZDNet