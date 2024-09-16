リモートクリエイティブワークフローの再定義: WacomとSplashtopがIBC 2024でWacom Bridgeのヨーロッパ発売を発表
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リモートおよびハイブリッドの作業環境は新しい常識であり、クリエイティブ業界にとっての課題です。WacomはSplashtopと密接に協力し、サポートされているリモートデスクトップ接続でのプロフェッショナルペンタブレットとペンディスプレイのパフォーマンスと体験を劇的に向上させる革新的なソリューションを開発しました。Wacomのエコシステムアプローチの一環として、主要なクラウドコンピューティングパートナーとのシームレスな統合を確保し、Wacom BridgeはヨーロッパでSplashtopのセキュアで高性能なリモートワークソリューションと共に一般利用可能になりました。
アムステルダム、オランダおよびデュッセルドルフ、ドイツ – 2024年9月10日 – デジタルペン技術の世界的リーダーであるWacomと、高性能リモートアクセスソリューションのパイオニアであるSplashtopは、Wacom Bridgeのヨーロッパでのローンチを発表できることを誇りに思います。これは、Splashtop EnterpriseおよびSplashtop Business Access パフォーマンス製品内で利用可能です。
アムステルダムでのIBC 2024に先駆けて発表されたこの画期的なソリューションは、リモートおよびハイブリッドのクリエイ��ティブワークフローにおける課題に対処し、テラバイトの機密データを扱うリソース集約型アプリケーションでリモート作業を行うスタジオやアーティストの課題に対応します。Wacom Bridgeを使用することで、Splashtopと最新のWacom Movink、Cintiq、Cintiq Pro、Intuos Proデバイスを使用するプロのアーティストやデザイナーは、Wacomのインタラクティブペンディスプレイ技術のフルポテンシャルを活用し、ローカルおよびリモートシステム全体で安全でシームレスなデジタルクリエイティブ体験を楽しむことができます。
WacomとSplashtopは、アーティスト中心の体験を提供するために密接に協力しています。Wacom Bridgeは、ローカルとリモートのアプリケーション間の切り替えを容易にし、両方の環境でアプリケーション固有の設定を維持し、カーソルの遅延を排除することで知覚される遅延を減少させ、Windows InkとWintab APIをペン入力に対応しています。Wacom Inklineの導入により、リモートシステム上で描画すると即座に反応するラインが現れ、自然で途切れないクリエイティブな流れを保証します。この技術は、クリエイティブ業界が新しい柔軟な働き方モデルに適応する中で、リモートデスクトップの制限を効果的に克服します。
「Wacom Bridgeは、アーティストとの継続的なパートナーシップの最新の成果です」と、Wacomのインク部門およびEMEAのB2BビジネスのシニアバイスプレジデントであるHeidi Wang氏は述べています。「このサービスは、データ集約型のワークフローでどこでも一緒に作業したいプロのクリエイターのニーズを予測し、超えることを目指しています。Splashtopの高度なリモートパフォーマンスと機能により、Wacom Bridgeは、ローカルマシンを使用した従来のスタジオでのコラボレーションと同じ感覚のリモートワークフローを提供します。」
Splashtopのメディアおよびエンターテインメントのプロフェッショナル向けに安全でスムーズなリモート体験を提供するというコミットメントは、この協力の基本です。SplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは、「私たちは常に、どこからでもデジタル能力を最大限に活用するためにクリエイティブなプロフェッショナルを支援することに尽力してきました」と述べています。今日、それはこれまで以上に重要です。Wacomとのパートナーシップにより、アーティストやクリエイティブが求めていたユニークで緊密に統合された、安全で高性能なリモート体験を提供します。」
Splashtopは業界をリードするリモートセッションパフォーマンスを提供し、最大240フレーム/秒（fps）のフレームレートと、Nvidia、Intel、AMDの最新グラフィックスカードによる最適化を実現し、リソース集約型アプリケーションを使用する際でも流動的で応答性の高いリモート体験を保証します。Splashtopは、簡単なファイル転送、マルチモニターサポート、リモートマイク、クリスタルクリアで高忠実度のオーディオ、4:4:4カラーモードなどの機能で生産性と精度を向上させます。チームやフリーランサーを管理する組織にとって、予定されたアクセスは、事前に設定された時間のみリモートアクセスを許可することで調整を簡素化し、効率的で安全なプロジェクト管理をサポートします。シングルサインオン（SSO）統合、詳細なアクセス制御、ISO 27001、GDPR、SOC-2などのグローバルセキュリティ基準への準拠により、Splashtopは機密データやクリエイティブ資産を安全に保ち、機密性の高いコンテンツを扱うプロフェッショナルにとって信頼できる選択肢となります。
IBCでSplashtopとWacom Bridgeを体験 WacomとSplashtopは、2024年9月13日から16日までRAIアムステルダムで開催される国際放送コンベンション（IBC）で協力します。ホール14のブース14B02では、興味のある訪問者がWacom Bridgeのライブデモを体験し、Splashtopのリモートアクセスソリューションがどのように運用を向上させるかを探ることができます。IBC 2024の詳細については、www.ibc.orgをご覧ください。
Splashtopユーザーには追加費用なしで利用可能
Wacom Bridge は、米国、カナダ、日本、ヨーロッパのすべてのSplashtop Enterprise および Splashtop Business Access Performanceユーザーに追加料金なしでご利用いただけます。その他の地域での提供状況については、Splashtop または Wacom の担当者にお問い合わせいただくか、Wacom Bridgeをご覧ください。Splashtopのリモートアクセスソリューションの詳細については、Splashtop.comをご覧ください。Wacomのインタラクティブディスプレイとペンのラインアップについては、Wacom.comをご覧ください。
Wacomについて
Wacomのビジョンは、自然なインターフェースソリューショ�ンを通じて人々と技術をより近づけることです。これにより、インタラクティブペンタブレットとディスプレイ、デジタルスタイラス、デジタル署名の保存と処理のためのソリューションの世界的なリーディングメーカーとなりました。Wacomの直感的な入力デバイスの先進技術は、世界中の最もエキサイティングなデジタルアート、映画、特殊効果、ファッション、デザインの作成に使用され、ビジネスおよび家庭のユーザーに彼らの個性を表現するためのリーディングインターフェース技術を提供しています。1983年に設立されたWacomは、日本に本社を置くグローバル企業で（東京証券取引所6727）、150カ国以上でのマーケティングと流通をサポートするために世界中に子会社と関連オフィスを持っています。Wacomの製品に関する詳細情報は、www.wacom.comをご覧ください。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化し、合理化する安全なITソリューションのリーダーです。そのリモートおよびオンプレミスのソリューションは、現場のマシンの前にいるのと同じくらい速く、シンプルで安全な体験を提供します。Splashtopの特許取得済みの高性能技術は、4K HD品質、最大240 fps、超低遅延を実現できます。Splashtopは高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザーと25万の企業が、85%のFortune 500企業を含むSplashtop製品を世界中で利用しています。www.splashtop.comをご覧ください。