Introducing Wacom Bridge
Introducing Wacom Bridge

アーティストのリモートワークのギャップを埋める

Splashtop を通じて利用できる画期的なテクノロジーである Wacom Bridge によるリモート クリエイティビティの未来へようこそ。ローカルのWacomデバイスをリモートワークステーションにシームレスに接続することで、描画体験を向上させます。

主な特徴

Low latency stopwatch icon

低遅延

非常に低いレイテンシーを体験して、スムーズで応答性の高いクリエイティブ プロセスを体験してください。

Inkline technology icon

インクラインテクノロジー

リアルタイムのリモート描画のためのワコム独自のInklineテクノロジーを使用して、長距離にわたる潜在的な遅延を埋めます。

Seamless use computer connecting to computer icon

シームレスな使用

ローカルでもリモートでもワコムのテクノロジーの利点を活用し、クリエイティブな環境に柔軟性をもたらします。

Computer with gear icon

アプリ設定の自動同期

カスタマイズしたショートカット、ブラシ、その他の設定は自動的に同期され、ワークフローを簡単に合理化できます。

Support for pen events icon

ペンイベントのサポート

筆圧、向き、傾きなどのペン イベントを完全にサポートし、包括的なクリエイティブ エクスペリエンスを保証します。

Icon representing OS Support

OSのサポート

現在、Windows 10以降と互換性があります(Linuxのサポートは近日公開予定です。Mac ユーザーは、 Splashtop が提供する USB デバイス リダイレクト機能を使用できます。

Wacom Bridgeは、次のSplashtopプランに含まれています

個人およびチーム向け

Splashtop Remote Access のパフォーマンス

最高の画像カラー、オーディオ品質などを実現します。

主な機能：最大240fps、4:4:4カラーモード、高音質オーディオ、USBデバイスリダイレクト、マイクパススルー、Wacom Bridgeに対応。

企業向け

Splashtop Enterprise

組織のリモートアクセス、サポート、エンドポイント管理のニーズに合わせて拡張できる統合プラットフォーム。

主な機能： Performanceのすべてに加え、SSO統合、きめ細かなアクセス権限、サービスデスク、エンドポイント管理など。

Person using a pen to draw on a Wacom Cintiq Pro 17 tablet

誰が利益をもたらすか

Wacom Bridgeは、デザイナー、イラストレーター、アニメーター、写真家など、特殊なスタイラス入力に頼るクリエイティブなプロフェッショナルに最適です。

Wacom BridgeとSplashtopで創造性の新時代を発見してください。

Wacom Bridgeの動作を見る

Splashtop を使い始める

