Introducing Wacom Bridge
アーティストのリモートワークのギャップを埋める
Splashtop を通じて利用できる画期的なテクノロジーである Wacom Bridge によるリモート クリエイティビティの未来へようこそ。ローカルのWacomデバイスをリモートワークステーションにシームレスに接続することで、描画体験を向上させます。
主な特徴
低遅延
非常に低いレイテンシーを体験して、スムーズで応答性の高いクリエイティブ プロセスを体験してください。
インクラインテクノロジー
リアルタイムのリモート描画のためのワコム独自のInklineテクノロジーを使用して、長距離にわたる潜在的な遅延を埋めます。
シームレスな使用
ローカルでもリモートでもワコムのテクノロジーの利点を活用し、クリエイティブな環境に柔軟性をもたらします。
アプリ設定の自動同期
カスタマイズしたショートカット、ブラシ、その他の設定は自動的に同期され、ワークフローを簡単に合理化できます。
ペンイベントのサポート
筆圧、向き、傾きなどのペン イベントを完全��にサポートし、包括的なクリエイティブ エクスペリエンスを保証します。
OSのサポート
現在、Windows 10以降と互換性があります(Linuxのサポートは近日公開予定です。Mac ユーザーは、 Splashtop が提供する USB デバイス リダイレクト機能を使用できます。
Wacom Bridgeは、次のSplashtopプランに含まれています
個人およびチーム向け
Splashtop Remote Access のパフォーマンス
最高の画像カラー、オーディオ品質などを実現します。
主な機能：最大240fps、4:4:4カラーモード、高音質オーディオ、USBデバイスリダイレクト、マイクパススルー、Wacom Bridgeに対応。
誰が利益をもたらすか
Wacom Bridgeは、デザイナー、イラストレーター、アニメーター、写真家など、特殊なスタイラス入力に頼るクリエイティブなプロフェッショナルに最適です。
Wacom BridgeとSplashtopで創造性の新時代を発見してください。