制限のないプロフェッショナルな創造性とコラボレーション: Wacom BridgeがSplashtopで一般利用可能�に
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2024年1月9日、カリフォルニア州CUPERTINOおよびオレゴン州PORTLAND — デジタルペン技術のグローバルリーダーであるWacomと、高性能リモートアクセスソリューションのパイオニアであるSplashtopは、Wacom Bridge の一般提供開始を発表しました。Wacom Bridgeは、一部の国において、Splashtop EnterpriseおよびBusiness Access Performance製品内でご利用いただけます。Splashtop を使用して、最新の Wacom Cintiq、Cintiq Pro、Intuos Pro デバイスで作業し、高性能なワークステーション上の大容量アプリケーションやテラバイト級のデータへのアクセスを必要とするプロのアーティストやデザイナー。これで、どのデバイスからでもWacomのインタラクティブペンディスプレイ技術の可能性を最大限に活用し、場所を問わず安全でシームレスなデジタルクリエイティブ体験を楽しめるようになりました。
WacomとSplashtopは、コンセプトアーティスト、ストーリーボーダー、コンピュータグラフィックスのプロ、ビデオ編集者、データ集約型のワークフローで働く他のアーティストを含む、あらゆるタイプのクリエイティブアーティストのためのリモートワークフローに関連する課題を解決するために、過去数年間にわたって協力��してきました。Wacom Bridgeは、プロのアーティストのニーズに直接対応する初のサービスであり、アプリケーション固有の設定でローカルおよびリモートシステム間でペンをシームレスに使用する柔軟性、カーソルの遅延を排除して知覚される遅延を減少させること、Windows InkおよびWintab APIをペン入力に対応することなど、アーティスト中心の体験を提供します。WacomのBranded Business担当エグゼクティブバイスプレジデントであるFaik Karaogluは、このコラボレーションの重要性を強調し、「Wacom Bridgeは、アーティストとの継続的なパートナーシップの最新の形です。このサービスは、データ集約型のワークフローでどこでも一緒に働きたいと考えるプロのクリエイティブのニーズを予測し、超えることを目指しています。Splashtopの高度なリモートパフォーマンスと機能により、Wacom Bridgeは、ローカルマシンを使用した従来のスタジオでのコラボレーションと同じように感じられるリモートワークフローを提供します。」
Splashtopのメディアおよびエンターテインメントのプロフェッショナル向けに安全でスムーズなリモート体験を提供するというコミットメントは、この協力の基本です。SplashtopのCEOであるMark Leeは、「私たちは常に、クリエイティブなプロフェッショナルがどこからでもデジタル能力を最大限に活用できるよう支援することにコミットしています。今日、それはこれまで以上に重要です。Wacomとのパートナーシップにより、アーティストやクリエイティブが求めていたユニークで緊密に統合された、安全で高性能なリモート体験を提供します！」と述べています。
「Splashtopを通じたWacom Bridge技術は、�アーティストがリモートワークを可能にし、これまで以上に安全な環境で創造性の範囲を広げることをサポートします。」と、株式会社白組のシステム部システムコーディネーターである藤井治信氏は述べています。白組は、VFXやCGなどのさまざまな技術に焦点を当てた映像制作会社で、昨年50周年を迎えました。
Splashtopは、最大240 fpsのフレームレートで業界をリードするリモートセッションパフォーマンスを提供します。Splashtopのソリューションは、Nvidia、Intel、AMDの最新のグラフィックスカードを含むさまざまなハードウェアに最適化されています。さらに、ファイル転送、マルチモニターサポート、リモートマイク、高忠実度オーディオ、4:4:4カラーモード、予定されたアクセスなどの機能があります
チームやフリーランサーは、クリエイティブおよびポストプロダクションのプロフェッショナルの分散した労働力間のシームレスな協力をさらに強化します。SSO統合、詳細なアクセス許可の制御、SOC 2、ISO 27001およびその他のグローバル基準への準拠などの機能により、コンテンツのプライバシーとデータのセキュリティが確保されます。
Splashtopユーザーに追加費用なしで利用可能
この強化された統合は、すべてのSplashtop Enterprise および Splashtop Business Access パフォーマンスユーザーに追加料金なしで提供され、クリエイティブプロフェッショナル向けのSplashtopのプレミアム機能だけでなく、Wacomデバイスをシームレスに使用することもできます。Wacom Bridgeは、米国、カナダ、日本で利用可能です。他の地域での利用可能性については、SplashtopまたはWacom�の担当者にお問い合わせいただくか、Wacom Bridgeをご覧ください。
Splashtopのリモートアクセスソリューションの詳細については、Splashtop.comをご覧ください。Wacomのインタラクティブディスプレイとペンの範囲を探索するには、Wacom.comをご覧ください。
Wacomについて
Wacomのビジョンは、自然なインターフェース技術を通じて人々と技術をより近づけることです。これにより、インタラクティブペンタブレットとディスプレイ、デジタルスタイラス、デジタル署名の保存と処理のためのソリューションの世界的なリーディングメーカーとなりました。Wacomの直感的な入力デバイスの先進技術は、世界中の最もエキサイティングなデジタルアート、映画、特殊効果、ファッション、デザインの作成に使用され、ビジネスおよび家庭のユーザーに彼らの個性を表現するためのリーディングインターフェース技術を提供しています。1983年に設立されたWacomは、日本に本社を置くグローバル企業で（東京証券取引所6727）、150カ国以上でのマーケティングと流通をサポートするために世界中に子会社と関連オフィスを持っています。Wacomの製品についての詳細は、Wacom.comもご覧ください。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化し、合理化する安全なITソリューションのリーダーです。そのリモートおよびオンプレミスのソリューションは、現場のマシンの前にい�るのと同じくらい速く、シンプルで安全な体験を提供します。Splashtopの特許取得済みの高性能技術は、4K HD品質、最大240 fps、超低遅延を実現できます。Splashtopは高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザーと25万の企業が、85%のFortune 500企業を含むSplashtop製品を世界中で利用しています。www.splashtop.comをご覧ください。