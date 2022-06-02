NTT DATA、Splashtop Business Accessを新しい「スマートデバイス向け仮想デスクトップ」サービスに選定
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Splashtopは、高解像度データが多く使用される建設、製造、医療業界の従業員の進化する働き方に貢献します。
TOKYO (PRWEB) 2018年4月10日 — 今日、Splashtop Inc.は、リモートデスクトップサービスであるSplashtop Business Accessが、NTTデータの新しい「スマートデバイス向け仮想デスクトップ」サービスの主要コンポーネントとして含まれたことを発表しました。NTTデータ株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：岩本敏男）は2018年4月1日にこのサービスを開始しました。
NTT DATAの新しい「スマートデバイス用バーチャルデスクトップ（タブレットデバイスとスマートフォン）」サービスは、建設、製造、医療などの業界の企業を対象としており、従業員はしばしば高解像度データを扱う必要があります。これらの新しいサービスにより、これらの企業の従業員は、オフィスを離れていてもオフィスのPCデスクトップにリモートでアクセスして使用することができます。これらのサービスは、ユーザーにとっての利便性を向上させながら、安全な環境を維持します。
Splashtop Business Accessは、企業が必要とする高いセキュリティを備え、ネットワーク速度�が最適でない場合でも、高解像度のビデオや画像データのスムーズな転送を可能にする機能を備えています。Splashtopの独自のプロトコル技術がこれらの機能を可能にしています。Splashtop Business Accessを使用すると、建設や製造業などの業界のユーザーは、CADデータを含むデータ集約型アプリケーションにスマートデバイスからリモートアクセスし、実際の設計図や図面を使用せずに職場の同僚とスムーズにコミュニケーションを取ることができます。さらに、医療業界のユーザーは、オフィス外からスマートデバイスでX線やMRI画像を確認でき、医療判断を下す時間を短縮できます。
NTT DATAの「スマートデバイス向け仮想デスクトップ」にSplashtop Business Accessが含まれることは、Splashtopの販売代理店の一つであるRecomot Inc.（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：東郷剛士）のMAMサービスとNTT DATAの2つの新しいサービスを接続することによって実現されました。
NTTデータとRecomotは、2018年に合計2,000のSplashtop Business Accessライセンスを販売する予定です。NTTデータは日本最大のITサービス会社です。
Splashtop について
Splashtop Inc.は、最高クラスのクロススクリーンによる生産性向上、サポート、コラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスを使えば、どこからでも、あらゆるデバイスでアプリやデータにアクセスできます。Splashtopのリモートサポートサービスを利用すると、IT部門やMSPsがコンピュータ、モバイルデバイス、産業機器、Internet of things (IoT) をサポートできます。Mirroring360 や Splashtop Classroom を含む Splashtop のコラボレーションサービスでは、デバイスをまたいで効果的な 1対多 の画面共有を実現できます。現在、2,500万人以上のユーザーがSplashtop製品を利用しており、Acer、ASUS、Dell、Epson、HP、InFocus、Intel、Lenovo、LG、Panasonic、Promethean、Sharp、Toshiba などの製造パートナーは、1億台を超えるデバイスに Splashtop をバンドルしています。詳細はhttps://www.splashtop.comをご覧ください。
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Splashtopについて
Splashtop Inc.は、最高クラスのクロススクリーン生産性、サポート、コラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、どのデバイスからでもどこからでもアプリやデータにアクセスできるようにします。Splashtopのリモートサポートサービスは、ITやMSPがコンピュータ、モバイル、産業機器、IoTをサポートできるようにします。Splashtopのコラボレーションサービスには、Mirroring360やClassroomが含まれ、デバイス間での1対多の効果的な画面共有を可能にします。現在、2500万人以上のユーザーがSplashtop製品を利用しており、Acer、ASUS、Dell、Epson、HP、InFocus、Intel、Lenovo、LG、Panasonic、Promethean、Sharp、Toshibaなどの製造パートナーが、1億台以上のデバイスにSplashtopをバンドルしています。詳細はこちら at https://www.splashtop.com.
Splashtopウェブサイト:https://www.splashtop.com Splashtop Japanウェブサイト: https://www.splashtop.co.jp
Splashtop Business Access: https://www.splashtop.com/business