新しいSplashtop OSが消費者向けにダウンロード可能に インスタントオンのリーダーがMicrosoftと検��索配信契約を締結し、ユーザーにインスタントBing検索を提供
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2010年11月30日 — サンノゼ、CA — Splashtop Incは、即時アクセスコンピューティングの世界的リーダーとして、ノートブックとネットブックに最適化された軽量でウェブ中心のオペレーティングシステムであるSplashtopR OS（ベータ版）の即時利用可能を発表しました。Splashtop OSは、Windowsオペレーティングシステムと共存できるブラウザベースの「コンパニオンOS」です。会社はまた、Microsoft Corp.との新しい世界的な検索配信契約を発表しました。これにより、BingがSplashtop製品ファミリー全体で既定の検索エンジンとなります。新製品はBing技術と組み合わせることで、世界中の何百万もの消費者にインスタント検索の約束を提供します。
Splashtop OSは、「ウェブ上で生活」し、お気に入りのサイトやウェブベースのアプリケーションへの迅速で信頼性のあるアクセスを必要とする人々のために設計されており、従来のWindowsベースのデスクトップ環境も提供します。Bingを既定のウェブ検索プロバイダーとして目立たせることに加えて、Splashtop OSはGoogle Chromeブラウザの背後にあるオープンソースプロジェクトであるChromiumに基づいたシンプルでありながら馴染みのある環境を提供します。
「私たちは、あなたが欲しいものを迅速に手に入れる専門家です！」とSplashtop Inc.のCEO兼共同��創設者のMark Leeは言いました。「OEMブランドのインスタントオン製品を通じて、すでに何百万ものPCユーザーがSplashtopのスピードに夢中になっています。ダウンロード可能な製品で、残りの人口にもリーチすることを目指しています。そして今、Microsoftと一緒に、ウェブ検索に活気を与えます。」
以前のSplashtop製品は、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LGなどの主要OEMから数千万台のPCにホワイトラベルでプリインストールされ、配布されていましたが、新製品はSplashtopブランドで、会社のウェブサイトから直接エンドユーザーにダウンロード可能です。Splashtop OSは簡素化されており、Chromiumベースのブラウザ以外のネイティブアプリケーションは含まれず、数秒でBingを搭載した検索ボックスに直接起動します。
「私たちは、Splashtopと協力して、相互のお客様にBingの強力なツールへの簡単なアクセスを提供し、お客様がより情報に基づいた意思決定を行うのを助けることに興奮しています」とBingのゼネラルマネージャー、Jon Tinterは述べています。「私たちの2社は、即時利用可能で検索中心のコンピューティング体験のビジョンを共有しています。BingはSplashtop OSに自然な追加であり、ユーザーが複雑なタスクを完了し、より良い決定を下すために必要な情報をより迅速に見つける完璧な方法を提供します。」
インスタントオンのブラウザ中心のOSは、ユーザーが重要なコンテンツに素早くアクセスできるようにします。ユーザーは、Windowsにブートしてウェブブラウザを起動することなく、クイック検索を行い、住所を見つけ、メールを確認し、FacebookやTwitterでステータスを更新することができます。GoogleのChrome OSとは対照的に、年内に市場に出ると予想されるSplashtop OSは、Windowsを主要なデスクトップオペレーティングシステムとして補完することを目的としています。
主な利点には以下が含まれます:
速い — 開始まで5秒未満
簡単 — インスタント検索、より速いクエリのためのBing搭載のプレブラウザ検索ボックス
安全 — Chromiumベースのブラウザを実行するロックダウンされたLinuxコアを特徴とします
便利 — Adobe Flashなどのすべてのコアプラグインがプリインストールされているため、追加の設定は不要です
スマート — Windowsから地域、言語、日時、Wi-Fiネットワーク、ブラウザのブックマークなどの重要な設定を自動的にインポートし、セットアップを簡素化
Availability
Splashtop OS（ベータ版）は、HPのMiniネットブックやPavilionノートブックなどの人気プラットフォームにインストールして実行するように最適化されています。他のPCメーカーからバンドルされたSplashtopプラットフォームもサポートされます。追加のSplashtopベースのプラットフォームのサポートは、今後数ヶ月で利用可能になります。
Splashtopについて
Splashtop Inc.（旧DeviceVM, Inc.）は、2006年に設立され、世界中の人々が重要なことに迅速にアクセスできるようにコンピューティング体験を最適化することを目指しています。2007年に初めて導入されたフラッグシップ製品Splashtop OSは、PCを起動してから数秒でオンラインになり、メールにアクセスし、友人とチャットできる受賞歴のあるインスタントオンプラットフォームです。製品ファミリーの拡大には��、Splashtop Remoteが含まれており、ユーザーはWindows PCから離れている間にiPadや他のモバイルデバイスからWindowsのフル体験を楽しむことができます。
今日、Splashtopベースの製品は、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyを含む主要メーカーの4,000万台以上のPCで利用可能です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、Laptop Magazineの「Best of 2010 CES」賞など、数々の賞を受賞しています。Splashtop Inc.はサンノゼに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にオフィスを持っています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください
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Splashtop PRチーム
便利なリンク:
Splashtopホーム: https://www.splashtop.com