日本の第2位のモバイルキャリアKDDIが5,000以上のGoToMyPC顧客をSplashtop Businessに移行
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– KDDIは、リモートデスクトップアクセスプロバイダーとしてGoToMyPCをSplashtopに置き換え、5,000以上の顧客をSplashtop Businessに移行しました –
カリフォルニア州サンノゼ、2018年4月30日 – 日本の第2位のモバイルキャリアであるKDDI株式会社（本社：東京都千代田区）は、最近Splashtopを新しいリモートアクセスプロバイダーとして選び、5,000以上のGoToMyPC顧客をSplashtopに移行しました。KDDI株式会社は最近、顧客に対して3年間のGoToMyPCの提供を終了し、代わりにSplashtop Businessの提供を開始することを発表しました。
KDDIは、5,000万人以上の加入者を持つ顧客基盤を持ち、モバイルセルラーサービスとISPネットワークおよびソリューションサービスを世界中の顧客に提供しています。2013年、KDDIはGoToMyPCを顧客に提供し、サーバーを構築したり、ハードウェアを購入したり、ネットワークポリシーを変更したりすることなく、コンピュータにリモートアクセスする方法を提供しました。しかし、顧客のフィードバックと追加の製品評価を受けて、KDDIは2017年初頭にGoToMyPCをSplashtop Businessに置き換えることを選択しました。
Splashtop Businessは、信頼性、速度、セキュリティで業界をリードすることで知られる最高クラスのリモートアクセスソリューションです。Splashtop Businessを提供することで、KDDIは顧客に、世界中のどこからでもリアルタイムで高速接続と高精細な品質とサウンドで、他のデバイスから仕事用コンピュータにアクセスする能力を与えました。Splashtopはまた、簡単にスケーラブルな信頼性の高いグローバルインフラストラクチャで知られており、モバイルキャリアが顧客向けのリモートアクセスソリューションを探す際にSplashtopを好む理由です。
KDDIの製品提供にSplashtop Businessを含めることで、KDDIは顧客に信頼性の高いリモートアクセスを提供できるようになりました。KDDIは、以前のGoToMyPC顧客をSplashtopに移行し、今後も新しい顧客にSplashtop Businessを提供し続けます。
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Splashtopについて
Splashtop Inc.は、最高クラスのクロススクリーン生産性、サポート、コラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、どのデバイスからでもどこからでもアプリやデータにアクセスできるようにします。Splashtopのリモートサポートサービスは、ITやMSPがコンピュータ、モバイル、産業機器、IoTをサポートできるようにします。Splashtopのコラボレーションサービスには、Mirroring360やClassroomが含まれ、デバイス間での1対多の効果的な画面共有を可能にします。現在、2500万人以上のユーザーがSplashtop製品を利用しており、Acer、ASUS、Dell、Epson、HP、InFocus、Intel、Lenovo、LG、Panasonic、Promethean、Sharp、Toshibaなどの製造パートナーが、1億台以上のデバイスにSplashtopをバンドルしています。詳細はこちら at https://www.splashtop.com.