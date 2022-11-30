#1 リモートデスクトップリーダー Splashtop が Amahi と提携
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新しい製品提供により、PCやMacからメディアサーバーやNASへのリモートアクセスが拡大し、アプリやデータがいつでもどこでもアクセス可能になります。
カリフォルニア州サンノゼ — 2013年2月6日 — Splashtop Inc., は、クロスデバイスコラボレーションとリモートアクセスの世界的リーダーとして、Amahiと提携し、Amahiメディアサーバーへのリモートコントロールとアクセスを可能にすることを発表しました。1200万人以上のSplashtopユーザーが、PCやMacを個人のクラウドに変え、お気に入りのアプリやデータをモバイルデバイスに届けています。Amahiとのパートナーシップにより、ユーザーはAmahiを搭載したメディアサーバーやNASデバイスに保存およびバックアップされたメディアコンテンツやドキュメントにシームレスにアクセスできるようになりました。
「私たちの目標は、ユーザーがモバイルデバイスからいつでもどこでもあらゆるコンピューティングリソースにフルアクセスできるようにすることです」と、Splashtop, Inc.の社長兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「DIYホームサーバーとNASソリューションのリーダーであるAmahiと共に、私たちはユーザーのために堅牢で信頼性のあるパーソナルクラウドを作り上げました。」
「多くのAmahiユ��ーザーがSplashtopサポートを求めており、私たちはSplashtopと協力して、今日の最高のパーソナルクラウドソリューションを提供できることを楽しみにしています」とAmahiの創設者兼CEOのCarlos Pucholは述べています。「Splashtopは、Amahiユーザーがどこからでもリソースにリモートでアクセスできるようにし、驚異的な速度を提供します。デスクトップであれ、ビデオの再生であれ、ウェブの閲覧であれ、XBMCやPlexのようなメディアアプリの使用であれ、Splashtopはユーザーにとって圧倒的に最高のパフォーマンスを提供します。」
Splashtopは従来のVNCより10倍速く、オーディオとビデオの同期を同時にサポートし、ポートフォワーディングを必要とせずにファイアウォールやネットワークを越えてセキュアでシームレスなリモートアクセスをサポートします。Splashtop Streamerベータ版はAmahiのアプリストアで入手可能です https://www.amahi.com/apps/splashtop。
Amahiは、家庭や小規模ビジネス向けの主要なデジタルメディアサーバープラットフォームです。専用のコンピュータまたはNASでメディアおよびアプリサーバーとして動作します。Amahiは、エンターテインメント、ストレージ、コンピューティングのニーズを処理し、賢いユーザーがネットワーク内のメディアデバイスにビデオ、録画したテレビ、音楽を保存、整理、配信するのを支援します。VPNアプリやSplashtopを使って、ローカルまたは世界中で安全に共有できます。Amahiは、ワンクリックでインストールできる多数のアプリで拡張可能です。It can 実行 headless or with a desktop (required for Splashtop).
Splashtop 2の詳細については、https://www.splashtop.com/splashtopをご覧ください。Splashtopの詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。会社のブログはhttps://www.splashtop.com/blog、Facebookはhttps://www.facebook.com/Splashtopでフォローしてください。そしてTwitterでは@Splashtopで。
Amahiに関する詳細は、https://www.amahi.comをご覧ください。Amahiのアプリストアを訪れるには、https://www.amahi.com/appsをご覧ください。AmahiをFacebookでフォローするには、https://www.facebook.com/amahi、Twitterでフォローするには@amahi、またはAmahiのブログでhttps://blog.amahi.orgをご覧ください。
サポートリソース
Splashtopホーム: https://www.splashtop.com Splashtop 2: https://www.splashtop.com/splashtopSplashtop for Business: https://www.splashtop.com/businessSplashtop Whiteboard: https://www.splashtop.com/whiteboardSplashtop Streamerをダウンロード: https://www.splashtop.com/streamerベンチマークビデオ: https://www.splashtop.com/splashtop#performance-tabAmahiホーム: https://www.amahi.com
Splashtop について
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ最高のクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。現在、1,200万人以上のユーザーがSplashtop リモートデスクトップの便利さを楽しんでおり、これはApple App StoreのオールタイムベストセラーiPadアプリトップ25に選ばれています。Splashtopは、iOS、Android、RIM、Windows、MACユーザーに、いつでもどこでもデスクトップ、アプリ、データへのリモートアクセスを提供する優れたパフォーマンスと使いやすさを提供します。
Splashtopに関する詳細情報は、https://www.splashtop.comをご覧ください。
Amahiについて
Amahiは、家庭や小規模ビジネス向けの主要なメディアサーバーソフトウェアを提供します。Amahiはオープンソースソフトウェアで、専用コンピュータやNASにインストールでき、メディアサーバーやNASデバイス向けのワンクリックインストールアプリの最大のストアの一つを提供します。Amahiはカリフォルニア州サニーベールにあるシードステージのスタートアップです。
すべてのブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
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メディア連絡先：
Melinda Stoker Splashtop Inc. Melinda.Stoker@splashtop.com