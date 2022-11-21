#1 iPad App, Splashtop リモートデスクトップ, は現在、NVIDIA Tegra 2 チップを搭載した Android Honeycomb タ�ブレット向けに最適化されています
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高いパフォーマンスを提供するアプリでオーディオとビデオを再生
2011年6月16日 – サンノゼ、カリフォルニア – Splashtop® Inc.は、即時アクセスコンピューティングの世界的リーダーとして、ベストセラーのiPadアプリ、Splashtop リモートデスクトップをAndroidタブレットに提供することを発表しました。新しく改良されたアプリは、Acer Iconia Tab A500、LG G-Slate、Motorola XOOMなどのNVIDIA Tegra 2チップを搭載したAndroid Honeycombタブレットに最適化されています。Asus Transformerにはアプリがプリインストールされています。これでユーザーは、AndroidタブレットからPCまたはMacのデスクトップコンピュータ全体に、ビデオとオーディオの完全なサポートを伴うシンプルなワンクリックアクセスを楽しむことができます。
アプリ、Splashtop リモートデスクトップ HDは、パフォーマンスの向上を約束し、ホストコンピュータとクライアントデバイス間の遅延やラグを非常に低く抑えます。ユーザーがファイルにアクセスしているときやベッドでアクション映画を見ているときでもです。
追加の利点には以下が含まれます：
デュアルコアTegra 2チップに最適化されており、最大30fpsのビデオ/オーディオ再生が可能
ゲームのための低遅延での強化されたインタラクテ��ィビティ
フルインタラクティブなPowerPoint / Keynoteアニメーション、ビデオ、オーディオをサポート
Honeycombタブレット解像度用の強化されたタッチジェスチャー
「過去数週間でiPad App Storeで1位になったことで、Angry Birdsを怒らせてしまいました」とSplashtopのCEO兼共同創設者のマーク・リーは言いました。「HoneycombとTegra 2の最適化により、Android Marketでも同じことを目指しています。とはいえ、私はAngry Birdsが大好きです。」
Splashtop Remoteは、ほとんどのスマートフォンと人気のあるタブレットで動作し、Windows 7、Vista、XP、またはMac OS X 10.6以上のオペレーティングシステムを実行しているコンピュータに接続します。これは、モバイルデバイス上で動作するアプリケーションと、コンピュータ上で動作する無料のStreamerの2つのコンポーネントで構成されています。Splashtop Remoteの詳細はこちら: www.splashtop.com/remote.Splashtop リモートデスクトップ HDはAndroid Marketからダウンロードできます。
About Splashtop
Splashtop Inc.（旧DeviceVM, Inc.）は、2006年に設立され、世界中の人々が迅速にコンテンツやアプリケーションにアクセスできるようにコンピューティング体験を最適化することを目指しています。2007年に初めて導入されたSplashtop OS製品は、PCをオンにしてから数秒でオンラインになり、メールにアクセスし、友達とチャットできる受賞歴のあるインスタントオンプラットフォームです。Apple App Storeで有料iPadアプリの第1位であるSplashtop リモートデスクトップは、ユーザーがスマートフォンやタブレットからコンピュータを離れていても、フルコン�ピュータ体験を楽しむことができます。Splashtop Whiteboardは、注釈機能を追加することでSplashtop Remoteを拡張します。Splashtop Remoteは現在、Apple App Store、Android Marketplace、Amazon Appstore、webOS App Storeで利用可能です。
今日、Splashtopベースの製品は、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyを含む主要メーカーの6000万台以上のPCおよびモバイルデバイスで利用可能です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2011 CES」賞を含む数々の賞を受賞しています。Splashtop Inc.は、北京、杭州、上海、台北にオフィスを持つサンノゼに本社を置いています。詳細は、www.splashtop.comをご覧ください。
メディア連絡先:
Splashtop PRチーム
便利なリンク：
Splashtop Home: www.splashtop.com
Splashtop Remote: www.splashtop.com/remoteSplashtop Whiteboard: www.splashtop.com/whiteboard