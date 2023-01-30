利用規約
この契約は、異なる言語に翻訳される場合があります。英語版または本書の翻訳版との間に矛盾または矛盾がある場合は、英語版が優先されるものとします。
これらの条件は、グローバルサービス地域の顧客に適用されます（my.splashtop.com、my.vault.splashtop.com および/または [YOUR COMPANY NAME].us.ssw.splashtop.com を使用）。EU 利用規約 は、EU サービス地域を利用するお客様に適用されます（my.splashtop.euを使用する場合）。eu.vault.splashtop.com および/または [YOUR COMPANY NAME].eu.ssw.splashtop.com を使用する場合）。
これらの利用規約（「規約」）は、あなた（以下で定義）とSplashtop（以下で定義）の間で、Splashtopのサービス（以下で定義）の利用条件を説明します。電子承諾プロセスを完了することにより、あなたは（i）少なくとも18歳以上であり、（ii）これらのすべての規約を読み、理解し、同意することを確認します。会社または他の法的実体を代表してこれらの規約に同意する場合、あなたはその会社または他の法的実体をこれらの規約に拘束する権限を持っていることを表明します。その場合、ここで定義される「あなた」または「あなたの」はその実体を指します。すべての規約に同意しない場合は、電子承諾プロセスを進めず、登録プロセスは中止されます。
Splashtopは、独自の裁量で、これらの条件の一部を随時変更、追加、または削除する権利を有し、あなたはそのように変更された条件に拘束され��ることに同意します。条件の最新バージョンは https://www.splashtop.com/legal/terms-of-service で確認できます。
1. 定義
“Affiliate”とは、Splashtopと直接または間接的に、1つ以上の仲介者を通じて、支配する、支配される、または共通の支配下にある、現在または将来存在するすべての法人を意味し、Foxpass Inc.を含むがこれに限定されません。この定義の目的上、「コントロール」とは、投票証券の所有、契約、またはその他の方法を通じて、あるエンティティの管理および方針の方向を直接または間接的に指示または引き起こす力を持つことを意味します。エンティティは、上記の定義を満たす限り、「アフィリエイト」と見なされます。
“Documentation” は、Splashtopによって随時更新される、ソフトウェアおよび/またはサービスに付随して提供されるインストール、操作、保守、および使用に関する指示を提供する電子または印刷された資料を意味します。
“知的財産権”とは、すべての知的財産権または類似の所有権を意味し、（a）特許権および実用新案、（b）著作権およびデータベース権、（c）商標、商号、ドメイン名およびトレードドレスおよびそれに関連する善意、（d）営業秘密、（e）マスクワーク、および（f）工業デザイン権を含みます。各場合において、世界のいかなる管轄においても、これらの登録、登録申請、および更新および延長を含みます。
“ライセンスユーザー”とは、Splashtop Personal、Splashtop Business製品ライン、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、Mirroring360製品ラ�イン、Splashtop Secure Workspace、Splashtop Vault、またはFoxpassの有効なシートライセンスを持つ個人を指します。Splashtop Business 製品ラインには現在、Splashtop リモートアクセス、Splashtop リモートサポート、Splashtop SRS Premium、そして Splashtop Enterprise（総称して「Splashtop Business Products」）が含まれています。Mirroring360製品ラインには現在、Mirroring360とMirroring360 Pro（総称して「Mirroring360製品」）が含まれています。
“悪意のあるコード”とは、ウイルス、ワーム、タイムボム、トロイの木馬、その他の有害または悪意のあるコード、ファイル、スクリプト、エージェント、またはプログラムを意味します。
“Open Source ソフトウェア” means all ソフトウェア that is available under the GNU Affero General Public ライセンス (AGPL), GNU General Public ライセンス (GPL), GNU Lesser General Public ライセンス (LGPL), Mozilla Public ライセンス (MPL), Apache ライセンス, BSD licenses, or any other ライセンス that approved by the Open Source Initiative (www.opensource.org).
“サービス”とは、SplashtopまたはSplashtopの関連会社がこれらの規約に基づいてあなたに提供するサービスおよび関連ソフトウェアを指し、Splashtop Personal、Splashtop Business Products、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、Mirroring360 Products、Splashtop Secure Workspace、Splashtop Vault、Foxpassを含みます。サービスには、これらの条件の下でSplashtopまたはその関連会社が提供する標準的なサポートおよびメンテナンスサービスも含まれます。
“ソフトウェア”は、サービスを利用するために必要であり、これらの利用規約に基づいてあなたにライセンスされる、特定の�ソフトウェアアプリケーション（オブジェクトコード形式のみ）を意味します。
“Splashtop”とは、Splashtop Inc.、ここで定義されるその関連会社、およびその後継者および譲受人を意味します。
“Splashtopアカウント”とは、Splashtopで作成されたユーザー名とパスワードであなたを一意に識別するユーザーアカウントを意味します。
“Third Party ソフトウェア” は、Splashtop が第三者からライセンスを受け、サービスに関連してお客様に提供し、ソフトウェアに組み込まれている特定のソフトウェアを意味します。
“あなたまたはあなたの”とは、ライセンスユーザーとしてのあなた、またはこれらの条件に法的に拘束される権限を持つ法人の従業員または代理人を意味します。
2. オンライン登録（以下のa.およびb.はSplashtop On-Premには適用されません）
サービスを利用するには、これらの利用規約を電子的に承認することを含む、オンライン登録プロセスを完了する必要がある場合があります。Splashtopは、独自の裁量であなたのオンライン登録を拒否することができ、その拒否の理由を提供する義務はありません。
a. 登録データ。Splashtopアカウントのオンライン登録プロセスの一環として、Splashtopはあなたに関する特定の限定情報（「登録データ」）を収集します。あなたが提供するすべての登録データは最新で、完全で、正確でなければならず、必要に応じて登録データを更新する責任はあなたにあります。Splashtopは、(i) あなたの登録データが不完全、不正確、または最新でないことを発見し��た場合、または(ii) Splashtopが独自の裁量で、あなたがサービスの適切なユーザーでないと判断した場合、サービスへのアクセス、受信、使用、およびライセンスのすべての権利を終了することがあります。
b. パスワード。Splashtop Secure WorkspaceとSplashtop Vaultを除き、オンライン登録プロセスの一環として、あなたのメールアドレスをユーザー名として使用し、Splashtopアカウントへのアクセスのためのパスワードを選択する必要があります。あなたはパスワードの機密性を維持する完全な責任を負い、すべてのパスワードを慎重に保護することに同意します。あなたは、あなたのSplashtopアカウントで発生するすべての活動に対して単独で責任を負い、Splashtopアカウントの不正使用やその他のセキュリティ侵害を直ちにSplashtopに通知することに同意します。さらに、サービスを通じてデバイスからコンテンツを収集、送信、または転送する前に、ユーザーから同意を得る責任はあなたにあります。Splashtopは、第三者があなたのSplashtopアカウントを使用した結果として発生する損失について責任を負いません。あなたは、第三者があなたのSplashtopアカウントを使用した結果として、またはこのセクションに記載された条件に従わなかった結果として、Splashtopまたは他の当事者が被った損失に対して責任を負う可能性があります。
c. セキュリティ。Splashtopは、登録データのセキュリティ、機密性、および完全性を保護するために、商業的に合理的な努力を行います。前述にかかわらず、Splashtopによって展開されたセキュリティ対策にもかかわらず、インターネットの使用または接続が、第三者がその対策を��回避し、サービスおよび登録データに不正にアクセスする機会を提供することを認めます。Splashtopは、インターネットまたはその他の方法で接続またはアクセス可能なシステムに送信または保存された情報のプライバシー、セキュリティ、完全性、または真正性を保証することはできず、またそのようなセキュリティ対策が十分であることを保証することもできません。
d. ソフトウェアの使用のためのサブスクリプション。サービスの利用を申し込む際、Splashtopの販売条件に同意することになります。詳細は
(1) https://www.splashtop.com/legal/terms-of-sale は、Splashtop Personal、Splashtop Business Products、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、Splashtop Secure Workspace、Splashtop Vault、またはFoxpassに適用されます。
(2) https://www.mirroring360.com/terms/sale はMirroring360 Productsに関するものです。
e. トライアルおよびプロモーションオファー。時折、Splashtopは特定のトライアルおよび/またはプロモーションオファーを提供することがあります。Splashtopは、独自の裁量で、通知なしにトライアルまたはプロモーションオファーを変更または中止する権利を留保します。トライアルやプロモーションオファーは1顧客につき1回限りで、他のオファーと併用することはできません。
3. 支払いと税金の責任
これらの利用規約の受諾は、Splashtopに対する支払い義務を含む、適用される州および地方の税金、手数料を含む支払いをタイムリーに行うことに同意することを意味します。特に明記されてい��ない限り、Splashtopが示すすべての価格および料金は税金および規制手数料を含みません。適用される場合、税金および規制手数料は、現地の法律および規制に従ってSplashtopが電子的に発行する請求書に課されます。Splashtopは、独自の裁量で税額を計算します。課される税金および規制手数料は予告なく変更されることがあります。
2024年2月1日から、Splashtopは以下の州での販売に対して売上税を徴収し始めます：CO、GA、KY、LA、MD、MI、NJ。
現在、Splashtopは以下の州で売上税を徴収しています：AZ、CT、DC、HI、LA、MA、NM、NY、OH、PA、RI、SC、SD、TN、TX、UT、WA、WI & WV。
税の免除。あなたが税金または手数料から免除されている場合、Splashtopに適用される税務当局が満足する適切な税の免除証明書および/またはその他の文書を提供する責任があります。Splashtopは、税金免除の書類を確認および検証する権利を留保します。
税金および手数料の支払い。Splashtopに適用される税金および手数料を支払います。あなたは、Splashtopがサービスを提供することにより発生するすべての税金および手数料を支払う責任を単独で負います。税金および手数料を支払う必要がある場合、Splashtopに支払うべき金額を減額または相殺することなく支払い、Splashtopが必要な支払い金額を全額受け取るために必要な追加金額を支払います。
税の決定。税の決定は主に、あなたが事業を設立した場所、または個人の場合はその個人が恒久的に居住している場所に基づいています。Splashtopは、この場所を他の利用可能な証拠と照合して、あなたの場所が正確であるかどうか�を確認する権利を留保します。あなたの場所が不正確である場合、Splashtopは未払いの税金および手数料を請求する権利を留保します。
Splashtopは、ユーザーの地理的な位置またはサービスの実際の使用に基づいてSplashtopサービスの価格を決定する権利を有します。価格は場所によって異なる場合があります。購入場所は、ユーザーが実際に居住し、サービスが主に使用および展開される場所と一致する必要があります。Splashtopはあなたの所在地を確認する権利を有します。Splashtopサービスの購入に対して価格が誤って適用されたと判断された場合、誤りまたはあなたの行動の結果として、Splashtopサービスの価格は適切に更新され、標準価格に基づいて支払われるべきすべての金額は、通知後30日以内に直ちに支払われるものとします。
支払いの遅延がある場合、SplashtopはSplashtopアカウントのサービスを一時停止または終了することがあり、遅延金額の回収にかかる合理的な費用および経費をSplashtopに補償することに同意します。
4. エンドユーザーライセンス契約
これらのエンドユーザーライセンス条項は、特定の制限、制約、条件（「EULA」）の下でソフトウェアを使用する権利とライセンスをあなたに付与します。ソフトウェアを使用する前に、このEULAに同意することに同意します。
a. ライセンスの付与。あなたは、このセクション4に完全に準拠することを条件に、ソフトウェアおよびドキュメントを使用するための譲渡不可、サブライセンス不可、非独占的なライセンスを付与されます。
b. 商業利用。Splashtop Business Products、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、およびMirroring360 Productsは、プロフェッショナルな環境での商業利用に完全にライセンスされています。Splashtop Personalは非商業目的でのみ使用されます。つまり、個人のコンピュータにアクセスするために使用します。Splashtop Secure Workspace、Splashtop Vault、およびFoxpassは、商業または非商業利用のいずれかにライセンスされる場合があります。
c. ソフトウェアの制限。あなたは、直接的または間接的に、または他の人に以下のことをさせたり許可したりしてはなりません。(i) 全体または一部をコピー、複製、転送、派生作品を作成、翻訳、リバースエンジニアリング、分解、逆コンパイル、またはSplashtopのソースコードや基礎となるアイデアやアルゴリズムを引き出そうとすること。(ii) ソフトウェアを変更、修正、または派生作品を作成したり、その一部を削除すること。(iii) Splashtopがソフトウェアやドキュメントに配置または埋め込んだ著作権表示やその他の所有権表示を削除、変更、隠すこと。(iv) ソフトウェアやドキュメントを販売、再販売、レンタル、リース、貸与、配布、譲渡、またはその他の方法で転送し、あなた以外の人や団体の利益のために商業的なタイムシェアリング、レンタル、サービスビューローの使用、またはその他の形態で使用すること。(v) ソフトウェアやそのコンポーネントを違法な目的で使用すること。(vi) ソフトウェアやドキュメント、またはそのコンポーネントを使用して、著作権保護回避デバイスを有効にしたり、コンテンツの著作権、コンテンツ保護スキーム、またはコンテンツコピーのポリシーを違反または回避すること。(vii) Splashtopの事前の書面による同意なしに、サービスの評価を第三者に公開または開示すること。(viii) サービスをその意図された目的以外で使用すること。(ix) サービスの整合性やパフォーマンスを妨害または混乱させること。(x) サービスにオープンソースソフトウェアを導入すること。(xi) サービスや関連システムまたはネットワークに不正アクセスを試みること。
d. サービスの制限。サービスを使用することにより、あなたは、あなたのユーザーが (i) 適用される法律または規制に違反してサービスを使用しないこと、(ii) 第三者の知的財産、プライバシー、またはその他の権利を侵害または侵害する可能性のある資料を送信しないこと、(iii) 第三者の情報をその同意なしに収集または保存しないこと、(iv) Splashtopネットワーク、Splashtopアカウント、またはその他のSplashtopサービスに損害または混乱を引き起こす可能性のある方法でサービスを使用しないこと、(v) スパム、マルウェア、または詐欺的、わいせつ、または違法なコンテンツを送信するためにサービスを使用しないことに同意します。
e. 使用制限*。あなたは、各サービスを使用する際に以下の適用される条件に従うことに同意します：
(i) Splashtop Personalでは、あなたのSplashtopアカウントでログインしているSplashtop Streamerの総数は5を超えてはなりません。Splashtop Personalは、上記のセクション4(b)に従って、非商業的使用に限定されています。
(ii) Splashtop Business Productsの場合:
a. Splashtop Business Access – 2 computers per user シート ライセンス for Splashtop Business Access Solo, 10 computers per user シート ライセンス for Splashtop Business Access Pro, and 10 computers per user シート ライセンス for Splashtop Business Access パフォーマンス.ユーザーの数はユーザーシートライセンスの数によって制限されます。
b. Splashtop リモートサポート – the number of computers is limited by the package You subscribed to.
Splashtop リモートサポート ライセンスは、技術者やIT担当者が自分や他のユーザーのコンピュータをリモートでサポートす�るためのものです。
リモートサポート Basic と Plus には、セカンダリユーザーアクセスは含まれていません。
リモートサポート Premium には、制限されたセカンダリユーザーアクセスが含まれています。
c. Splashtop SOS – コンピュータの数は、あなたが契約したパッケージによって制限されます。ユーザーの数は、ライセンスの数によって制限されます。
d. Splashtop SOS+ – ソフトウェアパッチはWindows用のChocolateyとmacOS用のHomebrewによって提供されます。Windowsユーザーは、使用制限やその他の制約、レート制限を含む制限を受ける場合があります。詳細については、Chocolateyの法的条件 (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/)およびパッケージ免責事項 (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting)詳細については。Splashtopは、ソフトウェア Patch add-onから生じる可能性のある変更、損害を含むいかなる種類の損害についても責任を負いません。
e. Splashtop Enterprise (Cloud) – 技術者、ユーザー、コンピュータ、同時接続の制限は、あなたが契約した特定のプランに依存します。
f. Splashtop Enterprise+ (Cloud) - ソフトウェアパッチはWindows用のChocolateyとmacOS用のHomebrewによって提供されます。Windowsユーザーは、使用制限や他の制約、レート制限を受ける可能性があります。Chocolateyの 法的条件 (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/)および パッケージ免責事項 (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) をご参照ください。詳細については。Splashtopは、ソフトウェアPatchアドオンから生じる可能性のある変更、損害を含むいかなる種類の損害についても責任を負いません。
(iii) Splashtop Classroomの場合、あなたのSplashtopアカウントでログインしているSplashtop Streamerの総数は10を超えてはなりません。
(iv) Splashtop On-Premでは、サービスの使用はあなたが契約した特定のプランに限定されます。
(v) Mirroring360 製品については、コンピュータに設定された Mirroring360 ソフトウェアの最大数は、お客様が契約したライセンス数によって制限されます。
(vi) Foxpassの場合、サービスはユーザーサブスクリプションとして購入され、その使用は適用される注文書に指定されたユーザー数に限定されます。ユーザーのサブスクリプションは指定されたユーザーのみのものであり、複数のユーザーで共有または使用することはできませんが、サービスの継続的な使用が不要になった以前のユーザーに代わる新しいユーザーに再割り当てすることができます。
Splashtopは、独自の裁量で、この規定に違反するアカウントを一時停止するか、超過を是正するために追加のシートライセンスを購入するよう要求することがあります。
f. サードパーティソフトウェア。ソフトウェアに含まれるまたは付属する特定のサードパーティソフトウェアは、そのサードパーティソフトウェアのライセンサーによって課されるさまざまな他の条件に従います。あなたの第三者ソフトウェアの使用は、該当する第三者ソフトウェアライセンスによって規定され、管理されます。これらの第三者ソフトウェアの関連ライセンスは、そのソフトウェア内から確認できます。あなたがそのサードパーティソフトウェアを取得する場合、データの交換を含むそのサードパーティソフトウェアのプロバイダーとの間のすべての取引は、あなたとそのサードパーティソフトウェアの適用プロバイダーとの間でのみ行われます。Splashtopは、第三者ソフトウェアがSplashtopによって「認定」されているかどうかにかかわらず、第三者ソフトウェアに対して保証、サポート、または責任を負いません。ただし、注文書または文書で明示的に指定されている場合を除きます。
サービスには、サードパーティソフトウェア（例：Google、Facebook、Twitterアプリケーション）と連携するように設計された機能が含まれている場合があります。そのような機能を使用するには、第三者ソフトウェアをその提供者から取得する必要がある場合があります。もし、第三者ソフトウェアの提供者が、合理的な条件で対応するサービス機能との相互運用のために第三者ソフトウェアを利用可能にすることを停止した場合、Splashtop は通知なしにその機能の提供を停止することがあり、お客様はそれに起因する返金、クレジット、またはその他の補償を受ける権利がないことを認めます。
Splashtopは、サービスの一部を提供するために1つ以上の第三者のサービスを利用することがあります。あなたは、サードパーティのソフトウェアを通じ��て提供される、または利用可能にされるサードパーティのソフトウェアプロバイダーの許容される使用ポリシーおよびその他の条件に従うことに同意します。
g. 権利の留保。これらの条件で明示的に付与されている場合を除き、他のライセンスは明示的にも黙示的にも、または禁反言によっても付与されません。これらの条件で付与されていないすべての権利は、Splashtopによって留保されます。
5. 知的財産保護
Splashtopまたはそのライセンサーは、米国および国際的な著作権およびその他の知的財産法および国際貿易規定によって保護されているサービスに関連するすべての知的財産権を保持します。あなたはさらに、サービスが未公開の情報を含み、Splashtopおよび/またはそのライセンサーに専有の貴重な営業秘密を具現化していることを認めます。Splashtopおよび/またはそのライセンサーは、ここで明示的に付与されていないサービスに関するすべての権利を留保します。ここで付与されたライセンスおよびサービスを使用するあなたの権利は、あなたが規約のいずれかの部分に違反した場合、自動的に終了します。
6. 機密情報
“機密情報”とは、Splashtopの非公開のビジネスまたは技術情報を意味し、これには、口頭または書面で「機密」と指定された、またはSplashtopによって機密または専有と見なされることを知っている、または知るべき情報が含まれます。あなたは、機密情報を厳重に秘密にし、これらの条件で明示的に許可されている場合を除き、機密情報を使用しないことに同意します。あなたは、無許可の人物が機密情報にアクセスしないようにする��ことを保証します。ただし、機密情報には、(i) あなたによる条件の違反なしに公知のものとなった情報、(ii) 機密情報を参照せずに独自に開発された情報、(iii) 第三者から制限なしに正当に開示された情報は含まれません。
7. 商標
あなたは、Splashtopおよびここで提供される関連ロゴおよびデザイン（総称して「Splashtop商標」）がSplashtopの独占的な商標であり、米国およびその他の地域で登録されていることを認め、Splashtopから商標ライセンスを取得することなくSplashtop商標を使用または再現しないことに同意します。サービスまたはSplashtopウェブサイトで参照されるその他の商標およびサービスマークは、それぞれの所有者の独占的な財産です。All rights reserved.
8. プライバシー
Splashtopがあなたから提供された情報、登録データや支払い情報を含むがこれに限定されない情報の使用は、Splashtopの現在のプライバシーポリシーに記載されています。Splashtop Personal、Splashtop Business Products、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、Splashtop Secure Workspace、Splashtop Vault、Foxpassについては https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy、Mirroring360 Productsについては https://www.mirroring360.com/privacyをご覧ください。
9. 更新とサポート
Splashtopは、時折、独自の裁量で、義務を負うことなく、インターネットまたはその他のソースを通じてサービスの更新を提供する場合があります。すべての更新は、サービスの定義に含まれるものとみなされ、これらの条件に従うものとします。Splashtopは、将来のバージョンまたはサービスの更新に対して料金を請求する権利を留保します。Splashtopがサービスのサポートプロバイダーである場合、(1) https://www.splashtop.com/support でSplashtop Personal、Splashtop Business Products、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、Splashtop Secure Workspace、またはSplashtop Vaultのオンラインナレッジベースを利用するか、Splashtopサポートチームに連絡して技術的な問題を解決できます。または、(2) https://www.mirroring360.com/f-a-qでMirroring360 Productsのオンラインナレッジベースを利用するか、Splashtopサポートチームに連絡して技術的な問題を解決できます。Foxpassの場合、help@foxpass.comにメールを送信して標準的な技術サポートを受けることができます。また、注文書に基づいて、迅速な対応時間を提供するアップグレードまたはプレミアムサポートサービスを別途購入するオプションもあります。
10. 契約期間と終了
これらの条件は、あなたの電子的な受諾の日に開始されます。これらの条件は、あなたのSplashtopアカウントの終了まで続きます。あなたは、サブスクリプションを終了し、ソフトウェアとドキュメントをシステムから削除し、Splashtopアカウントを削除し、サービスの使用を停止することによって、これらの条件をいつでも終了することができます。
my.splashtop.comを通じて支払われたSplashtopサブスクリプションの場合、my.splashtop.comでSplashtopアカウントにログインし、「アカウント情報」下の「サブスクリプ��ション」タブをクリックし、自動更新をオフにすることでサブスクリプションを終了できます。サブスクリプションは自動更新されなくなり、現在のサブスクリプション期間の終了時にアカウントが自動的に請求されることはありません。購入した製品は、現在のサブスクリプション期間の終了まで使用可能です。
Splashtopの営業担当者を通じて調達されたSplashtopサブスクリプション（my.splashtop.comで直接購入されていない場合）について、セクション16(e)に記載された方法で、更新しない意図を書面で通知することにより、サブスクリプションをキャンセルすることができます。自動更新の30日前までに送信してください。
Foxpassの場合、現在のサブスクリプション期間の満了の少なくとも30日前にSplashtopに非更新の通知を行うことにより、サブスクリプションを終了することができます。
Splashtopは、（i）あなたがこれらの規約に違反した場合、（ii）あなたが法的実体として破産を宣言した場合、破産手続きに関与している場合、またはその他の方法で支払い不能である場合、または（iii）Splashtopが独自の裁量でサービスの提供を中止することを決定した場合、これらの規約およびあなたのサブスクリプション、ライセンス、およびサービスの権利を直ちに終了することができます。その場合、Splashtopは可能な限り事前に通知し、その終了によって引き起こされる可能性のある不便を最小限に抑えるための代替プランまたはオプションを提供します。Splashtopは、ここで規定されている規約の終了に起因する損害について責任を負いません。これらの規約の終了時に�は、（a）ここで付与されたすべてのライセンス権は、あなたへのさらなる通知なしに自動的に終了し、（b）あなたは直ちにサービスへのすべてのアクセスと使用を中止し、ソフトウェアおよびドキュメント、およびそのすべてのコピーを破棄します。セクション1、5、6、7、8、10、11、12、13、14、16は、これらの規約の有効期限または終了後も完全に効力を持ち続けます。
11. 保証の免責
サービス、ソフトウェア、これに対する更新、ドキュメントおよび情報は、「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証もありません。SPLASHTOPは、自社およびそのライセンサーに代わり、これらの条件およびSPLASHTOPが提供するサンプル、仕様、提案に関連して発生するすべての保証を明示的、黙示的、法定またはその他の方法で否認します。これには、商品性、特定の目的への適合性、第三者の権利の非侵害の保証が含まれますが、これに限定されません。Splashtopは、サービスの正確性、完全性、満足のいく品質、またはサービスが欠陥がないこと、エラーがないこと、中断されないこと、あなたの要件を満たすこと、ウイルスがないこと、またはSplashtopがすべてのエラーを修正することを保証しません。あなたは、サービスの使用を通じてダウンロードまたはその他の方法で取得したすべての資料またはデータがあなた自身のリスクで行われ、これらの資料および/またはデータのダウンロードによって生じるコンピュータシステムへの損害またはデータの損失について、あなたが単独で責任を負うことを理解し、同意します。一部の法律では黙示の保証の除外を許可していないため、その範囲でこの制限は�あなたに適用されない場合があります。
12. 責任の制限
いかなる場合も、Splashtopまたはそのライセンサーまたはサプライヤーは、これらの条件に関連して発生する特別、偶発的、結果的、懲罰的または間接的な損害（利益の損失、事業の中断、情報の損失、またはその他の金銭的損失を含むがこれに限定されない）について責任を負いません。一部の管轄区域では、偶発的または結果的損害の除外または制限を許可していないため、その範囲で上記の制限または除外はあなたに適用されない場合があります。
いかなる場合でも、これらの条件に関連して発生するSplashtopの累積責任は、該当する責任を生じさせた事象の直前の12か月間にあなたが支払った総料金を超えません。
13. 補償
あなたは、あなた自身の費用で、Splashtopおよびその関連会社、従業員、役員、取締役、所有者、情報提供者、代理人、ライセンシー、ライセンサー（「補償対象者」）を、これらの条件の違反またはあなたのSplashtopアカウントに起因する請求、行動、訴訟、または損失に関連して発生するすべての責任、請求、費用（合理的な弁護士費用を含む）から補償し、防御し、無害に保つことに同意します。あなたは、Splashtopが要求、請求、行動、訴訟の防御に協力するために最善を尽くすことに同意します。Splashtopは、あなたによる補償の対象となる事項の独占的な防御をSplashtop自身の費用で引き受ける権利を留保します。
14. エクスポート CONTROLS
あなたは、これらの利用規約の下でライセンスされたサービスが、米国のエクスポート管理法および規制（エクスポート��管理規則（“EAR”）や米国財務省外国資産管理局の制裁制度を含む）に従うことを認識し、同意します。あなたは、自己負担で、すべての適用法、条例、規制、ルール、その他の要件を遵守するものとします。事前の米国政府の承認なしに、これらの利用規約に従うソフトウェア、サービス、または技術を、直接または間接的に(i) 米国の貿易禁輸対象国またはその国の居住者または国民に、または(ii) 米国商務省が管理する「Entityリスト」または「Denied Personsリスト」、または米国財務省が管理する「Specifically Designated Nationals and Blocked Persons」リストに記載された人物または団体にエクスポート、再エクスポート、または転送してはなりません。ソフトウェアをダウンロードしたりサービスを使用することにより、あなたは上記に同意し、あなたがそのような国に所在していない、またはそのようなリストに記載されていないことを表明し、保証します。
15. 高リスク使用
あなたは、サービスが高リスク活動でのアクセスおよび/または使用のために設計または意図されていないことを認識し、個人の傷害、死亡、財産、環境、またはビジネスへの損害が合理的に予想されるシステムに関連して使用されないことを認めます。上記に限定されることなく、サービスは生命維持システムに関連して使用されないものとします。Splashtopおよびそのライセンサーは、これらの目的に対する適合性の明示または黙示の保証を明示的に否認します。あなたは、Splashtopおよびその役員、取締役、従業員、関連会社、ライセンサーを、サービスの上記の使用から生じるいかなる請求または損失からも無害に保つこと�に同意します。
16. 一般
a.これらの条件は、サービスの使用に関するあなたとSplashtopの間の完全な合意を構成し、これらの条件を受け入れることにより、これらの条件がサービスの使用に関する以前または同時の合意、通信、および/または理解、書面または口頭を明示的に上書きすることを認めます。Splashtopは、購入注文、受領、受諾、確認、通信、またはその他のいかなる条項にも拘束されません。これらの条件がその問題について沈黙しているかどうかにかかわらず、Splashtopが書面で明示的に同意しない限り、いかなる状況下でも拘束されません。
b.これらの条件のいかなる条項も無効、違法または執行不能とされた場合、その条項は法律で許可される最大限の範囲で執行され、残りの条項には影響を与えません。
c.これらの条件は、カリフォルニア州の法律に準拠し、法律の抵触規定を参照せずに解釈されます。あなたとSplashtopは、国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用を明示的に否認します。これらの条件に関連して発生するすべての請求および紛争は、米国カリフォルニア州サンタクララ郡に所在する連邦または州の管轄裁判所でのみ審理されるものとし、あなたはそのような裁判所の個人的かつ排他的な管轄権および裁判地に不可逆的に同意し、そのような裁判所での手続きに対する異議を放棄します。
d.You may not assign or 転送 these Terms or any rights or obligations under these Terms. Any assignment or 転送 of these Terms made in contravention of the terms hereof shall be null and void.これに従って、これらの条件は、当事者のそれぞれの後継者および許可された譲受人に対して拘束力を持ち、利益をもたらします。Splashtopは、これらの条件に関連するすべてまたは実質的にすべての資産の合併、買収、統合、再編、または売却による後継者に対して、これらの条件に基づく権利をその関連会社および後継者に譲渡することができ、あなたの行動を必要としません。この場合、ここでのSplashtopへの言及は譲受人を指すものとみなされます。
e. Splashtopからあなたへの通知は、オンライン登録プロセス中に提供されたメールアドレスに送信されるか、Splashtopが独自の裁量であなたの注意を引く可能性が高いと判断した方法で送信される場合があります。これらの条件に関するあなたからSplashtopへのすべての通知は、ここに記載されたSplashtopの住所に、速達便または書留郵便で送信されるものとします。
f.Splashtopまたはその従業員または関連会社に対して集団訴訟を提起または参加しないことに同意します。これらの利用規約の有効期限または終了後2年以上経過してから請求を行わないことに同意します。Splashtopによるいかなる条項の放棄または行動への同意も、他の条項の放棄または他の行動への同意を構成するものではなく、類似しているかどうかにかかわらず。Splashtopによるいかなる免除または同意も、Splashtopが書面で具体的に定めた範囲を除き、継続的な免除または同意を構成しません。
g.Splashtopは、あなたの競合他社を含む第三者に、ここで提供されるソフトウェア、ソリューション、およびサービスと同じまたは類似のソフトウェア、ソリューション、およびサービスを提供する場合があります。
h. Splashtopは、Splashtopの合理的な制御を超えた行為によるこれらの条件の履行の遅延、�中断、またはその他の失敗について責任を負いません。
i.Splashtopまたはその従業員に関する倫理、誠実性、安全性、セキュリティ、および/またはコンプライアンスに関する懸念がある場合は、https://www.splashtop.com/anonymous-reportingで匿名で報告することをお勧めします。
* 特定の状況では、Splashtopは顧客を「祖父化」して、最初に契約した使用制限に従うことを許可する場合があります。
Splashtop 株式会社
10050ノースウルフロード、スイートSW2-S260
カリフォルニア州クパチーノ 95014
最終更新日: 2025年7月3日
