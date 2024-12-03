Splashtop紹介プログラム – 利用規約
最終更新日: 2025年9月11日
Splashtop紹介プログラム（「プログラム」）は、Splashtop, Inc.およびその関連会社（「Splashtop」または「当社」）によって提供および管理されています。プログラムは、これらの利用規約（「紹介規約」）に従って管理され、www.splashtop.com/referralに記載されています。(“Referral Site”).
Splashtopの利用規約（ www.splashtop.com/legal/website-terms ）に加えて、利用規約（ www.splashtop.com/legal/terms-of-service ）、プライバシーポリシー（ www.splashtop.com/legal/privacy-policy ）（以下、総称して「Splashtop 規約」といいます）に従って、お客様（以下「お客様」といいます）による本プログラムへの参加は、ここに定める規約に従うものとし、本規約が表示されたときに「同意する」ボタンをクリックして本プログラムに参加することにより（かかるアクションが最初に行われた日を「発効日」といいます）、お客様は本紹介規約（紹介者および賞の資格要件をすべて含む）を明示的に承諾し、遵守することに同意するものとします。本紹介条件に同意することにより、お客様は、 Splashtop Splashtopの裁量でいつでも行う本紹介条件を含む本プログラムに関するあらゆる決定に拘束されることに同意するものとします。この決定は、あらゆる点で最終的かつ拘束力を持つものとします。 プログラムに参加するには、紹介規約に同意することが条件となります。適用法で認められる範囲において、Splashtop は独自の裁量により、本紹介条件を修正し、修正された紹介条件を自社の Web サイトまたは紹介サイトに掲載することにより、いつでもプログラムを変更、中断、終了、またはキャンセルする権利を留保します。紹介条件が変更された後も、お客様が引き続きプログラムに参加することにより、当該変更が行われた時点で完全に有効な修正された紹介条件およびプログラムに同意したことになります。欧州連合（EU）または英国（UK）の居住者またはデータ主体である場合は、プログラムに登録する際に適切なチェックボックスをオンにして明示的に同意する必要があります。Splashtop は、本紹介規約または本プログラムに基づくお客様の個人情報の処理方法に重大な変更があった場合、明確かつ適時に通知します。こうした変更、特にお客様のプライバシー権に影響を与える変更については、変更が有効になりプログラムへの参加を継続する前に、改めて同意していただく必要があります。再度同意いただけない場合、プログラムへの参加は中止されます。
1. 定義
A. “Award(s)” とは、紹介者が有効な確認済み紹介ごとに獲得するポイントを指し、以下のセクション4で指定された金額です。
B. “Customer”は、以下の条件を満たすエンティティまたは個人を指します。(i) Qualifying Product（以下で定義）を含むSplashtop製品のアクティブなサブスクリプションを購入している、(ii) Splashtopユーザーとして良好な状態を維持している（すべての適用される利用規約、サービス利用規約、プライバシーポリシーおよびこれらの紹介規約に準拠している）、および(iii) Splashtopに対するすべての料金を有効に支払っている。
C. 「確認済み紹介」とは、紹介リンクを通じてSplashtopに連絡先情報を送信し、その後Splashtopから提供された対象製品の無料トライアルを開始し、対象期間中にその対象製品の新規サブスクリプションを購入して顧客となった紹介先を意味します。
D. “無効な紹介者”とは、以下の個人および団体を指し、このプログラムに参加する資格がありません: (i) SplashtopおよびSplashtopのビジネスパートナーの従業員、役員、取締役、販売代理店、エージェント、関連会社（あなたを直接または1つ以上の仲介者を通じて支配する、またはあなたによって支配される、または共通の支配下にある者）および代表者（総称して「Splashtopエンティティ」）; (ii) Splashtopエンティティの直系家族および同居者; (iii) Splashtopと契約を結び、Splashtopの製品およびサービスをメンバー、フランチャイズ、またはその他の参加者に宣伝する組織; (iv) 政府関係者、政府所有または管理の団体およびその従業員および関連会社、政党、および政治候補者; (v) Splashtopがこれらの紹介条件に違反していると判断した、またはSplashtopの単独の裁量でプログラムを乱用していると判断した個人または団体。
D. “Invoiced Purchases” は、Splashtopと個別にサブスクリプション条件を交渉し、直接オンライン支払いではなく請求書で請求されるConfirmed ReferralsによるQualifying Productの新規サブスクリプション購入を意味します。
E. 「オンライン購入」 とは、 Splashtopの標準販売条件に基づいて加入し、オンラインで直接支払いを行う確認済みの紹介者による、対象製品の新規サブスクリプションの購入を意味します。
F. “適格期間”とは、適用される場合、紹介がSplashtopに紹介リンクを使用して連絡先情報を提出した日から21日間の期間を指します。
G. “Qualifying Product” means Splashtop リモートアクセス (Business Access Pro or higher), Splashtop リモートサポート (SOS+10 or higher), and Splashtop リモートサポート for MSPs and Foxpass.
H. “Referral”は、潜在的な顧客であり、紹介者が新しいサブスクリプションを購入する目的で紹介リンクを提供した個人または法人を意味します。
I. 「紹介リンク」とは、 Splashtop によって生成され、紹介者の Splashtop アカウントにのみ関連付けられ、紹介者の Splashtop アカウントの紹介ダッシュボードで利用可能になる固有のインターネットリンクを意味します。紹介者は紹介リンクを紹介者と共有することができ、紹介者は Splashtop に連絡先情報を送信し、対象製品の新規サブスクリプションの購入可能性を評価するために無料トライアルを開始することができます。
J. “紹介者”とは、次の条件を満たす企業または個人を指します: (i) Splashtopアカウントを登録し、アクティベートしている; (ii) プログラムの紹介条件をSplashtopの条件に加えて受け入れている; (iii) Splashtopの単独の裁量で、Splashtopアカウントが良好な状態にある。紹介者は、プログラムに参加するために既存の顧客である必要はありません。
K. “Splashtopアカウント”とは、www.Splashtop.comで作成されたアカウントを指します。Splashtopの条件に従います。
2. 適格性
プログラムに参加するには、以下の条件を満たす必要があります: (A) アメリカ合衆国またはカナダ（除く）の市民または永住者であること。ケベック州）、EU、または英国）；（B）アメリカ合衆国、カナダ（ケベック州を除く）に物理的に所在し、居住していること；ケベック）、EU、または英国；(C) 18歳（または適用法で指定された他の法定成年年齢）以上であること；(D) Splashtopアカウントを登録してアクティベートすること；(E) Splashtopの単独の裁量で無効な紹介者と見なされないこと；(F) Splashtopの利用規約または紹介規約のいずれかの条項に違反していないこと。
あなたがカナダのQuebecにいる場合、このプログラムに参加することはできません。
3. 制限事項
A. 最大単一賞: 紹介者は、各有効な確認済み紹介につき最大2,500ポイントを受け取ることができます。
紹介リンクを共��有することにより、紹介者は、対象製品を含む Splashtop 製品のマーケティング、販売、またはプロモーションのために Splashtop と別途契約を締結するための交渉に積極的に関与していないこと、および前述の目的で Splashtop と別途契約を締結するための交渉が進行中の間は、本プログラムに基づくいかなるアワードも受領しないことを表明し、保証するものとします。本紹介規約の要件を満たす確認済みの紹介は、以下の第3条(D)に定める無効な紹介の例外の対象となります。
オンラインでリファーラルリンクを共有するには、Splashtopアカウントのリファーラルダッシュボードで生成されたあなたのユニークなリファーラルリンクをコピーし、次のいずれかの方法でリファーラルに送信してください: (a) リファーラルへの直接メール; (b) リファーラルへの直接メッセージ; (c) リファーラルリンクを含むソーシャルメディア投稿（セクション6(C)の要件に従う）; または (d) リファーラルに直接リファーラルリンクを共有。
B. 免責事項: Splashtopは以下について責任を負いません: (i) インターネットまたはその他の手段で紹介リンクを共有できないこと; (ii) あなたまたは紹介者が誤った情報を入力したこと; (iii) 壊れた紹介リンク、ハードウェア、ソフトウェア、電話、インターネット、ウイルス感染、ネットワーク、人為的エラー、電子的な誤作動、またはその他の技術的問題に関連する問題; (iv) いかなる理由による遅延、失敗、または誤作動。Splashtopは、適用される法律または規制、これらの紹介規約、またはプログラムの乱用を構成するものと合理的に信じる場合、賞を拒否することがあります。
C. 無効な紹介: 以下はプログラムの下で賞を獲得する資格がありません（“無効な紹介”）：(i) 自分自身を紹介しようとする試み；(ii) 既存の顧客を紹介しようとする試み；(iii) 紹介期間が終了した後に紹介によって行われたQualifying Productsの購入；(iv) Splashtopが直接または代替手段を通じてすでに調達した紹介を紹介しようとする試み；(v) 無効な紹介者の努力による購入；および(vi) 紹介リンクを共有するためにスクリプト、マクロ、またはその他の自動化手段を使用した紹介者の努力による購入。
4. 賞
A. アワードポイントは、紹介者のSplashtopアカウントに直接ロードされます。ポイントは、以下で特定されたサードパーティの交換プラットフォームを通じてギフトカードの購入に使用できます。各確認済み紹介のポイントは、以下に従って計算されます。
オンライン Purchases: the Referrer will receive points in an amount equal to fifty percent (50%) of the dollar value of the first オンライン payment made by the Confirmed Referral. 紹介者は、確認された紹介ごとに最大2,500ポイントを獲得できます（例：新しいサブスクリプションの最初の支払いが5,000 USD以上の場合、確認された紹介ごとに最大2,500ポイントが付与されます）。
請求書発行済み購入: 紹介者は、確認された紹介によって行われた最初の請求書支払いのドル価値の20％に相当するポイントを受け取ります。紹介者は、確認された紹介ごとに最大2,500ポイントを獲得できます（例: 新しいサブスクリプションの最初の支払いが12,500 USD以上の場合、各確認された紹介に対して最大2,500ポイントが付与されます）。
蓄積されたポイントは、次のサードパーティプラットフォームを使用してギフトカードと交換できます：Reward Exchange (https://ak7jffzr8airc.saasquatch.app/login)
B. 賞の失格: 以下の場合、賞は失格となります: (i) リファラルが第三者の販売代理店を通じて、または無料トライアルの変換以外の方法で適格製品を購入した場合（リファラルリンクに連絡先情報を提出する際に提供される）; (ii) リファラルが適格期間中にリファラーのリファラルリンクに提出されたものとは異なるメールアドレスを使用して適格製品を購入した場合; (iii) リファラルが適格期間が終了した後に適格製品を購入した場合; (iv) リファラルのブラウザ設定がSplashtopの購入追跡を破損またはブロックする場合; (v) リファラルが既に既存の顧客である場合; (vi) リファラルが最終的に購入した製品が適格製品でない場合（Splashtop Enterprise、Splashtop Classroom、Mirroring360、Anywhere Access、Productivity Pack、Enterprise for リモートサポートなどはこのプログラムの対象外です）; (vii) Splashtopがリファラルが実際または疑わしい詐欺や悪用行為に関与している、またはそれに関連して購入を行っていると信じる理由がある場合; (viii) 新しいサブスクリプションの最初の支払いがチャージバックを受けるか、その他の方法で返金される場合; (ix) 新しいサブスクリプションがmy.splashtop.com以外のドメインで購入された場合。すべての失格となった賞は、リファラーの残高から差し引かれます。Splashtopは、ポイントバランスがマイナスになると、プログラムへの参加資格を失う権利を留保します。
C. Award Conditions: 上記セクション3に記載された制限に従い、Splashtopは確認済み紹介がSplashtopによって確認された日から45日から最大90日以内に、紹介者のSplashtopアカウントにAwardポイントをロードします。賞品は譲渡不可で、現金の引き換え価値はなく、遡及的に適用することはできません。Splashtopは、第三者の交換プラットフォームでのAwardの使用を妨げるまたは妨げる盗難、紛失、その他の状況に対して一切の保証を提供しません。これには、全体的なアクセス性および/または機能に関する問題が含まれます。賞品は、第三者の引き換えプラットフォームの別個の利用規約、および選択した第三者の小売業者の利用規約に従います。
紹介者がアワードを受け取ったり、その他の方法でアワードを引き換えたりできない国に居住している場合、Splashtop はいかなる状況においても、代替アワードを提供する義務を負いません。このような状況では、紹介者は累積されたアワードの一部または全部を没収するよう求められる場合がありますが、Splashtop は紹介者に補償する責任を一切負いません。
適用法が許す限り、Splashtopは独自の裁量で、あなたまたは第三者に通知することなく、いつでもこのプログラムのAwardを変更することができることを認めます。Splashtopは、紹介者が賞品を使用してギフトカードを引き換えることができる第三者の引き換えプラットフォームと提携しておらず、承認もされていません。The third-party 発行者’s gift card availability and separate terms and conditions 適用 and may differ based on location, subject to availability.
紹介条件に同意することにより、Splashtopがあなたの��連絡先情報（メールアドレスなど）を第三者の引換プラットフォームに提供し、賞ポイントの引換のために使用することに同意し、第三者プラットフォームから賞ポイントの引換に関連してのみメールまたはテキストメッセージを受け取る可能性があることを明示的に認め、同意します。
5. 税金
紹介者は、賞金に関連するすべての適用税およびその支払いに対して単独で責任を負います。紹介者は、適用される税法に従うためにSplashtopの合理的な要求に協力することに同意します。さらに、紹介者は、プログラムへの参加に関連してまたはそれに起因するすべての付随費用およびその他の費用および経費に対して単独で責任を負います。
6. 条件、表明、および保証
A.表明および保証:お客様は以下を表明し、保証します。(i) お客様の紹介先は米国に所在しています。(ii) 紹介を送信することで、お客様は紹介先に紹介リンクを送信するために必要なすべての権利を有し、すべての必要な通知を行い、紹介先から明示的で情報に基づいた書面による同意を得ています。(iii) お客様の紹介連絡先は 18 歳以上です。(または適用法で指定されたその他の法定成年年齢)。(iv) 適用法で別途禁止されていない限り、Splashtop は、お客様の名前およびお客様から提供されたその他の情報を、Splashtop の独自の裁量で使用、分析、変更、公開する権限を有します。これには、マーケティングおよびプロモーション資料または Web サイトへの掲載が含まれますが、これらに限定されません。(v) お客様は、明示的な認識と同意なしに、個人または団体の個人情報や連絡先情報を紹介リンクに送信しません。上記にかかわらず、お客様または紹介者がカナダ（ケベック州を除く）に所在する場合、お客様は、他の方の同意の有無にかかわらず、その方の個人情報および/または連絡先情報を提出しないことに明示的に同意するものとします。(vi) Splashtop は、Splashtop の提供物、製品、およびサービスに関してお客様およびお客様の紹介者に連絡することが許可されています。(vii) Splashtop は、お客様の紹介者の状況に関してお客様に連絡することが許可されています。(viii) お客様のプログラムへの参加および活動、ならびに賞品の受領および使用は、適用法、雇用主のポリシー、または雇用主に対して負うその他の義務や責任に違反しません。EU/英国の表明および保証: お客様は、次のことを表明し、保証します。(i) お客様の紹介先は欧州連合または英国に所在していること。(ii) 紹介を送信することにより、お客様は必要なすべての権利を有し、必要なすべての通知を行い、紹介先に紹介リンクを送信することについて紹介先から明示的、情報に基づいた、書面による同意を得ていること。Splashtop は、紹介リンクの送信時にお客様が適切な同意を取得しなかったこと、または適用されるデータ保護法を遵守しなかったことについて、一切の責任を負いません。(iii) 紹介先は 18 歳、または適用される EU 法または英国法で定義されるデータ同意の法定年齢 (いずれか高い方) に達しています。(iv) 適用法で別途禁止されない限り、お客様からの個別の、事前の、明示的な、情報に基づく同意を条件に、Splashtop は、マーケティング資料または Web サイトへの掲載を含むがこれに限定されない、限定されたマーケティングおよびプロモーション目的で、お客様の名前およびお客様から提供されたその他の個人情報を使用、分析、変更、および公開する権限を有します。この同意は、プログラムへの継続的な参加に影響を与えることなく、いつでも撤回できます。(v) 適用されるプライバシー法の要件に従い、個人または団体の自由意思による情報に基づく同意を得ることなく、紹介リンクに個人情報や連絡先情報を送信しません。 (vi) Splashtop は、適用されるプライバシー法に準拠し、かつ、お客様またはお客様の紹介者がマーケティングコミュニケーションに明示的に同意している場合にのみ、Splashtop の提供物、製品、またはサービスに関してお客様またはお客様の紹介者に連絡するものとします。(vii) Splashtop は、お客様の紹介者の状況に関してお客様に連絡する権限を有します。(viii) お客様のプログラムへの参加および活動、ならびに賞品の受領および使用は、適用される法律、お客様の雇用主のポリシー、またはお客様が雇用主に対して負うその他の義務もしくは責任に違反しません。
B. 本プログラムの禁止事項: お客様は、本紹介規約および適用されるすべての法律・規制を遵守し、誠実に本プログラムを利用しなければなりません。居住地の法域で本プログラムが禁止されている場合は、参加できません。お客様は、本プログラムに関連して以下のいずれも行わないことに同意するものとします。(i) チャージバックを提出する目的で、自分自身のために作成したり、他者を手伝ったりして、複数の重複、偽の、および/または詐欺的な Splashtop アカウントの作成を支援し、アワードを獲得した後に Splashtop から返金を受け取ろうとするその他の試みを行うこと。(ii) 同意なしに、他の個人または団体の情報をお客様の紹介リンクに入力すること (ただし、カナダに所在する者を除く。この場合、お客様が同意を得ているかどうかに関係なく、他の人の情報を入力することは禁止されています)、または Splashtop が信じる方法で、個人的に知らない人物に連絡先を紹介したり、紹介リンクを送信したりすること。 独自の裁量により、スパム、未承諾またはその他の望ましくない通信を構成し、プログラムへの参加資格を剥奪する可能性があります。(iii) Web サイトまたはソーシャル メディア上で紹介リンクを知らない受信者と共有すること、または (Splashtop の単独かつ絶対的な裁量により) 未承諾の商業通信または「スパム」を構成する、または構成しているように見える方法での紹介リンクのその他の共有または宣伝を含む、知らない人への紹介リンクの一括電子メール配布。(iv) 人になりすますこと、またはお客様と Splashtop との関係を偽ること。(v) 18歳(または該当する法定成人年齢)未満の人に紹介リンクを送信すること 法律)プログラムに参加するため、または18歳(または適用法で指定されたその他の法定成人年齢)未満でプログラムに参加しようとすること。(vi) 未承諾または無許可の広告または販促資料、またはその他の形式の同様の勧誘 (例:「スパム」);(vii) 本プログラムに接続されているサーバー、ネットワーク、またはシステムに干渉または中断すること。(viii) SplashtopまたはSplashtopのプログラムの提供を支援するサービスプロバイダーのブランド、のれん、または評判を害または損害を与える、または損害を与える可能性のある行為。(ix) ウイルス、ワーム、トロイの木馬、またはその他の汚染または破壊的な機能を含むファイルを送信すること。(x) 自動化されたシステム、スクリプト、またはマクロを使用してプログラムに参加すること。(xi) Splashtop、そのサービスプロバイダー、または第三者の知的財産権を侵害する。(xii) 他の個人をストーカー行為、嫌がらせ、または危害を加えること。(xiii) 適格製品またはその他の同様のサービスに関するコンサルティング、システム統合、またはアドバイスを提供するために、お客様自身、またはお客様が代表する会社、またはお客様を雇用した会社を紹介すること。(xiv) Splashtop が (その単独かつ絶対的な裁量により) 不合理、過剰、または悪意があるとみなす方法でプログラムを使用すること。または (xv) 適用される地域、国内、または国際法または規制に違反する方法、または何らかの方法で違法、詐欺、または不法な方法、または違法、詐欺的、または不法な目的または効果を持つ方法でプログラムを使用すること。
C. ソーシャルメディア: あなたの投稿がこのプログラム、ネットワークの利用規約、およびその他の適用される法律、法令、規制に準拠していることを確認する責任があります。もしあなたがリファーラルリンクをFacebook、Twitter、Instagram、Tik Tok、Pinterest、LinkedIn、または類似のプラットフォームなどのソーシャルネットワークに投稿する場合、そのリンクが「リファーラル」であり、その投稿がSplashtopによって直接スポンサーされていないことを開示しなければなりません。例えば、次の言語が推奨されます:
「この投稿には紹介リンクが含まれていますが、Splashtopによって直接スポンサーされているわけではありません。私はSplashtopの代理人でも従業員でもありません。Splashtop製品に関するすべての声明または意見は私自身のものです。」
D. Splashtopアカウント管理: 紹介者は、サインイン資格情報の機密性を維持する責任があり、アカウントまたは紹介リンクに関連して発生するすべての活動に完全に責任を負います。紹介者は、サインイン資格情報の機密性が侵害されたと信じる場合や、Splashtopアカウントの不正使用が疑われる場合は、直ちにSplashtopに通知することに同意します。Splashtopは、この条項に従わなかった紹介者の責任を負わず、セキュリティ侵害が報告された後にSplashtopアカウントをシャットダウンする遅延についても責任を負いません。
E. 規制遵守: お客様は、(i) 米国海外腐敗行為防止法（「FCPA」）を含むがこれに限定されない、贈収賄および腐敗行為防止に関するすべての適用法（「贈収賄法」）を遵守すること、(ii) FCPAの下で犯罪を構成するような活動、慣行、または行為を、かかる活動、慣行、または行為が行われた場所にかかわらず、一切行わないこと、(iii) 本契約に基づくお客様の活動に関連する腐敗行為または贈収賄法違反に関して法執行機関による捜査をお客様が受けていることを知った場合または疑う場合は、直ちにSplashtopに書面で通知すること、(iv) Splashtopが贈収賄法に違反する原因となる、またはそれにつながるようないかなる行為も行わないことを表明し、保証するものとします。上記の一般性を制限することなく、お客様は、政府機関または政府契約に基づく元請業者もしくは下請業者にコンサルティング、システム統合、またはビジネスアドバイスを提供するために雇用されているいかなる団体または個人とも紹介リンクを共有しないものとします。お客様は、政府（地方自治体を含む）の顧客、教育機関のエンドユーザー、政府のプログラムまたは助成金に基づいて払い戻しを受ける製品またはサービスを購入する顧客など、実際または潜在的な顧客または消費者に対して、各ケースにおいて、プログラムに基づいて請求できる可能性のあるすべてのアワードについて説明し、必要なすべての開示を行うものとします。お客様は、(a) 政府機関ではないこと、(b) Splashtopが提供するテクノロジー製品およびソリューションの種類に関して政府に中立的または公平なアドバイスを提供することを要求する政府契約の履行に関連する範囲で、本プログラムに基づくいかなるアワードも受領していないこと、(c) 本プログラムに基づくアワードの受領が、利益相反やキックバックに関するものを含め、政府の規則や規制にも違反しないことを証明するものとします。さらに、お客様は、(1) Splashtopが当該認証の一部が不正確であった、または不正確になったという合理的な疑いを持った場合、(2) お客様またはSplashtopが本プログラムに関連して政府の措置または調査の対象になった場合、または (3) 規制環境の変化によりSplashtopが独自の裁量でプログラムを中止することを決定した場合に、Splashtopが本契約に基づきお客様が本来受ける権利を有するアワードの支給を保留または遅延させることを選択できることを承認し、これに同意するものとします。
F. 補償: あなたは、SplashtopおよびすべてのSplashtop関連団体を、あなたがこのセクション6に違反した場合、またはこれらの紹介条件に違反した場合に発生するすべての損失、責任、請求、損害、および費用（収集手数料、裁判費用、および合理的な弁護士費用を含む）から解放し、補償し、無害に保つことに同意します。
7. 行動; コンプライアンス
A. 失格要因: Splashtopは、プログラムを改ざんしている、または詐欺、乱用、またはこのプログラムの紹介条件の違反が疑われる個人を独自の裁量で失格とする権利を有します（「失格要因」）。Splashtopは、法律で許可される最大限の範囲で、あなたが試みた失格要因に対して、すべての損害を求める権利を有します。
B. コンプライアンス: Splashtopは、連邦取引委員会の16 CFR Part 255「広告における推薦と証言の使用に関するガイド」、プライバシーおよび電子通信（EC指令）規則2003、およびその他の適用法に準拠しています。Splashtopは、適用法で許可されていない方法で紹介リンクを共有することを要求し、Splashtopアカウントを終了し、関連する紹介リンクを無効化し、紹介リンクの共有を停止するよう要求する権利を留保します。
C. コンプライアンスの確認: これらの紹介条件に関するレビューまたは評価に関連して、Splashtopが要求するすべての合理的な情報、協力、および支援を提供することに同意します。
8. 責任の制限
A. 免責事項: 適用される法律で許可される最大限の範囲で、Splashtopおよびその関連会社は、プログラムまたはサードパーティのギフトカードに関して、明示または黙示のすべての保証を否認します。
B. 除外される損害: 適用法が許す最大限の範囲で、契約、保証、または不法行為（過失または厳格責任を含む）またはその他の責任理論に基づいて発生するかどうかにかかわらず、Splashtopまたはその関連会社は、特別、間接、偶発的、結果的、懲罰的、または模範的な損害について、事前にそのような損害について通知されている場合でも、またはそのような損害が合理的に予見可能であった場合でも、あなたまたは第三者に対して責任を負いません。本契約に基づくSplashtopの総累積責任は、行動の形式にかかわらず、すべての損害について、合計で100ドル（USD $100.00）に制限されます。
9. 期間; 終了
A. 期間: Splashtopとあなたの間のこの契約の期間は、発効日から開始し、このセクション9に基づいて終了されるまで有効です。いずれかの当事者が他方に対してこの契約の終了を通知する場合、通知にはこのセクション9の通知期間に従った終了日（「終了日」）を含める必要があります。
B. 終了: あなたは、通知を提供し、Splashtopアカウントを閉じることにより、理由を問わずこの契約を終了することができます。私たちは、理由の有無にかかわらず、いつでもこの契約およびプログラムへの参加権を終了することができ、あなたが獲得した、または獲得するであろうポイント価値に相当する追加の利益を提供することなく終了することができます。また、第三者パートナーとの関係が終了した場合、またはそのパートナーが提供する製品、ソフトウェア、またはその他の技術を使用してプログラムを実行する必要がある場合、または法律や政府機関の要求に従うために、通知を行う義務なくこのプログラムを終了することがあります。
C. 終了の効果: 終了日には、(i) この契約に基づくすべての権利が直ちに終了し、(ii) セクション1、3(B)、5、6(D)、6(F)、8、9(C)、および10がその条件に従って適用され続けます。
10. 一般
A. 準拠法と管轄地: このプログラムおよび紹介条件は、カリフォルニア州の法律に準拠し、その法律の抵触規則を考慮せずに解釈され、本契約の当事者はカリフォルニア州サンタクララ郡の州および連邦裁判所の専属管轄権に同意します。
B.分離可能性: 本プログラムまたは紹介条件のいずれかの条項が法律、規則、または規制に違反していると判断された場合、当該条項は当該法律、規則、または規制に準拠するように修正されるか、または準拠するように修正することが不可能な場合は削除され、その他のすべての条項は完全に効力を維持します。
C. 知的財産: 賞としての特定のサードパーティ製品およびサービスの使用は、そのサードパーティ製品またはサービスプロバイダーによるこのプログラムへの参加または承認を意味するものではありません。このプログラムはSplashtopによって独占的にスポンサーされ、管理されており、Facebook®、Instagram®、Tik Tok®、LinkedIn®、Twitter®、Pinterest®、またはここに参照されている、または紹介リンクを共有するために使用される可能性のある他のソーシャルメディア��プラットフォームによってスポンサー、承認、管理されているものではありません。
D. プライバシーポリシー: このプログラムに提出された個人情報は、Splashtopのプライバシーポリシーに従い、随時修正されます。Splashtopは、指定されたサードパーティプラットフォームで賞ポイントを引き換えるために必要な範囲でのみ、あなたの名前と住所を含む関連する個人情報をサードパーティに提供することを認めます。あなたまたは他の当事者によってこのプログラムに提出された個人情報は、Splashtopのプライバシーポリシーに従って処理されます。
E. お問い合わせ: ご質問がある場合は、referral@splashtop.comまでお問い合わせください。