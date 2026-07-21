Splashtop リモートアクセス：ヒントとコツ
日付： 2026年9月30日
時間：午前8時（PT） / 午前11時（ET） / 午後3時（GMT）
所要時間：30分
Splashtop の製品エキスパートによるライブウェビナーに参加して、実践的なヒント、高度なワークフロー、便利な機能を学び、よりスマートに仕事を進め、ユーザーをより効率的にサポートし、リモートでの生産性を向上させましょう。
IT担当者、ビジネスオーナー、パワーユーザーのいずれであっても、このセッションでは Splashtop Remote Access をさらに有効活用する方法をご紹介します。
このライブセッションでは、次の内容をご紹介します。
リモートアクセスのパフォーマンスを最適化：デバイスや環境を問わず、より高速でスムーズかつ信頼性の高いリモート接続を実現するためのヒントをご紹介します。
セキュリティとアクセス制御を強化：MFA、アクセス許可、暗号化を使用してリモートセッションを保護するためのベストプラクティスをご紹介します。
問題をより迅速にトラブルシューティング: リモートアクセスでよくある課題を診断し、解決するための実践的なワークフローと時間を節約できるヒントをご紹介します。
チーム全体の生産性を向上：分散チームやハイブリッドチーム向けに、コラボレーションとサポートのワークフローを効率化する方法をご紹介します。
デバイスの可視性を向上: ITチームがエンドポイント管理を簡素化し、大規模に�デバイスをプロアクティブにサポートする方法についての知見を得られます。
少数のデバイスをサポートしている場合でも、大規模なリモートチームを管理している場合でも、すぐに活用できる実践的なポイントを持ち帰れます。
Splashtop Remote Accessをさらに活用して、よりスマートに働き、ユーザーをより効率的にサポートする方法をご紹介します。