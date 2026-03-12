SITS サービスデスク & ITサポートショー
2022年5月11-12日 – ロンドン、UK
Splashtopは、ヨーロッパのITサービス管理とサポートのプロフェッショナル向けの主要イベントで、Splashtop リモートサポートとSplashtop SOSを展示することに興奮しています。
ヨーロッパのITサービス管理とサポートのプロフェッショナル向けの主要イベントで、SplashtopはSplashtop リモートサポートとSplashtop SOSを展示することにワクワクしています。技術者の方々にとって、最高の価値を持つリモートアクセスとサポートソリューションの一つです。3,700人以上のIT意思決定者が、業界トップのベンダーのチームと会うために参加します。Splashtop SOSは最近、ServiceNow、Zendesk、Freshservice、Freshdesk、Syncroとの統合など、多くの新しいヘルプデスクITプラットフォーム統合をリリースし、SITSで展示されます。すべてのSplashtopパートナー統合はこちらで見つけることができます。
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