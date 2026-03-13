Splashtopは、最高の価値を持つリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションの1つに興味がある技術者向けに、Splashtop Remote SupportとSplashtop SOSを展示することに興奮しています。
ヨーロッパにおけるITサービス管理とサポートの専門家向けの主要なイベントで、Splashtopはお得なリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションの一つをお探しの技術者向けに、Splashtop Remote SupportとSplashtop SOSを展示することを楽しみにしています。3,700人以上のIT意思決定者が参加し、トップ業界ベンダーのチームと会う予定です。Splashtop SOSは最近、ServiceNow、Zendesk、Freshservice、Freshdesk、Syncroとの統合など、多くの新しいヘルプデスクITプラットフォームの統合をリリースしました。これらはSITSで展示される予定です。すべてのSplashtopパートナー統合はこちらで見つけることができます。
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