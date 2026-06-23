JumpCloud オフィスアワー

SplashtopおよびJumpCloudの専門家、さらにお使いのIT管理者仲間と一緒に、JumpCloud SSOをSplashtopで使用する方法についてディスカッションに参加しませんか。
2020年5月29日、ET午前11時30分から午後12時30分まで、SplashtopとJumpCloudの専門家、そして他のIT管理者と一緒に、JumpCloud SSOをSplashtopと共に使用する方法についてディスカッションを行います。Splashtopプログラム管理ディレクターのビクター・Cが、Splashtop Business Access ProとSplashtop SOSのユーザーがJumpCloudの資格情報を使用してSplashtopアカウントを認証する方法を紹介します。JumpCloudによる安全なシングルサインオンは、ユーザーが組織のコンプライアンスとセキュリティ要件を満たす1つのIDとパスワードでアプリにアクセスできるようにすることで、使いやすさを向上させます。
JumpCloud SSOのSplashtopとの統合 | Splashtop Business Access Pro | Splashtop SOS