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JumpCloud オフィスアワー

2020年5月29日 – オンラインバーチャルイベント

JumpCloud SSO 統合と Splashtop

SplashtopおよびJumpCloudの専門家、さらにお使いのIT管理者仲間と一緒に、JumpCloud SSOをSplashtopで使用する方法についてディスカッションに参加しませんか。

2020年5月29日、ET午前11時30分から午後12時30分まで、SplashtopとJumpCloudの専門家、そして他のIT管理者と一緒に、JumpCloud SSOをSplashtopと共に使用する方法についてディスカッションを行います。Splashtopプログラム管理ディレクターのビクター・Cが、Splashtop Business Access ProSplashtop SOSのユーザーがJumpCloudの資格情報を使用してSplashtopアカウントを認証する方法を紹介します。JumpCloudによる安全なシングルサインオンは、ユーザーが組織のコンプライアンスとセキュリティ要件を満たす1つのIDとパスワードでアプリにアクセスできるようにすることで、使いやすさを向上させます。

JumpCloud SSOのSplashtopとの統合 | Splashtop Business Access Pro | Splashtop SOS