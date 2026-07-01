Splashtop AEMを最大限に活用する
Splashtop AEMを評価中の方も、現在の設定をさらに有効活用したい方も、定型的なITタスクを自動化し、エンドポイントの可視性を高め、エンドポイント管理をシンプルにする実践的な方法をご紹介します。
日付: 2026年8月5日
時間: 午前9:00 PT / 午後12:00 ET / 午後4:00 GMT
所要時間: 30分
説明: エンドポイント管理に時間を取られたり、後手の対応になったりするべきではありません。
プロダクトチームによる Splashtop AEM のライブデモに参加して、ITチームが自動化を活用して反復的な作業を減らし、エンドポイントの健全性を向上させ、環境全体の可視性を高める方法をご確認ください。
実践的なユースケースや実際のワークフローを通じて、Splashtop AEM が日常的なエンドポイント管理の効率化にどう役立つかを学べます。初めて検討している場合でも、より多くの機能を引き出したい場合でも活用できます。
学べる内容
反復的なITタスクを自動化し、パッチ適用、更新、日常的なメンテナンスを効率化します。
エンドポイントの問題を事前に特定して解決し、健全性の監視とアラートで対応を強化します。
環境全体の可視性を向上させ、大規模なデバイス管理をより適切に行えます。
実際のワークフローをご覧ください。ITチームの時間を節約し、より効率的に業務を進めるのに役立ちます。
Splashtop AEM がリモートサポートをどう補完するかを学び、より包括的なエンドポイント管理ソリューションを実現します。
ライブで参加できない場合は？今すぐ登録いただければ、録画をお送りします。