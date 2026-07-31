Splashtop AEMを最大限に活用する
Splashtop AEMを評価中の方も、現在の設定をさらに有効活用したい方も、定型的なITタスクを自動化し、エンドポイントの可視性を高め、エンドポイント管理をシンプルにする実践的な方法をご紹介します。
日付： 2026年9月16日
時間: 午前9:00（PT）/ 午後12:00（ET）/ 午後4:00（GMT）
所要時間: 30分
説明: エンドポイント管理に時間がかかったり、問題が起きてから対応したりする必要はありません。
プロダクトチームによる Splashtop AEM のライブデモに参加して、自動化によって IT チームが反復的なタスクを減らし、エンドポイントの健全性を向上させ、環境全体の可視性を高めている方法をご覧ください。
実践的なユースケースと実際のワークフローを通じて、Splashtop AEM が日常的なエンドポイント管理の効率化にどのように役立つかをご紹介します。初めて検討する場合でも、機能をさらに活用したい場合でも参考になります。
学べること
反復的な IT タスクを自動化し、パッチ適用、更新、定期メンテナンスなどを効率化します。
エンドポイントの問題を事前に特定して解決し、健全性の監視とアラートを活用できます。
環境全体の可視性を向上させ、大規模なデバイス管理をより効果的に行えます。
実際のワークフローをご覧ください。ITチームの時間を節約し、より効率的に業務を進めるのに役立ちます。
Splashtop AEM がリモートサポートをどのように補完するかを学び、より包括的なエンドポイント管理ソリューションを実現できます。
ライブで参加できませんか？ご登録いただければ、録画をお送りします。