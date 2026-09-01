手動設定から自律型パッケージングへ: Microsoft Intuneでアプリ設定をシンプルに
日付: 2026年10月14日
時間: 午前8時（PT） / 午前11時（ET） / 午後3時（GMT）
所要時間: 30分
アプリケーションのパッケージ化がソフトウェアの設定を遅らせるべきではありません。それでも、多くのMicrosoft Intuneチームでは、アプリのパッケージ化、テスト、トラブルシューティングに今なお何時間もの手作業が必要です。更新の遅れは重大な脆弱性にさらされる期間を長引かせ、セキュリティリスクを高めます。
Microsoft MVP Maxime Guillemin と、Splashtop プロダクト責任者の Brandon Shopp と一緒に、AI とエージェント型ワークフローがアプリケーションのパッケージ化をいかに簡素化し、IT チームが反復的な手作業に費やす時間を削減できるのかをご確認ください。
アプリケーションパッケージ化への新しいアプローチが、手作業の工数を削減し、パッケージ化のミスを最小限に抑え、脆弱性へのパッチ適用を迅速化する仕組みをご覧ください。
学べること：
AIとエージェント型ワークフローが、アプリケーションパッケージ化の簡素化とパッチ適用までの時間の短縮をどのように実現しているか。
より自動化されたアプローチでMicrosoft Intuneのワークフローを補完し、セキュリティ体制を強化する方法。
パッケージ化の工数とエラーを減らす実践的な方法（agentic packagingの実例紹介を含む）
次世代のアプリケーションパッケージングがどのようなものか、そしてITチームの時間をどれだけ取り戻せるかをご覧ください。