セキュリティとエンドポイント管理を強化する方法を発見する
日付と時間: 2024年11月20日 | 午前8:00 PT | 午前11:00 ET
期間: 45分
すでに最高クラスのリモートサポートソリューションを活用している大切なお客様として、セキュリティと効率的なIT運用の重要性をご理解いただいております。この限定された45分間のウェビナーに参加して、IT管理を効率化し、サイバーセキュリティの強化に役立つ購読における強力な新機能と改善を探求しましょう。
このウェビナーでは、Splashtopのサブスクリプションを利用して、ITインフラをさらに最適化する方法について学びます。
包括的なエンドポイント管理 – サードパーティソフトウェア管理、WindowsとMac用の自動OSアップデート、そして新しいエンドポイント管理ダッシュボードでコントロールを得る。
強化されたログ記録と監査– 改善されたログ記録、クラウド録音機能、およびSIEM統合で、徹底的で信頼性のある記録を確保します。
高度なセキュリティ設定 – 予定されたアクセス制御やIPホワイトリストなどの機能を利用して、不正アクセスから保護します。
Key Enterprise Essentials – 既存の機能を活用し、SSOや詳細な権限を含め、組織全体で堅牢なセキュリティを維持します。
このセッションは、ITマネージャーやセキュリティチームが最先端のツールでオペレーションを最適化するのに最適です。Splashtop EnterpriseがあなたのIT戦略をどう高めるかを学ぶ機会を逃さないでください—今すぐ登録してあなたの席を確保しましょう！