導入事例: Nubeseg が Splashtop でセキュアなリモートサポートとエンドポイントセキュリティをどのように拡張したか
日付: 2026年8月26日
時間：午前8時（PT） / 午前11時（ET） / 午後3時（GMT）
所要時間: 30分
説明：マネージドサービスプロバイダーの成長に伴い、安全で信頼性が高く、効率的なリモートサポートを提供することはますます複雑になっています。
Nubeseg SRLを特集する限定カスタマースポットライトウェビナーにぜひご参加ください。Nubeseg SRLは、マネージドセキュリティサービス、エンドポイント保護、クラウドセキュリティ、セキュアリモートアクセスを提供し、さまざまな地域の組織を支援しているサイバーセキュリティ特化型のMSPです。
このライブ対談では、Ramiro Hercilla が、Nubeseg が Splashtop Enterprise と Autonomous Endpoint Management (AEM) を活用して、断片化したリモートサポートツールを置き換え、運用の効率化、可視性の向上、セキュリティの強化、さらに人員を増やすことなくサポートを拡張した方法を紹介します。
このセッションでは、Nubeseg がどのように以下を実現したかをご紹介します。
事後対応型のIT管理から、プロアクティブなエンドポイント運用へ移行
1,400台以上のデバイス全体で、リモートサポートのパフォーマンスと可視性を向上
自動化により、手動でのパッチ適用や更新作業を削減
セキュアなリモートワークと迅速な問題解決を実現
Service Desk でチケット管理とサポートワークフローを簡素化
サポートチームを増員することなく、新しい都市や市場へ事業を拡大
より強力なセキュリティ管理と監査対応レポートを実現
NubesegがSplashtopを活用して、業務効率を向上させ、エンドポイントセキュリティを強化し、ビジネスの成長を支援している方法をご覧ください。