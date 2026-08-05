自動化をもっと。管理は最小限に。もっと速く成長する。
でSplashtopを訪れ、Channel Partners Conference (ブース # 1351) とMSP Summit (ブース #46) に行って、Autonomous Endpoint Management (AEM) がどのようにMSPsのパッチ適用の自動化、課題の積極的な監視と解決、リモートサポートとエンドポイント管理を統合し、単一でコスト効果の高いプラットフォームで提供するのかをご覧ください。これにより、あなたのチームは消火活動にかかる時間を減らし、ビジネスの成長により多くの時間を費やすことができます。
Splashtop特典:
無料のエキスポ＋基調講演パス（食事は含まれません）
$269 スタンダードパス（食事付き）
$429 プレミアムパス（食事付き）
*このオファーは、認定されたチャネルパートナー（MSPs、エージェント、販売代理店、インテグレーター、エンドユーザーコンサルタント）のみを対象としており、2026年4月10日金曜日午後11時59分（ET）まで有効です。割引は業界の供給者、または現・以前のスポンサー/出展者には適用されません。割引を受けるにはコードを使用する必要があります。譲渡不可。以前に支払い済みの登録には有効ではありません。