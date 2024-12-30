メインコンテンツへスキップ
User experiencing enhanced remote support capabilities and security after switching from Quick Assist to Splashtop

2025 年のベスト クイック アシスト代替品 – Splashtop Remote Support

Splashtopは、優れたリモートサポート機能とセキュリティを提供します

無料トライアル

Splashtopは、ITおよびヘルプデスクに推奨されるリモートサポートソリューションです

Splashtop を使用すると、高速で信頼性が高く安全なリモート アクセスを利用して、ユーザーのデバイスをサポートします。内部管理デバイス、ユーザーの個人用デバイス、またはその両方にリモート サポートを提供する必要がある場合でも、Splashtop Remote Support は最適なソリューションです。

Splashtop は、より多くのデバイスとオペレーティング システムをサポートし、IT プロフェッショナルが必要とするより多くの機能が含まれており、はるかに安全であるため、Microsoft Quick Assist の優れた代替手段です。

Microsoft Quick AssistとSplashtopの比較

Splashtop Remote Support

クイックアシスト

サポートのための有人および無人リモートアクセス

Splashtop は、アドホックサポートのための有人 (エージェントがインストールされていない) アクセスと、サポート管理対象デバイスへの無人アクセスを提供します。

クイック アシストは、有人アクセスのみを提供します。リモート接続を受け入れるには、エンドユーザーが存在する必要があります。

デバイスとOSのサポート

Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook デバイスを他のデバイスからリモートでサポートします。

クイックアシストは、Windows 10 コンピューターから別の Windows 10 コンピューターへのリモート接続のみをサポートします。

ユーザーの生産性

Splashtop Remote Support

クイックアシスト

管理者に昇格

サポートを提供するために Windows 標準ユーザー アカウントにリモート処理するときに、管理者特権に昇格できます。

権限昇格は使用できません。

ツール/ユーティリティ

ファイル転送、セッション記録、リモート再起動と再接続、リモートスクリプト、リモートオーディオなどの機能が含まれています。

ファイル転送、セッション記録、リモート再起動と再接続、リモートスクリプティング、リモートオーディオは含まれません。

ユーザー管理

ユーザーは、Splashtop Web コンソールで管理およびグループ化できます。

ご利用いただけません。

安全

Splashtop Remote Support

クイックアシスト

伐採

すべてのリモート セッション、ファイル転送、チャット セッション、および自己監査目的の履歴に関する包括的なログが含まれています。

限られたログしか使用できません。

二要素認証

Splashtopに含まれています。

ご利用いただけません。

デバイス認証

Splashtopに含まれています。

ご利用いただけません。

Splashtopは世界中で20万社の企業と3,000万人以上のユーザーから信頼されています

IT プロフェッショナルが Splashtop を好む理由は数多くあります。

  • Splashtop は、低遅延で 40 フレーム/秒 (fps) を超える 4K ストリーミングを実現する高性能リモート接続を提供します。

  • Splashtopのリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションは、使用、セットアップ、拡張が簡単です。

  • Splashtop は、強力なセキュリティ機能とプラクティス、および HIPAA、FERPA、GDPR、SOC 2 などの業界のコンプライアンスと規制のサポートによりデータを保護します。

  • Splashtop の世界クラスのカスタマー サービス体験をお楽しみいただけます。当社は世界中に営業チームとサポート チームを配置しており、簡単にアクセスでき、お客様の成功を熱心に支援します。

  • Splashtop は、サードパーティのレビュー担当者やピアツーピアのレビュー サイトから一貫して最高の評価を得ています。

Splashtop を使い始める

