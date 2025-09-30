Adobe Auditionを使用するために別のコンピュータにアクセスする必要がありますが、手元には個人用デバイスしかありませんか？
Splashtopはこの問題に対する迅速でシンプルな解決策です。
Splashtop Remote Accessは、Auditionがインストールされたリモートコンピュータにリモートアクセスして制御することを可能にし、自宅や外出先でAuditionを簡単に使用できます。
Splashtopを使用すると、Adobe Auditionアプリケーションを、職場のコンピュータや他のデスクトップにインストールされた状態で、自分のスマートフォン、タブレット、またはラップトップからリモートデスクトップセッションを開始して、そのコンピュータにリモートアクセスできます。ワンクリックで、リモート画面が自分のデバイスに表示され、リモートコンピュータをまるで目の前に座っているかのように操作できます。
Auditionを使用し、リモートコンピュータから他のアプリケーションやファイル��にフルアクセスできるので、すべての作業をリモートで便利に完了できます。
Auditionを使用し、自分のデバイスからリモート画面をリアルタイムで表示できるだけでなく、Splashtopはリモートコンピュータからローカルデバイスへの高品質なサウンドも伝送します（リモートMacコンピュータからのサウンドも含む）。Splashtopの高速ストリーミング速度は正確なタイミングを保証し、オーディオをシームレスにミックスし、Auditionを最大限に活用し、リモートで作業しているときでもプロジェクトを完璧に仕上げることができます。Splashtop リモートアクセスは、在宅勤務や外出先での作業を簡単にするためのソリューションです。
Splashtopを使えば、Windows、Mac、Linuxのコンピュータに、他のWindows、Mac、iOS、Android、Chromebookデバイスからリモートアクセスできます。
今日無料トライアルを始めて、リモートでAdobe Auditionを使用するのがどれほど簡単かを自分で確認してください！