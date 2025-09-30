メインコンテンツへスキップ
Splashtop
Maximizing productivity from home office setup while using Splashtop for efficient remote work

トップ5ソフトウェアツール for Hybrid Workers

Splashtop Team
所要時間 4分
更新済み
2020年と2021年を通じて、多くのオフィスワーカーが在宅勤務のルーチンにうまく移行しました。今、多くの企業が従業員をオフィスに迎え入れる中、ハイブリッドワークの取り組みが生産性の鍵となっています。この最近のGartnerの記事によると、2022年までに45%の労働力がハイブリッドな設定を利用して週に2〜3日自宅で働くことになるでしょう。

永続的なハイブリッドワークへの成功の鍵は何ですか？知識労働者が集中力を維持し、協力し、最高の仕事基準を満たすために特別に設計された豊富なソフトウェアツール。

ハイブリッドワークの成功に最も影響を与える5種類のソフトウェアツールには、以下が含まれます。

  • プロジェクト管理

  • リアルタイムコミュニケーション

  • コラボレーション

  • チームの監視と管理

  • リモートアクセス

これら5つのソフトウェアツールは、最も成功したハイブリッドワーカーをサポートします。以下の各概要を読めば、すぐにその理由がわかるでしょう。

ハイブリッドワーカーのための重要なソフトウェアツール

プロジェクト管理

多くの場合、ハイブリッドワーカーは異なる利害関係者が別々のタスクを担当する複数のプロジェクトに参加し、それをすべて把握するのは誰にとっても難しいです。チームメンバーの一部がリモートであると、整理整頓がさらに難しくなります。

プロジェクト管理ツールは、オンラインダッシュボードを通じてプロジェクトのロードマップをリアルタイムで追跡します。オフィスにいない労働者にとっては、どのタスクが自分に割り当てられているのか、タスクの完了期限、誰が担当しているのか、プロジェクト内の他のすべてのタスクの状況を知ることができるという確信を得られます。

トッププロジェクト管理ツールには、ProofHubTrellomonday.com、およびWorkfrontが含まれます。

リアルタイムコミュニケーション

すべてのチームのメンバーに情報を伝えるためには、すべてのコミュニケーションラインが開かれていて、簡単にアクセスできることを確認する必要があります。アクセシビリティは、人々が家や他のリモートな場所にいるときに会話を逃さないようにするため、遅れを防ぐ鍵です。

リアルタイムコミュニケーションツールは、ハイブリッドワーカーが会話に貢献したり、過去のメッセージをキャッチアップしたりできるように、関連するグループ内でメッセージを投稿することを可能にします。このカテゴリの多くのツールは、インターネットホストの電話やビデオチャットを通じてハイブリッドワーカーが対面でのディスカッションに参加できるようにすることで急速に人気を集めました。

主要なリアルタイムコミュニケーションツールには、SlackTeamsZoomがあります。

コラボレーション

チームメンバーが異なる場所で働いているとき、メールによるコラボレーションはリアルタイムのニーズを満たすことができません。コラボレーションソフトウェアは、ハイブリッドワーカーが共有ファイルに貢献し、重要な問題について合意し、リアルタイムで継続的に進行することを可能にします。

人気のあるコラボレーションツールには、AsanaGoogle DriveMicrosoft TeamsConfluenceがあります。

チームの監視と管理

この機能は、2020年と2021年を通じてチームリーダーにとって重要であることが証明されました。リモートで作業する必要があるチームリーダーである場合、またはチームメンバーがオフィスと自宅の両方で作業している場合、チーム全員が関与し、貢献していることを確認する能力を持たなければなりません。

これらのツールを使用すると、チームのエンゲージメントについて調査し、彼らの仕事に対する感想を迅速にフィードバックとして得ることができます。一部のツールは、キーボード、マウス、アプリ、その他の使用メトリクスを追跡することで、チームがどれだけアクティブかを教えてくれます。そのようなツールは、チームをやる気にさせるのに役立ち、チームメンバーが遅れをとっているときに警告を発します。チームの監視と管理のためのソフトウェアツールには、HubstaffOfficevibeJotFormがあります。

リモートアクセスソフトウェア

ハイブリッドワーカーにとって、職場のコンピュータ上の重要なファイルやアプリケーションにアクセスする必要があるのに、オフィスにいないためにアクセスを拒否されることほどフラストレーションのたまることはありません。

リモートアクセスソフトウェアは、ハイブリッドワーカーがどこでもいつでも仕事用コンピュータにアクセスできるようにします。あなたとあなたのチームは、オフィスのコンピュータに自宅や他の場所（例：カフェ、ホテル、空港）から安全にアクセスし、まるで目の前に座っているかのように使用できます。他のデバイスからリモートでアクセスしながら、オフィスでのように任意のファイルを開き、任意のアプリケーションを使用できます。

ハイブリッドワークに最適なリモートアクセスツールはSplashtopです。

Splashtopは、ハイブリッドワークに最適なリモートアクセスソフトウェアです。すでに世界中で20万以上の企業と3,000万人以上の人々がSplashtopを使用してハイブリッドワークの成功を推進し、次のような多くの利点を享受しています:

  • 通常の勤務時間後でも、作業用コンピュータへの安全なリモートアクセスを提供します。

  • Windows、Mac、Linuxコンピュータへのアクセスは、他のWindows、Mac、iOS、Android、またはChromebookデバイスから可能です。

  • 生産性を向上させるツールで、コンピュータ間でファイルを転送したり、リモート印刷でドキュメントを印刷したり、画面を共有したりできます。

  • オフィスでコンピュータを直接使用しているかのように、生産的にリモートワークを行いましょう。

  • Splashtopアカウントで複数のユーザーとコンピュータを管理します。

「Splashtopは非常に手頃な価格で、コンピュータに簡単にインストールでき、どこからでもビジネスデスクトップにリモートで安全にアクセスするのがとても簡単です。Splashtopのリモートサービスにとても感謝しています。私の生活が楽になりました！」–  Christine Gray, Grayd-A Metal Fabricators

Splashtopリモートアクセスソリューションがハイブリッドワークのユースケースをいかにサポートできるか 詳細はこちら をご覧いただくか、Splashtop for Remote & Hybrid Workページにアクセスして、今すぐ無料トライアルを始めましょう！

