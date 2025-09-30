メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Reading an article titled Three Trends Shaping Remote Work Environments

リモートワーク環境を形作る3つのトレンド

Splashtop Team
所要時間 4分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

「新しい常態」という言葉がよく使われますが、それは仕事の未来にとって何を意味するのでしょうか？Covid-19パンデミックは、特に私たちの働き方において、多くの社会の部分を変えました。オフィスのワクチン義務化からレイオフ、そして大退職まで、「通常の」職場環境という概念はますます不明確になっています。

明らかなことの一つは、多くの労働者がオフィスに戻ることに安心していても、リモートワークを手放したくないということです。71%の労働者がオフィスに戻ることに安心している一方で、約80%の労働者がリモートワークを楽しんでいますMorning Consultによると。彼らはそれをより生産的だと感じています。新しい仕事を探す際、リモートで働くオプションは大きな決定要因です。

リモート環境での生産性

より多くの人々が在宅勤務をする中で、生産性は実際に向上しています。在宅勤務は従業員に1日約70分の節約をもたらしますMorning Brewによると。通勤をしないことで1時間、さらに平均10分を身だしなみの時間を省くことで得ています。この時間は従業員にとっても貴重です。平均して、労働者は余分な70分のうち30分を仕事に費やします。これにより、1週間の労働時間が2時間半増加します。

印象的な統計が出ているにもかかわらず、多くの企業はさまざまな理由でリモートワークを許可することに慎重です。

現在、従業員市場にあり、最高の人材を引き付け、維持したい雇用主は、従業員にアピールするオプションを提供する必要があります。しかし、雇用主にも生産性、リソースの効率的な使用、セキュリティを確保する必要があります。

Splashtopは、雇用者と従業員の両方のニーズを満たすことが可能です。

リモートワーク環境を形作る3つのトレンド

リモートワークの数が増加するもう一年を迎えるにあたり、リモートワーク環境を形作る3つのトレンドがあります。

1. セキュリティはこれまで以上に重要です

SonicWallは報告しました 2020年上半期と比較して、2021年上半期にランサムウェア攻撃が151%増加したことを。 従業員が自宅で自分のデバイスを使用して働く場合、オフィスで慣れ親しんだ従来のファイアウォールがないため、リモートワークのセキュリティは新たな緊急性を帯びます。

従業員がオフィスビルにいるかコーヒーショップにいるかに関係なく、ネットワークを保護するソリューションが必要です。

さらに、リモートワークはGDPR、CCPA、およびその他の業界コンプライアンスに準拠している必要があります。ビジネスが小さすぎて心配する必要がないと思わないでください。CCPA施行の初年度に罰金を受けた企業には、ペットの里親募集機関、スーパーマーケットチェーン、自動車販売店が含まれていました。

Splashtopは、リモートワークに対応した準拠したソリューションを提供し、セキュリティを最新の状態に保ち、データを保護します。

2. ハイブリッドワークは今後も続く

デバイスの数とリモートワークに使用されるデバイスの種類が爆発的に増加しています。実際、リモートワーカーは平均して1人あたり4台のデバイスを使用していますGartnerによると、生産性を向上させるために（電話でメールを返信しながら、ノートパソコンでウェビナーを見て、タブレットでメモを取ることを考えてみてください）。

これらのデバイスが増えるにつれて、ITが分散した職場をサポートするのはますます複雑になっています。彼らは、どこにいても、どのデバイスを使用していても、従業員にオンデマンドでサポートを提供できる必要があります。リモートワークに使用するソリューションは、従業員が持っているあらゆるデバイスをサポートできる堅牢なものである必要があります。

Splashtopは、すべての従業員にデスクトップとモバイルの両方のオペレーティングシステムをサポートし、自分のデバイスで作業する機会を提供します。従業員が自分のデバイスを使用できるようにすることは、彼らの幸福だけでなく、生産性と効率性を確保します。彼らに不慣れなデバイスやオペレーティングシステムで作業することを強制しているわけではありません。

3. ツール統合の必要性

リモートワークへの移行は、多くの人にとって突然のものでした。ある日、Covid-19のニュースを聞いていて、次の日にはほとんど警告なしにオフィスが閉鎖されました。企業が初めて完全またはほぼリモートのスタッフを可能にするツールを見つけるために急いだとき、多くは断片的なアプローチを取らざるを得ませんでした。大規模な企業全体で使用されると、時折のリモートワーク用に設計されたソリューションでも、パフォーマンスに苦労しました。

企業と従業員の両方が、柔軟または完全なリモートワーク環境に適応する時間を持ちました。必要なものが明確になったら、企業は統合とより良いツールの発見を開始し、シンプルでユーザーフレンドリーなフレームワークで必要なすべてを提供することができます。

Splashtopは、ITチームにとってシンプルで集中化されたインターフェースを持ち、ユーザーフレンドリーで完璧なソリューションです。 従業員のデバイスにリモートでアクセスするのは簡単でクリーンで、応答時間は遅延がなく、全員にとって良い体験を保証します。

さらに、会社の規模に関係なく、必要なときにいつでもSplashtopの専門家と直接話すことができます。ライブの人と話したい場合（チャットやメールではなく）、それも簡単にできます。チームが助けを必要とするとき、どこでそれを見つけるか常にわかります。

Want to 詳細はこちら?

Making Remote Work Secure & Productiveウェビナーをオンデマンドでフル視聴できます。

今すぐ見る

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

A man using a laptop and wearing headphones in a modern café, representing a seamless remote onboarding experience.
リモートワーク

リモートオンボーディング：要件、課題、ベストプラクティス

詳細はこちら
A dual monitor Mac desktop display using Splashtop remote access.
リモートワーク

リモートデスクトップのマルチモニター: 利点、設定方法、その他

詳細はこちら
A group of works standing around a desk looking at a laptop.
リモートアクセスの洞察

スタートアップ向けリモートデスクトップ: 成長と機動性をサポート

詳細はこちら
A remote worker is sharing his screen with his coworkers.
リモートワーク

画面共有: 主な利点、種類、効果的なソリューション

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。