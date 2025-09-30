ハイブリッドはそれを救えるか？
400万。
米国労働省の最近の調査によると、これは2021年4月以降に仕事を辞めた労働者の数です。大規模な従業員の離職は、米国を世代で最も高い自主退職率に導き、「大退職」と呼ばれています。
働き方の完全な意識改革
いくつかの衝突するトレンドが「大退職」を引き起こしていますが、主な要因は仕事と個人生活の交差点に対する完全な考え方の変化です。
最近のAxiosとのインタビューで、ミシガン大学の経済学者Betsey Stevensonは、パンデミック中の長い在宅勤務期間により、人々は自分自身に「本当にこれをやりたいのか？」と問う余裕ができたと述べました。
働く人々は、何をしたいかだけでなく、どのようにそれをしたいかも再定義しています。
「フルタイムでオフィスに呼び戻されたら、間違いなく現在の職を辞めるだろう」と、15年間オフィスで働いてきたエンジニアのS. Pooreは言います。「そしてその理由は、ただオフィスに座っているだけの日々にうんざりしているからです。特定の対面会議やデモのために来るハイブリッドにしたいのです。」
S. Pooreのように、より柔軟な働き方や機会を求めて離職を考えるホワイトカラー労働者が増えています。
過去1年間、パンデミックのために多くの低迷がありましたが、在宅勤務の義務化により、人々が自宅で非常に生産的に働けることが示され、通勤時間の削減や通行料、ガス、電車やバスの運賃の節約などの利点を享受しています。追加の利点として、育児の柔軟性の向上や、COVID-19やインフルエンザなどの感染症への曝露の低減が含まれます。
リモートワークは誰にでも向いているわけではありません
一部の従業員は、会社が物理的なオフィスに戻るように呼びかけた場合に役職を離れることを考えていますが、他の従業員は組織が完全にリモートに移行することを決定した場合に離れることを考えています。
シャープ株式会社の最近の調査によると、6,000人のホワイトカラー労働者の60%がオフィスでの同僚との仕事を恋しく思い、リモートワークモデルを完全に受け入れた場合に機会を逃すことを心配していることがわかりました。
大退職には何を意味するのでしょうか？仕事を再定義する際には、選択肢、課題、さらには機会があります。完全にリモートまたは非リモートのオフィスは、リモートワークへの親和性に基づいてホワイトカラー労働者の辞職に影響を与える可能性があります。
従業員と雇用者は中間地点で合意する必要があります。ここでハイブリッドワークのセットアップが役立ちます。
ハイブリッドオフィス - 大退職を救えるか？
ハイブリッドオフィスは、従業員に企業オフィス、自宅、または選択した場所で働く柔軟性を提供します。
組織は、従業員がオフィスで働くことが期待される日付と時間を示すハイブリッドワークスケジュールを設定するか、従業員にハイブリッドスケジュールを選択する自由を与えることができます。
最も一般的なハイブリッドオフィスの設定は「3-2-2」（3日間在宅勤務、2日間オフィス勤務）ですが、ハイブリッドは必要に応じてオフィスに来る柔軟性を提供することです。これにより、従業員は1日オフィスに行き、4日間在宅勤務を選択することができます。
2021年の米国PwCの調査によると、従業員が働く場所の好みに関して：
28%の人が週に5日リモートで働きたいと考えています。
35％が2日または3日を好む
10%が4日間に傾いています
10%は1日だけオフィスで働きたい
8%は毎日オフィスで働きたい
ハイブリッドオフィスに関しては、万能の解決策はないようです。
ハイブリッドオフィスは、会社と従業員の両方にとって適切なバランスを見つけ、在宅勤務の柔軟性とオフィスでの交流の利点を提供することです。
これにより、ハイブリッドオフィスは、大規模な退職から予想される一部の離職を軽減するための潜在的な解決策となります。
Splashtopが実施した小規模なLinkedIn調査によると、ハイブリッドワークが「大退職」から私たちを「救う」ことができるかどうかを57人の専門家に尋ねたところ、86％が肯定的に回答しました。
Coffee SemanticsのウェブデザイナーであるJamie Hickeyのような一部の従業員は、ハイブリッドオフィスを強く支持しています。Jamieは、彼と彼の22人の同僚がハイブリッドオプションを提供されない場合、他の会社に移るという仕事の請願を始めました。彼らはどこからでも最高の仕事ができると強く信じているからです。
ハイブリッドオフィスを設定するための最適な技術は何ですか？
どこでも企業がハイブリッドワークやオフィスのセットアップをどのように最適に実現できるかを考える中で、多くの企業は、技術を通じて、または技術と共に柔軟性をどのように提供するかという課題に直面しています。
私たちは、ホームオフィスとリモートオフィスの接続をできるだけシームレスで痛みのないものにすることが鍵であると考えています。
パンデミック前は、在宅勤務がしばしば例外だったため、多くのIT部門はオフィスにリモートで接続する方法としてVPN（仮想プライベートネットワーク）を提供していました。
しかし、何百万もの労働者が自宅で働くように送られたため、VPNはその不十分さを示し始めました。もともと短期間の企業ネットワークへのアクセスが必要なユーザー向けに設計されたVPNは、全従業員が一日中VPNを介して接続し続けると、圧倒されました。VPNが元々の設計を超えて使用されるようになり、IT部門はそれが遅く、ユーザーが利用するのが複雑で、設定にコストがかかることが多いと感じました。
何千もの企業にとって、SplashtopのリモートアクセスソフトウェアはVPNの代替手段となっています。超高速接続を提供し、すべてのオペレーティングシステムをサポートし、使いやすさが組み込まれているため、多くの企業が従来のVPNに対する手頃な代替手段と見なしています。
リモートアクセスソフトウェアとは何か、そしてそれはどのように機能するのか？
リモートアクセス（またはリモートデスクトップ）ソフトウェアは、任意のコンピュータをリモートで制御する能力を提供します。ユーザーはオフィスのコンピュータにリモートデスクトップソフトウェアをインストールし、自宅でラップトップを使ってリモート接続します。ユーザーは、オフィスのコンピュータの前に座っているかのように、すべてのソフトウェアとファイルにアクセスできます。
Splashtopは、ハイブリッドオフィスを設定するための最高のパフォーマンスを誇る、手頃なリモートアクセスソフトウェアの1つを提供しています。
ハイブリッドオフィスモデルへの切り替えを検討している場合は、リモートデスクトップソフトウェアを試してみることができます。