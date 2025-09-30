2020年の税シーズンに備えていますか？
私たちは、これが素晴らしい季節だと言いたいところですが、そうではないことはお互いにわかっています。
数千人の会計士にとって、少なくとも664,532人にとって、税シーズンは3½ヶ月の期間で、家族よりも同僚と過ごす時間がかなり増えます。ほとんどの会計士にとって、週に65時間もの請求可能な時間に達することがあります。
ある会計士は言いました：
“税シーズン中は週に75-80時間働いています…14日間…”
うわぁ。
したがって、会計事務所が離職率の高さに苦しんでいるのは驚くことではありません。離職率が20％に達し、米国では6000億ドルを超える可能性があります！独立した会計士にとって、燃え尽き症候群は通常、ビジネスの失敗をもたらします。それが、独立した会計士の最大20%が失敗する理由かもしれません。
良いニュースは？ >>> そうである必要はありません。
適切な時間管理を行えば、税シーズンも「素晴らしい」季節になります。まあ、素晴らしいとは言えないかもしれませんが、確かにもっと楽しい�です。どのようにするか見てみましょう。
過去10年間で、技術の進歩により、会計専門家が多くの時間を節約し、その結果、働く必要のある時間を減らすことができる素晴らしいソフトウェアの開発が可能になりました！
どうしてわかるの？
>> Splashtopでは、会計専門家向けの最高のリモートアクセスソリューションを提供しています。私たちには2,000万人以上のユーザーがいる理由があります。
Splashtop リモートアクセス は、会計専門家がファイルを安全に共有し、リモートで印刷することを可能にします。
ファイルを共有するために古いメールのやり取りを使うこともできますが、これは安全ではないので強くお勧めしません。
In addition to remotely sharing and printing files, Splashtop リモートアクセス enables accounting professionals to seamlessly access their office computers from any デバイス and from anywhere.これは、自宅というストレスのない環境で働くことができ、クライアントへの移動に費やす時間を減らし、通常の時間外でも仕事をこなし、外出先でも生産的でいられることを意味します。
なぜ会計士はSplashtopを愛しているのか？
使いやすさ – 10歳の子供でも使えます
すべてのデバイスに簡単に設定 – そう、あなたの電話も含まれます！
政府レベルのセキュリティ暗号化による安全なファイル転送 – これは、あなたとクライアントのデータが常に安全であることを意味します
手頃な価格 - プランは月額わずか¥825から！
