SplashtopのCEO、Mark LeeがStorm VenturesのRyan Floydと対談
Storm Venturesは、2006年のシリーズAから2010年のシリーズDまで、そして最近の資金調達である5,000万ドルの資金調達に参加しており、これによりSplashtopの評価額は10億ドルを超えました。
これらのSplashtopの資金調達イベントのそれぞれで、主要なStorm投資家はRyan Floyd、同社の共同設立マネージングディレクターでした。Stormは以前の会社であるOSA Technologiesに投資しましたが、これは全く異なる市場（サーバー用の組み込みインテリジェントプラットフォーム管理インターフェース[IPMI]ファームウェア）にありました）。
RyanのSplashtopへの長年の関与を考慮して、これまでの旅をどのように見ているか、そして将来の会社と市場の方向性について彼の視点を知りたかったのです。
Mark Lee: Ryan、あなたはこれまでに多くの企業に投資してきましたが、Splashtopが始まったときから私たちの投資家の一人です。SplashtopをStorm Venturesの典型的な投資と呼びますか？
Ryan Floyd: 本当に典型的な投資というものがあるのかはわかりません。しかし、Splashtopは、私が関わってきた他のほとんどの投資とはいくつかの��レベルで異なります。
例えば、多くの場合、私たちは全く新しい市場を確立しようとしている企業に投資します。しかし、Splashtopの場合、あなたは既存のリモートアクセス市場を変革しており、現在は仮想プライベートネットワーク（VPN）によって例示されています。
VPNはかつての栄光を誇りましたが、今ではレガシーなアプローチです。それらは不格好で、管理が難しく、高価で、集中管理型の指揮統制インフラストラクチャに負担をかけています。今日の組織が進行中のデジタルトランスフォーメーションに追いつくことはできません。
Splashtopは、現代的でクラウドベースの安全なリモートアクセスアプローチを提供することで、非常に馴染み深いが多くの人があまり好んでいない技術と市場に明確な代替案を提示しています。
Splashtopのもう一つの違いは、長年にわたって利益を上げていることです。
Mark: そうですね、2015年からです。
Ryan: そして、わずかに利益を上げるだけでなく、かなりの利益を上げています。あなたは強力なバランスシートを構築してきましたが、これはほとんどのベンチャー投資家が何も知らないことです。そして重要なのは、急成長を犠牲にしていないことです。高成長と高収益性を組み合わせることが、Splashtopを最高の形で際立たせることを私は確信しています。
Mark: 私たちの最近の成長と収益性は、確かにCOVID-19パンデミックによって加速されました。
Ryan: 確かに、SplashtopはCOVID-19の追い風を経験しました。しかし、パンデミックはすでに起こっていたことを明らかにし、加速させただけだ��と思います。
時間をかけて企業ITで最も強力なトレンドの一つは、ユーザーが仕事をするために必要なデータに簡単にアクセスできるようにすることです。人々は独立したいと思っています。They don’t want to have to ask for 承認 or get special equipment or go through all kinds of hoops.彼らはただ、仕事をするために必要なものを、障害や妨げなしに手に入れたいのです。もし人々に仕事をより効率的かつ効果的に行うためのツールを提供すれば、彼らはそれを大量に採用するでしょう。
多くの企業や他の大規模な組織、さらには多くの小規模企業にとって、パンデミックによる在宅勤務の強制要件が、人々がデジタル作業をリモートで行うことができ、しばしばオフィスに物理的にいるのと同じくらい生産的であることを発見するきっかけとなりました。
Mark: 在宅勤務のジーニーがボトルから出てきたと言うのが好きで、もう戻ることはありません！
Ryan: その通りです！Splashtopのストーリーのもう一つの強力な側面は、リモートアクセスの技術的な問題に対して、基本的に消費者タイプの考え方でアプローチしたことです。つまり、非常に使いやすく、かつ手頃な価格にしたということです。そのため、個人ユーザーはSplashtopを使うのが大好きです。
しかし同時に、従業員が仕事を最も効果的に行うために必要なデータ、ソフトウェア、その他のデジタルリソースに接続するためのより良い方法という、企業の核心的な問題を解決しています。
企業にとっては、パンデミックのような出来事がなければ、このより良い方法を試すことはなかったかもしれません。しかし、COVID-19の他の多くのことと同様に、リモートアクセスのより良い方法を体験した今、パンデミック前のアプローチに戻れると考える人は自分を欺いているでしょう。
Mark: それは理にかなっています。COVID-19のシャットダウンが発生して以来、より多くの販売と大企業からの関心が増えているのを確かに見てきました。
Ryan: そして、それはSplashtopが本当に際立っているもう一つの方法を思い出させます。あなたと他の3人の創設者がこれを言うには謙虚すぎることは知っていますが、あなたたちは非常に技術的です。多くのソフトウェア会社がそうであるように、ランダムな技術を寄せ集めてユーザーインターフェースを貼り付けたわけではありません。
Splashtopチームは、非常に困難な技術的課題を安全に操作するシステムを一から構築しました。
投資家として、私が興奮することの一つは、他の人が越えるのが非常に難しい大きな堀を実質的に築いたことです。つまり、Splashtopが築いたものを誰かが再現するのは本当に難しいでしょう。これは多くのベンチャー支援企業には当てはまりません。
その意味で、SplashtopはZoomのようなものです。他の多くのビデオ会議ツールにはビデオと音声があります。しかし、Zoomの魔法の一部は、彼らがアプリケーションに組み込まれ、私たちのコンピュータ上で動作する低レベルのコードを書くのに多くの時間を費やしていることで、競合他社よりもビデオパフォーマンスが優れていることです。
Splashtopが行ったことを誰かが行うことが不可能であるわけではありません。しかし、あなたのリモートアクセスアプローチの背後には多くの��技術的な魔法があります。その技術の深さは、ソフトウェアを使用して気に入っている多くの人々には明らかではないかもしれませんが、その深さこそがそれを非常に堅牢にし、うまく機能させる要因です。
Mark: ええ、私たちは確かに技術に非常に力を入れており、常にそれを改善するために投資を続けています。私たち4人の創設者は、達成しようとしていることに対する同じビジョンとコミットメントのレベルを共有していることを幸運に思っています。
Ryan: 実際、4人の創設者の親密さはSplashtopのスーパーパワーの一つだと思います！あなたたちの場合、MITでの大学時代からずっと一緒にいて、本当に家族のように運営している4人の創設者を見つけるのは珍しいことです。
Mark: 私たち4人は全員、台湾系移民の親を持つカリフォルニアで育ちました。だから、私たちはMITで会うまで会ったことがなかったけれど、共通の文化と育ちを持ってスタートしました。私たちはすべてのSplashtopの従業員を家族の一員として扱い、そのアプローチがチームの成功の大きな理由です。
Ryan: チームの技術スキルとともに、その緊密な同期が、私がSplashtopに感銘を受けるもう一つの理由である、あなたの勇気と回復力の責任を負っているのでしょう。長年にわたり、あなたはかなり劇的な市場の課題に直面し、ビジネスを完全に転換する必要がありました。
異なる道を見るビジョンと、その新しい道に全力でコミットするスキルとハッスルの組み合わせは非常に特別です。これがこれまでのSplashtopの成功を説明するのに役立ち、投資家としてあなたの継続的な成功に自信を持たせてくれます。
Mark: 私たちは皆、あなたとTae Hea（Stormの共同創設者）が私たちのチームに長年にわたって与えてくれたサポートに本当に感謝しています。未来のさらなる成果に乾杯！