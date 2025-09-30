2021年の終わりが近づく中、ラッピングするのはプレゼントだけではありません。あなたも多くのITヘルプデスクマネージャーと同様に、サポート予算に少し余裕があることに気づいたかもしれません。年末までに「使わないと失う」お金。これは部門全体でよくあることですが、在宅勤務の取り組みによって引き起こされるサポートニーズの変化は、サポート/ヘルプデスクマネージャーが余った予算を有効に活用する十分な理由を提供します。
リモートサポートを最適化する戦略的な必要性を考慮する
残りの予算を最終的にどのように使うかを決める際には、リモートワークとリモートサポートの新しい常識が2022年の組織の成功にとってどれほど重要であるかを考慮してください。Gartnerの最近の調査によると、317人のCFOとビジネスリーダーの74%が、ポストCOVID時代にオンサイトの労働力を恒久的にリモートに移行する計画を立てています。
驚くことではありませんが、過去18か月間に企業がリモート化を急いだため、従業員にリモートアクセスを許可し、在宅勤務を許可しました。彼らはリモートワーカーと彼らが使用するさまざまなデバイスをサポートするためにヘルプデスクを完全に準備せずにそれを行いました。
リモートサポート、特に究極のユーザー柔軟性を提供するリモートサポートを有効にすることで、サポートマネージャー��として組織全体の生産性を向上させることができます。同時に、より良いサポートを受けた労働者と十分に装備されたサポートスタッフは、はるかに高い士気を報告しています。例えば、Catalystの調査によると、育児の責任を持つ女性は、強力なリモートワークオプションがある場合、仕事を辞める可能性が32%低くなります。
残りの予算はどれくらい必要ですか？
幸いなことに、ほとんど何も変わりません！ 例えば、Splashtop SOSを使用して、オンデマンドリモートサポートと有人リモートサポートの両方を、1年間（同時ヘルプデスク技術者ごとに）わずか¥40,800で提供できます。これには、各技術者が組織によって管理されていないデバイスを含む無制限のユーザーデバイスをオンデマンドでサポートする機能が含まれています。この投資は、次の機能を組み込むことで、サポートスタッフとユーザーの両方を喜ばせるために大いに役立ちます。
セッションコードでアクセス
High パフォーマンス
1台のコンピュータに2人のユーザー
‘My Desktopの共有’ feature
iOSとAndroidデバイスのサポート
強力なセキュリティ
ファイル転送（ドラッグ＆ドロップを含む）
リモート再起動と再接続
セッション録画
カスタムブランディング
マルチモニターのサポート
チャット
ユーザー管理
PSA ticketing and ITSM 統合
無制限のオンデマンドリモート��サポート（無人コンピュータへの追加アクセスも含む）のためのすべてのコスト効率の良いオプションを見るには、Splashtop リモートサポート製品ページをご覧ください。
小さな支出、大きなROI
他の購入と比較して、ライブ、オンデマンド、無人のリモートサポートを簡単に提供できる技術への投資は、即効性のある効率性と収益成長の可能性をもたらします。コスト面では、既存のスタッフが同時により多くのユーザーにサービスを提供できるようになります。これは、解決までの時間（TTR）が非常に速くなるおかげです。
エンドユーザーに問題が発生した場合、サポートチームのメンバーは9桁のコードを使用してユーザーデバイスにアクセスできます（BYODデバイスでも）。サポート技術者がエンドユーザーデバイス上のすべてを表示できると、TTRは劇的に低下します。電話や長時間の口頭説明で問題を解決しようとする必要はもうありません。
Splashtopは、技術のシンプルさから生じる追加のリソース節約を提供します。あなたのサポートチーム全体が、ソリューションを驚くべき速さで稼働させることができます。
サービスデスク機能でさらに大きな影響を与える
予想以上に予算が余っているのですか？Splashtop Enterpriseのサービスデスクソリューションを使用して、エンドユーザーとサポート技術者の両方にとってより良い体験を作り出すことができます。追加の ROI は、3つの主要な影響領域から生じます:
強力なルーティングと組織化による技術者の効率向上
技術者のコラボレーションによる迅速な解決（TTR）
強化されたカスタマーサポート
最近、Splashtopは、サポートワークフローをより効果的に管理し、体験を最適化するための高度なサービスデスク機能を幅広く導入しました。
最後に、今年少しの追加支出が来年の追加の節約につながる可能性があります。それは、Splashtopのシンプルさがしばしば組織を既存の異なるツールを統合または置き換えるように導き、合理化されたサポートプロセスを好むからです。
Splashtopを採用して、自慢の権利を獲得しましょう
サポートチームが今年も価値を感じられるように、彼らの仕事を楽にすることを確認してください。初期の設定からいくつかのケースを強調し、この簡略化されたリモートサポートを受け入れることでどれだけの利益が得られるかを示してください。ITヘルプデスクとリモートワーカーにとって全体的な勝利となるでしょう。そして、それを実現するために必要なのは、2021年の予算の残りだけです。