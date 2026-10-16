Trevor JackinsはSplashtopのSenior Digital Marketing Managerです。彼は、 Splashtopのリモートアクセスソフトウェアの熱心なユーザーでもあり、在宅勤務の際は、Splashtopを使ってオフィスのコンピューターにリモート接続しています。 TrevorのSplashtopに対する情熱は、テクノロジーが私たちの日常生活をどのように改善できるかということへの関心から生じ�ています。