アプリケーションを複数のデバイスに設定する場合、単に「install」をクリックして終わり、というような簡単な作業ではありません。アプリがデバイスに届く前に、誰かがインストールスイッチを見つけ、インストールとアンインストールのロジックを作成し、検出ルールを構築して、アプリをテストする必要があります。その後でようやくアップロードできます。
しかも、これは一度きりの作業ではありません。これは新しいアプリごとに発生し、アップデートのたびに再び必要になるため、企業が使用するアプリの数を考えると、その作業はすぐに膨れ上がります。そうした状況に対応する方法として、AIアプリケーションパッケージングが登場しています。多くのアップデートにはスキップできないセキュリティパッチが含まれているため、これは特に重要です。
ただし、この用語は曖昧な場合があります。チャットボットにスイッチを依頼することから、AI搭載システムに業務フロー全体を管理させることまで、あらゆる場面で使われています。
それを踏まえて、AIアプリケーションパッケージングとは何か、エージェント型ワークフローがどのように機能するのか、どこで人が主導権を保つ必要があるのか、そしてAIアプリケーションパッケージングツールを選ぶ際に何を確認すべきかを見ていきましょう。
AIアプリケーションのパッケージ化とは何ですか？
AIアプリケーションパッケージングでは、AIを活用してインストーラーを設定可能なパッケージに変換します。これには、インストーラーの種類とサイレントコマンドの特定、インストールおよびアンインストールのロジックの生成、結果のテスト、そして設定ツール向けにパッケージを準備することが含まれます。
通常、AIによるアプリケーションパッケージングは、3つの自動化レベルに分類されます。
1. AI支援パッケージ化
AI支援型パッケージングは、AIアプリパッケージングの最も基本的なレベルです。ここでは、管理者はプロセス全体を任せるのではなく、設定スクリプトの下書き作成など、作業の一部についてAIアシスタントツールに支援を求めます。AI支援型パッケージングでは、管理者が引き続き各ステップを実行し、出力を確認し、アプリが意図したとおりに動作することを確認するためにテストするなどの作業を行います。AIツールはワークフローを支援しますが、それを変更したり制御したりはしません。
2. スクリプト化されたパッケージングの自動化
次のレベルでは、パッケージングプロセスの自動化がさらに進みます。スクリプト化されたパッケージング自動化では、各アプリ向けのルール、テンプレート、またはレシピを作成し、それらを自動的に実行します。これにより、一貫性があり繰り返し可能なプロセスを使って、同じアプリを複数のデバイスに設定できますが、新しいアプリケーションや動作が変わるインストーラーには、引き続き手動で調整する必要があります。
3. エージェント型アプリ��ケーションパッケージング
エージェント型アプリケーションパッケージングとは、AIエージェントがインストーラーの読み取り、パッケージ化方法の判断、パッケージの作成、テスト、結果のレポート作成を含むワークフロー全体を通して、パッケージングを遂行することを意味します。スクリプトや定型手順に頼るのではなく、AIエージェントが新しいインストーラーごとに必要な手順を判断します。
これが、今後注力していくAIアプリケーションのパッケージ化のレベルです。
パッケージング速度がパッチ適用速度に影響する理由
アプリケーションパッケージングは、ベンダーがアップデートをリリースしてから、そのアップデートがお使いのデバイスに届くまでの間に位置します。サードパーティアプリのアップデートは、再パッケージ化とテストが完了するまでデバイスに配信できないため、パッケージングのキューが滞ると、重要なセキュリティアップデートが安全とはいえないほど長く待機することがあります。
さらに、パッケージ化に関する知識は、1人か2人だけに集中していることがよくあります。その人たちがほかの業務で忙しかったり、不在だったり、何らかの理由で対応できなかったりすると、すべてが遅れてしまいます。
こうした遅れは、深刻なセキュリティリスクにつながる可能性があります。Verizon 2026 Data Breach Investigations Reportによると、侵害のほぼ3分の1で、攻撃者は脆弱性を悪用してアクセスを取得しました。組織の環境内で見��つかったCISAの「Known Exploited Vulnerabilities」リストの脆弱性のうち、完全に修正されていたのは約4分の1にとどまり、完全修正までの中央値は43日でした。
より効率的なパッチ適用の必要性は明らかであり、高速で繰り返し可能なパッケージ化によって、パッチのリリースから設定までの時間を短縮できます。
エージェント型アプリケーションのパッケージ化ワークフローの仕組み
とはいえ、疑問は残ります。エージェント型アプリのパッケージ化は、具体的にどのように機能するのでしょうか？AIアプリケーションのパッケージ化にはシンプルなワークフローがあり、アプリの選択から始まり、その設定まで進みます。
アプリを取得: まず、AIエージェントがインストーラーを取得し、公開カタログから名前、バージョン、発行元などの詳細情報を収集するか、カスタムまたは社内用インストーラーを起点に開始します。
インストーラーを分析: 次に、エージェントがインストーラーの種類（MSI、EXE など）を特定し、サイレントインストールおよびアンインストールのコマンドを割り出します。通常、管理者はこのステップを手動で行いますが、優れたAIエージェントならすばやく特定できます。
パッケージを構築します。 収集した情報をもとに、エージェントはPowerShell App Deployment Toolkit (PSADT)などの標準フレームワークで、インストールおよびアンインストールのロジックを生成します。これには、アプリがインストールさ��れているかどうかを設定ツールが判断するための検出ルールも含まれており、正しくインストールされていることを確認できます。
クリーンなマシンでテスト: AIエージェントがクリーンな仮想マシンにパッケージをインストールし、検出してアンインストールまで行い、ログを取得するため、より広範囲に設定する前に問題を発見できます。
スキャンしてレポート: アプリまたはアップデートをテストした後、エージェントはパッケージに対してセキュリティスキャンを実行し、レビュー用に結果を要約します。
設定の準備: 最後に、AIエージェントがアプリを設定用にパッケージ化します。これは、Microsoft Intune向けのWin32アプリなどの設定ツールを通じて、または手動で実行したりSCCMを通じて設定したりできるバンドルとして実行できます。
常に最新の状態を維持: アプリケーションを設定した後も、引き続き最新の状態に保つ必要があります。エージェントは新しいバージョンを監視し、リリースされるとパッケージを再構築するため、利用可能になったことに誰かが気づくのを待たずに、更新をすぐに設定できます。
ITが主導権を保てる場所
ただし、AIを活用した自動化には多くのメリットがある一方で、人の関与も依然として必要です。IT部門は、結果の確認や何をリリースするかの判断を含め、管理を維持する必要があります。AIエージェントは反復的な作業を処理できますが、最終的な判断は常に人が行います。
これには以下が含まれます。
公開前のテスト結果: 管理者は、何かが本番公開される前に、すべてのテスト結果を確認できる必要があります。これには、インストール、検出、アンインストールが成功したかどうかに加え、確認および検証できるようにテストログも含まれます。
セキュリティスキャン結果: 各パッケージには、特に公開ソースから取得したアプリについては、安全性の確認に役立つよう、セキュリティスキャン結果を含める必要があります。
読みやすく、編集可能な出力: 管理者は、PSADT などのオープンフレームワーク上に構築されたパッケージを開いて確認し、調整できます。一方、内容を確認できない出力は信頼しにくくなります。
役割ベースのアクセス: 管理者は、誰がパッケージ化できるか、誰が公開できるか、また誰が更新、テスト結果、その他の情報の閲覧のみに制限されるかを完全に管理できる必要があります。
監査証跡: ITチームや管理者は、トラブルシューティングと監査対応を支援するために、すべてのパッケージングジョブとアクションの記録を確認できる必要があります。
ロールアウトとエンドユーザー向けの制御: ロールアウトの進め方や、ユーザーが調整できる範囲を管理することも同様に重要です。まずは小規模なグループに設定し、ユーザーへの通知方法、更新を延期できるかどうか、再起動をどのように処理するかを設定します。
AIアプリケーションのパッケージ化ツールを選ぶ際のチェックポイ��ント
上記で説明したレビュー管理に加えて、適切なAIアプリケーションパッケージングツールは、自動化と手動承認の適切なバランス、設定対象のデバイスなどを含め、チームの働き方に合っている必要があります。
AIアプリのパッケージングツールを検討する際は、次の点を確認しましょう。
どのアプリをパッケージ化できますか？優れた自律型アプリのパッケージ化ツールは、標準カタログのアプリや独自のカスタムまたは社内インストーラーを含め、使用しているすべてのアプリを管理できる必要があります。カスタムアプリは手動でパッケージ化するのが難しいことが多いため、ツールでそれらを管理できることが不可欠です。
どこに展開できますか?そのツールは、使用しているデバイスや設定ソフトウェア全体で利用できる必要があります。Intune、SCCM、またはそのどちらでも管理されていないデバイスなど、どのツールに対応しているかをサポート情報で確認しましょう。
更新はどのように処理されますか？エージェント型アプリケーションパッケージングは、初回の設定と更新の両方を管理できる必要があります。そのツールが新しいバージョンを検出して自動的にパッケージを再構築するのか、それとも誰かが更新のたびに開始しなければならないのかを確認しましょう。
エージェントは作業全体をこなせますか？すべてのエージェントが、ワークフローを最初から最後まで管理できるように設計されているわけではありません。自動で分析、構築、テストまで行うのか、それとも管理者が仕�上げるためのスクリプトの下書きしかしないのかを確認しましょう。
既存のID管理とアクセス管理の環境に適合しますか？エージェント型アプリパッケージングの手軽さや利便性は、セキュリティを犠牲にしてまで実現されるべきではありません。既存のIDプロバイダーを通じてサインインとユーザープロビジョニングを利用できることを確認し、アカウントの安全性と認証状態を維持できるようにしましょう。
どれくらい早く試せますか?ツールを試用してみることは、それがニーズを満たすかどうかを確認するための良い方法です。導入前に実際のアプリで試せるよう、プロバイダーがトライアルを提供しているか確認しましょう。
Splashtop Agentic Packrによるエージェント型アプリケーションのパッケージ化
エージェント型のアプリパッケージ化を活用すれば、その基盤となるツールが上記のワークフローと管理要件に適合している限り、組織はアプリや更新をデバイスへより迅速に届けられます。そこで登場するのが、最新のITチーム向けに設計された、AI搭載のアプリパッケージ化および設定ツール、Splashtop Agentic Packrです。
Splashtop Agentic Packrは、Microsoft Intune、SCCMなどを通じてアプリケーションのパッケージ化、テスト、設定を行い、手作業を減らしながらガバナンスを強化します。6つの重要なステップを自動化して実行します。
メタデータを取得
インストーラーを分析
PSADT パッケージを作成
クリーンな仮想マシンでテスト
Intuneパッケージを作成
Intune に公開。
Splashtop Agentic Packrなら、エージェントがインストーラーを読み取り、検出ルールを作成するため、管理者はアプリごとにスクリプトを手作業で作成する手間を省けます。検証済みのサードパーティアプリをWinGetカタログからパッケージ化できるほか、ChocolateyまたはWinGet package IDによる他のアプリや、カスタムインストーラーからのアプリもパッケージ化できます。管理者は、ワンクリックのIntune接続で管理対象エンドポイントに公開し、デバイスごとのロールアウト状況を追跡できます。また、アプリをまとめてSCCMで設定したり、任意のWindowsマシンに手動で設定したりすることもできます。
管理者は常にコントロールを維持できます。すべてのパッケージはクリーンな仮想マシンでテストされ、セキュリティスキャンも実施されます。さらに、公開前には管理者がQAスコアカードとログを確認します。パッケージはPSADTをベースに構築されているため、必要に応じて開いて確認し、調整することもできます。
Splashtop Agentic Packrが新しいアプリのバージョンを検出すると、新しいパッケージを自動的に構築します。管理者は、通知、延期、再起動プロンプト、猶予期間などを含む設定をカスタマイズすることもできます。組み込みのロールベースのアクセス制御、Microsoft Entra IDサインインとユーザー プロビジョニング、監査イベントにより、アクセスとアクティビティを適切に管理できます。
Splashtop Agentic Packrでアプリのパッケージングにかかる時間を短縮
すべてのアプリや更新にはパッケージ化が必要ですが、そのせいでパッチの設定が遅れるべきではありません。エージェント型アプリケーションパッケージングでは、AIエージェントが処理を担うことでプロセスを迅速化しつつ、管理者は管理権限を維持し、すべてのリリースに対する最終決定権を持ち続けられます。
その結果、パッケージはユーザーに届く前に徹底的にテストでき、デバイスの更新はより迅速になり、管理者はほかの差し迫った業務に充てる時間を確保できます。Splashtop Agentic PackrのようなAIアプリケーションのパッケージ化ツールを使えば、すべてのアプリと更新を、手作業を減らしながらパッケージ化、テスト、設定できます。
Splashtop Agentic Packrについて詳しく知りたいですか？今すぐできることをご確認ください。