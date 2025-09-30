メインコンテンツへスキップ
Benefits and challenges of remote access in your business

ビジネスにおけるリモートアクセスのリスクとリワード

Splashtop Team
所要時間 5分
更新済み
リモートデスクトップソフトウェアには、多くの利点があり、スタッフや他のリソースにさらなる負担をかけることなく、生産性を向上させようとする企業にとって非常に良い選択肢です。これは、ビジネスプロセスにおいて組織を柔軟かつ流動的にする技術です。

しかし、技術にはリスクが伴います。特に現在のセキュリティ侵害やデータハックの状況では、そのようなソフトウェアの導入は組織の上層部を心配させるかもしれません。リモートアクセスソフトウェアの利点とリスクの両方を見て、適切なソリューションがリモートデスクトップアクセスの利点を享受しながら、ネットワークを可能な限り安全に保つことができることを示しましょう。

リモートアクセスの利点

従業員にとって、情報へのアクセスはこれまでになく簡単になりました。クラウドコンピューティングの登場により、ドキュメントの使用や移動中の作業がオフィスにいるのと同じくらいシームレスになりました。リモートアクセスソフトウェアも同様で、その利点は明白です：

  • 企業はオフィススペースを節約できます

  • 従業員は旅費を節約します

  • 地域オフィスは本社とより良い連絡を保つことができます

  • 組織をよりアジャイルにします

  • ITインフラストラクチャコストの節約

スペースとコストの節約に加えて、リモートアクセスは次のことを可能にします：

  • より安定したビジネスプロセス

    • 従業員は、物理的にそこに行けなくなる何かが起こった場合でも、オフィスネットワークに接続できます

  • よりモチベーションの高い従業員

    • リモートワークまたは在宅勤務は、より良いワークライフバランスの機会を生み出します

  • より機敏なビジネス

    • 海外にオフィスを簡単に設置し、オフィス外での「アフターハワーズ」にクライアントに対応し、スタッフはモバイルデバイスを介して会社のサーバーに接続し、アプリケーションの最新バージョンにアクセスしてダウンタイムを減らし、生産性を向上させることができます。

リモートアクセスソフトウェアのセキュリティリスク

最大の報酬はしばしばいくつかのリスクを伴います。リモートアクセスソフトウェアも同じです。あらゆる規模のビジネスに対するサイバー攻撃は過去最高であり、業界全体のビジネスリーダーにとって増大する懸念事項です。彼らの最優先事項は、サイバー攻撃から組織のデータを保護することです。新しい技術を取り入れる際には、それが安全かどうかを問わなければなりません。

リモートアクセスに関するセキュリティリスクは、組織が他のIT関連のリスクを最小化しようとするのと同じ方法で最小化できます。特定のセキュリティ手順とプロトコルを実施することで、不正アクセスなどの潜在的なリスクを最小限に抑え、データを安全に保ちます。

適切なリモートアクセスソリューションを選択することもリスクを最小限に抑えるのに役立ちます。Splashtop リモートアクセスソリューションは、どのビジネスリーダーもデータが安全であると自信を持てるような強力なセキュリティ機能を備えています。

許可されたアクセス

オフセットする最初の大きな潜在的リモートアクセスリスクの1つは、会社のネットワークへのアクセスに関する会社のポリシーです。例えば、多くの企業は、より簡単に制御、管理、ロックできる認定された会社のデバイスからのみリモートアクセスを許可しています。しかし、多くの小規模企業はそのようなプロセスに厳格ではなく、どのデバイスでも会社のネットワークにログインできます。これは、ITチームにとって問題であり、アクセスを監視する能力を開き、個人デバイスはセキュリティが低く、古いオペレーティングシステムを使用しているか、強力なアンチウイルスプログラムを使用していないため、データを不正な人物やマルウェア、その他のウイルスにさらす可能性があります。

Splashtop リモートアクセスを使用すると、リモートアクセスの許可を与えたいデバイスを選択できます。そして、two-factor デバイス 認証により、あなたが付与したデバイスのみが会社のネットワークにアクセスできるようになります。

古いウェブ保護

サイバー犯罪はますます普及しており、攻撃はこれまで以上に洗練されています。したがって、最新のウェブ保護が必要です。例えば、ウェブフィルタリングはスパイウェア、マルウェア、その他のウイルスを含む可能性のある悪意のあるウェブページをブロックします。フィルターは、URL、ページタイプ、ユーザー、または使用しているデバイスに基づいてブロッカーとしても機能します。

データ暗号化の不備

暗号化は良好なデータセキュリティの基盤です。顧客のクレジットカード番号やその他の個人情報など、重要な会社データを別の形式やコードに変換し、認可された者のみがアクセスできるようにすることは、リモートアクセスソフトウェアの恩恵を受けたいと考える企業にとって優先事項であるべきです。

Splashtop リモートアクセスはTLSと256ビットAES暗号化を使用しているため、チームがリモートでコンピュータにアクセスする際、そのセッションと情報は安全です。

資産追跡の欠如

モバイルアクセスの柔軟性に伴う大きな脅威の1つは、デバイスが企業データの非常に強力なポートになることです。スタッフが外出先で重要なコンテンツを表示して作業できるのは素晴らしいことですが、デバイスの1つが紛失または盗難されたり、誤った手に渡ったりすると厄介です。すべてのデバイスを追跡し管理することは、ITチームがすべての接続されたデバイスを把握し、潜在的な問題を完全な問題になる前に特定できるようにするためのもう一つの優先事項である必要があります。デバイスが紛失した場合にリモートで消去できることを確認することも重要です。

Splashtop リモートアクセスは、2段階認証と複数のセカンドレベルパスワードオプションのおかげで、これらのリモートアクセスリスクを軽減するのにも役立ちます。Splashtop Securityについてさらに読む。

リスクを減らし、報酬を高める

Splashtopは、すべての業界の企業にソリューションを提供し、リモートで自分のデスクトップや仕事に必要な共有デバイスにアクセスできるようにします。Splashtopの高速で信頼性の高い接続を通じて、ビジネスのためのリモートワークインフラストラクチャのすべての利点を得ることができます。高評価のリモートアクセスソフトウェアがこれほどまでに報われることはありませんでした！

Click Get Started for a free trial of Splashtop リモートアクセス and to see what リモートコンピュータアクセス can do for your company.あるいは、私たちに連絡して詳細情報を入手してください。

