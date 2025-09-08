在宅勤務やリモート学習が一般的になってきた中で、Splashtopはリモートでの作業に信頼できるリモートアクセスソリューションを提供し、あなたの生産性をさらに向上させるためのいくつかの価値ある提案を見つけました。
Splashtopやその他の関連するリモートワーク体験を向上させるために使用できる機器について話しています。
数百ドルで、世界のコンピューティングコーナーを大幅にアップグレードし、より効率的なリモートワーク体験への道を開くことができます。Splashtopでリモートワーク体験を向上させるために手に入れることができるアイテムはこちらです。
まず、考慮すべき5つの重要な領域に焦点を当てましょう。
イヤホン/ヘッドホン
追加モニター
ワイヤレス充電器
マウスサポート
キーボード
イヤホン/ヘッドホン
まず、Splashtopがリモートコンピュータからのオーディオをリアルタイムでローカルデバイスに送信することをご存知でしたか？この機能は、リップシンクが必要なビデオ＆オーディオ制作のプロフェッショナルにとって特に素晴らしいです。
Cyber Acoustics、Bose、JBL、LG、Sony、Sennheiser、SkullCandyなどの高級ブランドから、16ドルからの驚くべきバーゲンや200ドル未満の再生品を見つけることができます。
家に学生がいて、彼らもラップトップを使っている場合、家族全員にそれぞれのヘッドフォンを用意�する時期かもしれません。PC、タブレット、携帯電話用にノイズキャンセリングマイク付きの3.5mmステレオヘッドフォンを20ドル未満で始めることができます。お気に入りの高級ブランド製品のリファービッシュモデルを探して、少し節約してみてください。
Appleの世界に住んでいるなら、3.5 mmヘッドフォンプラグ付きの35ドル未満のEarPodsが、電話の発信や受信、ビデオ再生の答えかもしれません。従来の円形イヤホンとは異なり、EarPodsのデザインは耳の形状に基づいており、サウンドの損失を最小限に抑えるのに役立ちます。EarPodsには、音量を調整したり、音楽やビデオの再生を制御したり、コードをつまんで通話を開始または終了するための内蔵リモートも含まれています。
追加モニター
Splashtopは、リモートコンピュータの複数のモニターをディスプレイ上で簡単に表示でき、必要なときにワークステーションで両方の画面を表示できます。この便利なマルチモニター対応機能により、効率的にマルチタスクをこなすことができ、生産性が向上します。リモートコンピュータ用に1つのモニターを使用し、ローカルコンピュータ用に1つのモニターを使用することもできます。
価値を追加する購入を始めるために、もしセカンドスクリーンを探しているなら、いくつかのモニターを見てみてください。
デスクトップコンピュータのモニターは一般的に19インチから38インチの間で、より大きなデスクを持つ人のためのウルトラワイドディスプレイは49インチまであります。$529から$5,290の間で、ホームオフィスに最適なものを見つけることができます。最高の取引を得るには、LG、Asus、Dellのようなブランド名の会社から製品を購入し、今週の取引を探してください。今日の最大のウルトラワイドモニターのいくつかは、Samsung、Acer、Alienwareを含む会社によって作られています。
ワイヤレス充電器
Splashtopを使用すると、スマートフォンやタブレットを使用してオフィスのコンピュータにリモートアクセスすることもできます。これは、自宅のコンピュータから離れる必要があるときや、用事を実行するときに最適です。
ワイヤレス充電は、充電ポートを使用しないことで、電話や他のデバイスの摩耗を避けます。普遍的な互換性、安全な接続、耐久性はパンデミックの間に大いに役立ちます—心配する問題が少なくなります。
ワイヤレス充電器のカテゴリでは、約20ドルから60ドルで、iPhone または Android に対応した5Wから10Wの電力で充電できる、まともな電話スタンドモデルを手に入れることができます。主なブランドには、Anker、Belkin、Choetech、Mophie、Nanami などがあります。 3-in-1 ワイヤレス充電パッド（時計、電話、EarPodsなど用）は、名前のあるブランドでは300ドル以上することが多いです。
マウスサポート
Splashtopを使用したリモート接続中にマウスを使用してリモートコンピュータを制御できるのは便利です。iPhoneやiPadからリモートアクセス中にマウスを使用してコンピュータを制御することもできます。
だから、あなたの環境��に最適なマウスを選んでください。Swiftpoint GTは、Mac、Android、Windows、iOSで動作するように設計されています。また、USBドングル（充電器としても機能）またはBluetooth4™を介して任意のデバイスで使用できます。長時間の作業が夜になることが多い場合は、LogitechのMX Master Wireless Mouseも検討してみてください。その人間工学的デザインで高い評価を得ています。
キーボード
Splashtopでリモートコンピュータを制御するためにキーボードを使用できるので、快適で耐久性のあるキーボード製品を探求してください。Logitech Ergo K860スプリットキーボード、Microsoftのエルゴノミックキーボード、そしてもちろんAppleのマジックキーボードのようなオプションを考慮してください。これらは一般的に大手小売店で迅速に購入できます。
今すぐSplashtopでリモートワークを試してみてください
2020年6月の調査で、Splashtopは、COVID-19パンデミックの前に在宅勤務をしたことがない回答者の3分の1以上が、在宅勤務をほとんどしていなかったもう3分の1とともに、グループの80％が在宅勤務でより生産的または同等に生産的であると報告したことを確認しました。
Splashtopのリモートアクセスソフトウェアを今日無料で試すことができます！今すぐ無料トライアルに��サインアップ（クレジットカードやコミットメントは不要）。個人、小規模チーム、大企業に最適です。
または、Splashtopを使ってリモートワークを可能にし、自宅で仕事をする方法の詳細はこちら。