メディアとエンターテインメント業界で使用されるアプリケーションの高いリソース利用率のため、これまでそのプロフェッショナルたちのリモートワークは一般的ではありませんでした。しかし、今や状況は変わりつつあります。多くのビデオプロデューサー、ニュース/ラジオ局の放送者、その他の技術者が、Splashtopを使用して自宅や旅行中に自分のワークステーションにリモートアクセスしています。彼らがSplashtopをどのように使用しているかをよりよく理解するために、Torres Studiosのオーナー、Marlon Torresに話を伺いました。MarlonはSplashtop リモートデスクトップを使って、外出先でもクライアントに迅速かつ効果的なサービスを提供しています。
Q: Splashtopのリモートデスクトップはどのように使いますか？
Marlon: 家のコンピュータにSplashtopをインストールしていて、世界中どこからでもファイルや編集ソフトウェアにアクセスしています。私はよく旅行をします！だから、クライアントがビデオや写真を送ってほしいときは、編集プログラムにアクセスしてビデオをレンダリングし、電話やノートパソコンから送信できます。
Q: Splashtopのリモートアクセス機能で何が変わったのですか？
Marlon: 私はクラウドベースにできないリソース集約型の編集プログラムを使用しています。実際に32TBのサーバーを持っていて、これらの複雑なプログラムを実行し、ファイルを保存しています。生のファイルは巨大なので、その処理能力が必要��です。
待ち時間なし: ビデオのレンダリングには10分から3時間かかることがあります！プログラムが終了するのを待つのではなく、Splashtopを通じてステータスを定期的に確認しながら日常を過ごすことができます。レンダリングが完了したら、それをアップロードしてクライアントに送信します。
どのデバイスからでもリモート: ホテルでノートパソコンを使っている時や、写真/ビデオ撮影で携帯を使っている時でも、どのデバイスからでも自宅のコンピュータに接続できます。どんなファイルでも処理し、写真やビデオをクライアントに送ることができます。
高速インターネットを活用する: 自宅で1Gbpsのアップロード/ダウンロード速度があります。一部のホテルでは非常に悪いインターネット接続があります。それでもSplashtopを起動し、自宅の高速インターネットを活用してファイルを処理できます。この方がずっと速いです！
家族を助ける: 時々、婚約者がファイルを必要として見つけられない場合、私はすぐにリモートでアクセスして助けます。ファイルの場所を知っているので、彼女が知っている場所に転送するだけです。とても便利です。
私はプロジェクトを時間通りに納品することにこだわっており、Splashtopを使えばどこからでもそれが可能です。旅行が増えても仕事に影響を与えずに、より多くのプロジェクトを引き受けることができました。
Q: どのようにして私たちを見つけましたか？
Marlon: リモートアクセスツールを検索してSplashtopを見��つけました。無料トライアルにサインアップし、数日以内に自分にとって素晴らしいものだと確信しました。
Q: Splashtopのインストールと使用感はどうですか？
Marlon: 理解するのに問題はありませんでした。非常にわかりやすかったです。Splashtopの機能は直感的で使いやすいです。私が一番気に入っているのは、マウスまたはタッチスクリーンのどちらかを選べるオプションです！タスクによって両方を使い分けています。
Q: どのプランを利用していますか？
Marlon: 私はリモートアクセス Soloプランを月額¥825で利用しています。私のニーズにぴったりです。
Splashtopをリモートデスクトップのニーズに選んでいただき、ありがとうございます、Marlon！
スマートフォン、タブレット、または他のコンピュータからPCやMacにリモートアクセス – まるでコンピュータの前に座っているかのように。他のリモートアクセスソリューションと比較して最大50%節約できます。