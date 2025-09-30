3,000万人以上のプロフェッショナルがSplashtopを利用しています。Splashtopのリモートアクセスを使えば、誰でもスマートフォン、タブレット、または別のコンピュータからPCやMacにリモートアクセスできます。まるでコンピュータの前に座っているかのように。COVID19の影響で、在宅勤務が「新しい日常」になりました。このWFHトレンドの中で、特にメディアとエンターテインメント業界からのリモートアクセスの需要が急増していることに気付きました。
リモート放送局の時代が来たのか？
Patrick Evans、KESQ News Channel 3の気象予報士であり、Eye on the Desertのホスト
メディアとエンターテインメントの専門家がSplashtopをどのように使用しているかをよりよく理解するために、Patrick Evans KESQ News Channel 3の気象学者であり、Eye on the Desertのホストに話を聞きまし�た。Patrick Evansは、Splashtop リモートデスクトップを使用して、彼の気象観測所にアクセスし、リモートで運用を続けています。
Q: Splashtopのリモートデスクトップをどのように使用していますか？
Patrick: 私はSplashtopを使ってIBM ThinkPadラップトップでステーションのBaron Weatherシステムに接続しています。Splashtopは素晴らしく機能しています。私は天気システムにログインし、グラフィックを準備し、ショーのためのシーケンスを設定し、完全にリモートで天気システムを操作しています。
Q: COVID-19危機は、このセットアップで初めてリモートで作業した時ですか？そうでない場合、過去にいつ、なぜ使用しましたか？
Patrick: これが初めてのリモートでの天気予報です。私は、地元のラジオ局（CV 104.3 FM）での他の仕事でファイル転送にSplashtopを使用しており、オーディオファイルをアップロードしていました。Splashtopをお勧めしたのは、それに慣れているからです。KESQでは、IT部門がすべての天気予報ユーザーのために購入しました。私は、すべての天気予報スタッフが使用していると信じており、いくつかのレポーターもリモートで作業しています。
Q: COVID19危機の中でレジリエンスを達成するための引用を共有したいですか？
Patrick: Splashtopは、私たちの気象部門がリモートで操作しながら、気象システムの全リソースを使用することを可能にする上で重要な役割を果たしています。
WFH: 新たな自由の感覚？
Patrick の Splashtop リモートデスクトップ の使用は珍しいですが、それほど考え�られないことではありません。ラジオやスタジオ機器は非常に高価であることが知られています。10Kのデバイスを家に持ち帰って壊したり、ユーザーにリモートで作業する能力を与えるために複数のマシンを購入する必要があると想像してみてください。それはリスクがあるだけでなく、非常に高価です。
Bryan Hughes 気象学者 at WOWK, credits: TVSpy
Splashtopを使用すると、メディアやエンターテインメント業界のプロフェッショナルが、低遅延を維持しながら4K解像度を楽しみつつ、スタジオやラジオ局に安全かつ簡単にリモートアクセスできます。月額わずか¥825です。これは素晴らしいことですが、多くの人が新しいリモートの動きを受け入れる中で、Splashtopを使用することによって得られる最大の利点は、新たな自由の感覚です。そのため、在宅勤務のスタジオは今後も続くかもしれません。
WOWKのBryan Hugesは、COVID19のために完全にリモートになったもう一人の気象学者です。Bryanはリモートセットアップを別のレベルに引き上げました：彼のボートをリモートニュースルームに変換し、Splashtopを使用してWeather Lynxグラフィックス��を実行しました！TVSpyとのインタビューで、Brianは「夢が叶ったようだ」と熱心に語りました。
