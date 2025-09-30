メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Media professionals remotely accessing radio stations with low latency and 4K resolution

COVID-19の中でリモート放送ニュースルームを作成

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

3,000万人以上のプロフェッショナルがSplashtopを利用しています。Splashtopのリモートアクセスを使えば、誰でもスマートフォン、タブレット、または別のコンピュータからPCやMacにリモートアクセスできます。まるでコンピュータの前に座っているかのように。COVID19の影響で、在宅勤務が「新しい日常」になりました。このWFHトレンドの中で、特にメディアとエンターテインメント業界からのリモートアクセスの需要が急増していることに気付きました。

リモート放送局の時代が来たのか？

Patrick Evans, KESQ News Channel 3 meteorologist and Host of Eye on the Desert

Patrick Evans、KESQ News Channel 3の気象予報士であり、Eye on the Desertのホスト

メディアとエンターテインメントの専門家がSplashtopをどのように使用しているかをよりよく理解するために、Patrick Evans KESQ News Channel 3の気象学者であり、Eye on the Desertのホストに話を聞きました。Patrick Evansは、Splashtop リモートデスクトップを使用して、彼の気象観測所にアクセスし、リモートで運用を続けています。

Q: Splashtopのリモートデスクトップをどのように使用していますか？

Patrick: 私はSplashtopを使ってIBM ThinkPadラップトップでステーションのBaron Weatherシステムに接続しています。Splashtopは素晴らしく機能しています。私は天気システムにログインし、グラフィックを準備し、ショーのためのシーケンスを設定し、完全にリモートで天気システムを操作しています。

Q: COVID-19危機は、このセットアップで初めてリモートで作業した時ですか？そうでない場合、過去にいつ、なぜ使用しましたか？

Patrick: これが初めてのリモートでの天気予報です。私は、地元のラジオ局（CV 104.3 FM）での他の仕事でファイル転送にSplashtopを使用しており、オーディオファイルをアップロードしていました。Splashtopをお勧めしたのは、それに慣れているからです。KESQでは、IT部門がすべての天気予報ユーザーのために購入しました。私は、すべての天気予報スタッフが使用していると信じており、いくつかのレポーターもリモートで作業しています

Q: COVID19危機の中でレジリエンスを達成するための引用を共有したいですか？

Patrick: Splashtopは、私たちの気象部門がリモートで操作しながら、気象システムの全リソースを使用することを可能にする上で重要な役割を果たしています。

WFH: 新たな自由の感覚？

Patrick の Splashtop リモートデスクトップ の使用は珍しいですが、それほど考えられないことではありません。ラジオやスタジオ機器は非常に高価であることが知られています。10Kのデバイスを家に持ち帰って壊したり、ユーザーにリモートで作業する能力を与えるために複数のマシンを購入する必要があると想像してみてください。それはリスクがあるだけでなく、非常に高価です。

Bryan Hughes Meteorologist at WOWK, credits: TVSpy

Bryan Hughes 気象学者 at WOWK, credits: TVSpy

Splashtopを使用すると、メディアやエンターテインメント業界のプロフェッショナルが、低遅延を維持しながら4K解像度を楽しみつつ、スタジオやラジオ局に安全かつ簡単にリモートアクセスできます。月額わずか¥825です。これは素晴らしいことですが、多くの人が新しいリモートの動きを受け入れる中で、Splashtopを使用することによって得られる最大の利点は、新たな自由の感覚です。そのため、在宅勤務のスタジオは今後も続くかもしれません。

WOWKのBryan Hugesは、COVID19のために完全にリモートになったもう一人の気象学者です。Bryanはリモートセットアップを別のレベルに引き上げました：彼のボートをリモートニュースルームに変換し、Splashtopを使用してWeather Lynxグラフィックスを実行しました！TVSpyとのインタビューで、Brianは「夢が叶ったようだ」と熱心に語りました。

Splashtopの無料トライアルを始めて、リモートワークがどれほど簡単になるかを体験してください！

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

A man using a laptop and wearing headphones in a modern café, representing a seamless remote onboarding experience.
リモートワーク

リモートオンボーディング：要件、課題、ベストプラクティス

詳細はこちら
A dual monitor Mac desktop display using Splashtop remote access.
リモートワーク

リモートデスクトップのマルチモニター: 利点、設定方法、その他

詳細はこちら
A group of works standing around a desk looking at a laptop.
リモートアクセスの洞察

スタートアップ向けリモートデスクトップ: 成長と機動性をサポート

詳細はこちら
A remote worker is sharing his screen with his coworkers.
リモートワーク

画面共有: 主な利点、種類、効果的なソリューション

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。