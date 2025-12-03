サイバーセキュリティを維持するには、デバイスやアプリケーションが常に最新であることが必要で、パッチの適用が不可欠です。新しいパッチやセキュリティアップデートがリリースされるたびに、ITエージェントは各エンドポイントがそれを受け取り、正しく更新されていることを確認する必要があります。しかし、アプリケーションやデバイスに対する新しいパッチが絶え間なくリリースされるため、すぐに疲れることがあります。
パッチ疲れ（定期的なパッチタスクによって引き起こされるバックログ、燃え尽き、及び遅延）は、ITチームにとって実際の問題です。リモートおよびハイブリッドの作業環境やBYODポリシーを持つ企業では、パッチのワークロードがさらに重くなることがあります。
では、企業はどのようにしてサイバーセキュリティを損なわずにパッチ疲労を軽減できますか？リアルタイムのポリシー自動化とパッチ管理が反復的な手動パッチを置き換える方法を探り、効率を向上させて疲労を軽減しましょう。
ITチームにおけるパッチ疲労の原因
パッチ疲れは、複数の原因で本当に問題になることがあります。これらの要素またはそれらの組み合わせがパッチ疲れに寄与することがあります:
パッチのボリュームが高い場合: エージェ�ントが複数のOSバージョン、アプリの更新、および継続的なセキュリティアドバイザリーを調整する必要があるとき、すぐに疲れを感じる可能性があります。
Slow or inconsistent tools: 遅れたサイクルで繰り返しのチェックインや再作業が必要となることは、ITのリソースとエネルギーを消耗させます。
手動スクリプトと承認ステップ： デバイスを一台ずつ手動で更新するのは時間がかかり、人為的なミスを招く要因となります。
エンドポイント全体での可視性不足： 適切な可視性がなければ、ITチームは時代遅れのデバイスを探し回ったり、既存のエンドポイントを見失ったりするのに時間を費やすことになります。
これらの要因がパッチ疲れを引き起こすと、ITエージェントは疲労し、士気が下がります。これは、組織のセキュリティ姿勢、ITコンプライアンス、運用効率に影響を与える連鎖反応を引き起こします。
なぜ従来のパッチ方法は疲労を悪化させるのか
古いパッチング方法やツールはパッチ管理をより効率的にするために設計されているが、間違ったツールは実際にパッチ疲労を悪化させる可能性があります。それらの多くは、パッチプロセスに余分な作業を追加する可能性のある追加の課題や障害を伴います。
例えば、多くのパッチツールは手動でのフォローアップを必要とするスケジュールされたパッチサイクルで実行されるように設定されており、ITエージェントはパッチが正しくインストールされたかどうかを再確認する必要があ��ります。サイクル間に時間がかかりすぎると、その間に重要なパッチが出た場合に追加の作業が増えることがあり、チェックインを待つ遅いプラットフォームも反復作業を増やす可能性があります。
異なるオペレーティングシステムの環境では、一部のパッチツールがすべてのデバイスを最新の状態に保つのに苦労し、すべてのデバイスをカバーするためにエージェントが複数のパッチソリューションを使用する必要があるかもしれません。ソリューションがサードパーティアプリの自動パッチングをサポートしていない場合、ITエージェントは依然として、各エンドポイントが使用するアプリの新しいパッチがリリースされた際に手動で更新を確実にする必要があります。
これらの要因はすべて、パッチングを容易にするために設計されたソリューションを使用していても、パッチ疲労をさらに増加させる可能性があります。
Splashtop AEMがパッチ疲れをどのように解消するか
パッチ疲れの原因が理解できたところで、次の質問は: それにどう対抗するか？
Splashtop AEM（自律的エンドポイント管理）などのソリューションは、パッチングプロセスを自動化することでパッチ疲れを軽減します。これにより、繰り返しやすく、時間がかかり、エネルギーを消耗するパッチングの側面が、あなたが定義するパッチングと自動化ポリシーに基づいて継続的かつリアルタイムで処理されます。
Splashtop AEMには以下が含まれます:
リアルタイムパッチ適用 – 利用可能なアップデートを自動で検知し、遅延した同期サイクルを待たずにエンドポイント全体に展開します。
カスタマイズ可能なポリシーベースの自動化が、重大性、ソフトウェアの種類、デバイスグループ、コンプライアンス要件に基づいてパッチ展開のためのルールを設定します。
サードパーティアプリパッチングは、ブラウザやコラボレーションアプリのような一般的な攻撃対象を保護しながら、エンドポイント上のアプリケーションを手動でパッチする必要を減らします。
WindowsとmacOSのクロスプラットフォームサポート を単一のコンソールから提供。
CVEベースのインサイトは、チームが高リスクの脅威を特定、優先順位付け、修正するのに役立ちます。
統一された可視性が単一のコンソールから提供され、推測や手動検証の必要が減少します。
ステップバイステップ: リアルタイムパッチ自動化を使用して疲労を軽減する方法
では、Splashtop AEMをどのように使ってパッチングを自動化し、疲労を軽減できますか？Splashtop AEMは、使いやすさを重視して設計されており、セットアップ、ポリシーの作成、エンドポイントの保護が簡単です。簡単なステップに従うだけです：
管理したいすべてのエンドポイントにSplashtop AEMエージェントを設定する。
Splashtop AEMコンソールを使用してパッチングポリシーを作成し、重大および高深刻性の更新を自動的に適用するルールを含め、デバイスグループにポリシーを割り当てます。
Splashtop AEM ダッシュボードを通じてパッチの進捗を監視し、必要に応じてポリシーを調整してください。
IT監査中に手動追跡を排除し、ITコンプライアンスを確認するためのレポートを生成します。
ITのワークロードを軽減する一般的な自動化ポリシー
Splashtop AEMは管理者に柔軟性を提供し、WindowsおよびMacOS全体で一貫したリアルタイムのパッチングを実施し、規制および内部要件に合わせることができます。一般的なポリシータイプには以下が含まれます：
ゼロデイ対応ポリシー： 新たに発見された脆弱性のパッチを利用可能になり次第自動で適用し、露出ウィンドウを最小化。
高危険度CVE優先： CVEベースの脆弱性インサイトを使用して、重要でリスクの高い脆弱性のパッチを自動優先化。
部門またはグループ基準のポリシー： 部門、デバイスグループ、感度レベル、コンプライアンスプロファイルに基づいて異なるパッチルールを適用。
サードパーティアプリケーションパッチポリシー： ブラウザやコラボレーションツールのようなサポートされたサードパーティアプリを、スクリプトや手動介入なしで自動的に更新。
予定された更新ウィンドウ: 自動化の恩恵を受けながらも、制御されたパッチタイミングが必要なエンドポイントに対して保守ウィンドウを定義します。
ポリシー rules based on risk profiles: デバイスのリス��ク、事業影響、または運用ニーズに基づいてカスタムのパッチ適用動作を設定し、単一の一括ポリシーに頼らないようにします。
パッチ自動化のセキュリティとコンプライアンスの利点
パッチ疲れを軽減することが士気、生産性、従業員の定着率にとって重要なのはもちろんですが、サイバーセキュリティやITコンプライアンスにも利益をもたらします。したがって、パッチ自動化を使用して疲労を軽減し、ITエージェントの時間を自由にすることによって、追加の保護を受け、セキュリティコンプライアンスを向上させることができます。
まず、パッチの自動化により、パッチの遅延を減らし、パッチの公開からインストールまでの時間を最小化することで、エクスプロイトに対する強力な保護が提供されます。重要な更新をすぐにインストールすることは、対処しなければならない脅威を減らすことで、ITエージェントの仕事をより容易にします。
自動化されたパッチ管理は、企業が規制要件を満たすのにも役立ちます。多くのセキュリティ規制は、特定の期間内に企業がセキュリティパッチやその他のアップデートをインストールすることを義務付けていますが、カスタムポリシーを備えた自動パッチ適用は、すべてのデバイスがそれらの要件に従って更新されることを確保します。
Splashtop AEMの報告により、ITチームは手動の文書作成の負担を軽減できます。Splashtop AEMは信頼できる監査証跡と明確な文書を提供し、ISO 27001、PCI、SOC 2、と HIPAAコンプライアンス などのフレームワークをサポートする監査証跡を�提供します。
自動化によりITチームがより戦略的な作業に集中できるように
もちろん、パッチ疲れが軽減されることとともに、自動化がITチームにとっての利点をもたらし、それを見落とすことはできません。自動化はまた、時間を節約し、ITエージェントは更新の管理にリソースを分割することなく、重要な問題に集中することができます。
パッチ管理の自動化により、ITエージェントは手間のかかる手動更新に時間を費やす必要がなくなり、オペレーティングシステムやサードパーティアプリに関わらず適用されます。彼らが戻った時間は、トラブルシューティングとサポート、インシデント対応準備、他の重要なITタスクに使われることができ、パッチの管理により遅れる可能性があったかもしれないものです。
その結果、生産性が向上し、バーンアウトが減少し、時間外のメンテナンスに費やす時間が減少します。IT作業はすでに疲れるものであり、時間がかかるため、反復的な手作業を削減することによる効率性、士気、従業員の保持へのプラスの影響は計り知れません。
パッチ疲れを乗り越えるためにSplashtop AEMを利用しましょう。
ITチームをパッチ疲労で失わないでください。適時のパッチ適用はエージェントを疲弊させる必要はありません。必要なのは、繰り返しの作業をリアルタイムの自動化によって軽減するSplashtop AEMのようなプラットフォームだけです。
Splashtop AEMは、CVEベースのインサイトとAI支援のスマートアクションを通じて脆弱性のリアルタイムの可視性を提供します。その�パッチ自動化は、ITチームの手動介入を必要とせずにデバイスを最新の状態に保ち、継続的に保護することで、組織が安全を保ちコンプライアンス要件を満たしながらITエージェントの時間を解放します。
Splashtop AEMは、ITチームにエンドポイントを監視し、問題をプロアクティブに解決し、作業負荷を軽減するためのツールと技術を提供します。これには以下が含まれます：
OSの更新とサポートされているサードパーティアプリケーションのための自動パッチング。
AI支援のスマートアクションでより迅速な修正を。
ネットワーク全体で強制できるカスタマイズ可能なポリシーフレームワーク。
すべてのエンドポイントにわたるハードウェアとソフトウェアのインベントリ追跡と管理。
問題が発生する前に自動的に解決するアラートと対策。
ユーザーを中断せずにタスクマネージャーやデバイスマネージャーのようなツールにアクセスするためのバックグラウンドアクション。
パッチ疲れを軽減し、ワークフローを簡素化する準備はできましたか？Splashtop AEMを今日無料トライアルで試して、パッチ自動化の利点を体験してください。