中小企業向けのランサムウェア対策は、いくつかの多層的なコントロールで成り立ちます。具体的には、すべてのリモートアクセス経路での多要素認証（MFA）、既知の悪用されている脆弱性への迅速なパッチ適用、すべてのコンピュータでのエンドポイント保護、実行できるツールの制御、そしてテスト済みのオフラインバックアップです。順序は重要であり、このガイドでは最も一般的な侵入口をふさぐコントロールから説明します。
2025年には、FBI IC3が3,611件のランサムウェア被害の苦情を受理し、報告された損失額は3,230万ドルに上りました。この数字には、ダウンタイム、機会損失、復旧費用は含まれていません。Verizonの2026年版 Data Breach Investigations Reportでも、侵害の48%でランサムウェアが確認されており、前年の44%から増加していることがわかりました。
このガイドでは、ランサムウェアグループが中小企業を標的にする理由、攻撃者の侵入経路、優先して導入すべき対策、そして攻撃を受けた場合の対応について解説します。
ランサムウェアグループが中小企業を狙う理由
大企業はランサムウェア攻撃における最も価値の高い標的に見えるかもしれませんが、一般的には中�小企業の方が狙われやすい傾向にあります。
中小企業は大企業に比べてセキュリティ対策や対応力が不十分なことが多く、そのためサイバー犯罪者に狙われやすくなっています。さらに、中小企業を狙うランサムウェアは標的の数が多いため、短時間で複数の被害者を攻撃しやすくなります。
たとえば、CISAとFBIは、Akira ransomware が主に中小企業（SMB）を標的にしていると報告しています。Akiraの一部のインシデントでは、攻撃者は最初のアクセスからわずか2時間あまりでデータを盗み出しており、その間はほとんどの小規模チームで誰も積極的に監視していません。
中小企業がランサムウェアの被害を受けると、あらゆるものを迅速に復旧しなければならないというプレッシャーにさらされます。組織が自社のデータやネットワークから締め出されている時間が長引くほど、ビジネスと収益の損失も増えるため、迅速な対応が必要です。バックアップによって失われたデータを復元できたとしても、攻撃者はしばしば「二重脅迫」を行い、暗号化する前にデータを盗み出すため、機密性の高い独自データが販売されたり漏えいしたりするおそれがあります。
ランサムウェアが中小企業のネットワークに侵入する経路
ランサムウェア攻撃を回避したいなら、まずはその仕組みを理解することが第一歩です。ランサムウェアが企業のネットワークに侵入する経路はいくつかあり、たとえば次のようなものがあります。
1. 盗まれたパスワー��ドとMFAなしのリモートアクセス
MFAがなければ、盗まれた1つのパスワードだけで攻撃者に侵入されるおそれがあります。CISAによると、Akiraの攻撃者は、多要素認証で保護されていないVPNアカウントを通じてアクセスを取得し、Remote Desktop Protocol (RDP) を介しても侵入しています。使い回されたパスワードや、フィッシングによって盗まれた資格情報が、これをさらに容易にします。強力で固有のパスワードは役立ちますが、パスワードだけでは不十分になるよう、IT部門はすべてのリモートアクセスアカウントでMFAを必ず適用する必要があります。
2. パッチ未適用のソフトウェアとデバイス
攻撃者は、まだパッチが適用されていないオペレーティングシステム、アプリケーション、VPN、そのほかのインターネットに公開されたシステムにある既知の脆弱性も悪用します。ユーザー自身によるデバイスの更新に依存するパッチ適用では抜け漏れが生じるため、自動化されたIT管理のパッチ適用が不可欠です。
Verizon’s 2026 Data Breach Investigations Report（DBIR）によると、侵害の31%で脆弱性の悪用が最初の攻撃アクションでした。悪用が確認された既知の脆弱性のうち、完全に修正されたのはわずか26%で、修正までの中央値は43日でした。そのため、攻撃者は公開されたシステムを狙うための長い猶予を得ることになります。
3. フィッシングメールと悪意のあるダウンロード
フィッシング攻撃やその他のソーシャルエンジニアリングの手口は、ランサムウェア攻撃の一般的な初期段階です。従業員がうっかりパスワード情報を渡したり、悪意のあるファイルをダウンロードしたりするだけで、そのデバイスやアカウントが侵害される可能性があります。そのため、フィッシングを防ぐ方法を知ることは、サイバーセキュリティにおいて非常に重要です。
4. 正規のリモートアクセスツールが悪用される
これは見つけるのが最も難しい侵入口の1つです。というのも、企業やITチームはリモートワークやリモートサポートのために、日常的にリモートアクセスソフトウェアを使用しているからです。攻撃者は一度侵入すると、足場を維持するために正規の商用リモートアクセスツールをインストールすることがよくあります。CISAによると、Akiraの攻撃者はまさにこの手口を使っており、その結果、通常のIT管理作業に紛れて活動できるようになります。さらに、ウイルス対策プロセスを停止させようともします。
だからこそ、ITが一度も承認していないリモートアクセスツールが会社のコンピュータに現れた場合は、調査に値する警告サインです。未承認のツールがすぐに判別できるように、チームが使用している承認済みのリモートアクセスソフトウェアの一覧を維持しましょう。
中小企業向けランサムウェア対策：まず導入すべきもの
このリストの上から順に進めてください。最初の2つの対策で、攻撃者が最もよく使う侵入口を塞ぐことがで��き、その後の各ステップで、万が一何かが侵入した場合でも被害を抑えられます。
1. すべてのリモートアクセス経路と管理者アカウントでMFAを必須にする
MFAでは、認証アプリやセキュリティキーなどの第2の確認手段が必要になるため、盗まれたパスワードだけではアカウントを突破できません。これは、インターネットからの直接的なRDPアクセスを遮断することとあわせて、Akiraへの対策としてCISAの最重要推奨事項の1つです。VPN、リモートアクセスツール、メール、そしてすべての管理者アカウントに適用しましょう。
2. 既知の悪用されている脆弱性へのパッチ適用を優先する
デバイスにパッチを適用し、常に最新の状態に保つことはサイバーセキュリティの維持に不可欠ですが、パッチに優先順位を付ける方法を知ることも同様に重要です。まずは、攻撃者が真っ先に狙う、既知で現在悪用されている脆弱性から対処しましょう。（これらの脆弱性は、CISAのKnown Exploited Vulnerabilitiesカタログを使って特定できます。）エンドポイントの優先順位付けも重要です。最も露出が高く、復旧において最も重要な、インターネットに公開されたシステム、VPN、バックアップサーバーから始めましょう。可能な限りパッチ適用を自動化し、更新がユーザー任せにならないようにしましょう。
3. すべてのコンピュータでエンドポイント保護を実行する
エンドポイント保護は、各コンピュータ上の脅威を検出して阻止します。リアルタイムのマルウェア検出、検出された脅威の自動隔離、フィッシングサイトのブロック機能を確認しましょう。ランサムウェアグループは保護機能を無効にしようとするため、IT部門はどのデバイスが保護されているかを一元的に把握できる必要もあります。アラートを調査できる体制のあるチームは、より詳細な調査と対応のために endpoint detection and response（EDR）を追加できます。
4. 実行できるリモートアクセスツールを制御する
MFAで保護された承認済みのリモートアクセスツール1つに標準化し、それ以外のリモートアクセスソフトウェアはブロックするか、アラートを出すようにしましょう。そうすれば、攻撃者がアクセスを維持するためにインストールしたツールが、紛れ込むのではなく目立つようになります。
5. 管理者権限を制限する
一般ユーザーにはローカル管理者権限を与えるべきではありません。ランサムウェア攻撃で盗まれた資格情報が使われる場合、管理者権限を持つ1つの侵害済みアカウントだけでも、攻撃者ははるかに広範囲へ被害を広げられます。管理者アカウントは分けて使用し、標的になり得る対象を最小限に抑えましょう。
6. オフラインでテスト済みのバックアップを維持する
バックアップは、攻撃後にシステムを復旧するために不可欠です。CISAは、メインネットワークから切り離して保管するオフラインかつ暗号化されたバックアップを推奨しており、これにより攻撃者がそれらに��到達することははるかに難しくなります。Akiraのようなグループはバックアップサーバーの脆弱性を標的にするため、バックアップサーバーにもパッチを適用してください。また、バックアップが最新で正常に機能していることを確認するために、定期的に復元テストを実行してください。
7. 従業員にフィッシングを見抜いて報告するためのトレーニングを行う
従業員へのトレーニングと意識向上も、もう1つの重要な防御策です。従業員は、フィッシング攻撃を見分けて回避する方法を理解し、不審なメッセージを非難されることなく迅速に報告できる手段を持つべきです。そうすることで、フィッシングの試みが広がる前にIT部門が対応できます。
ランサムウェアがビジネスを襲ったときに取るべき対応
ランサムウェア被害が発生したら、すばやく順序立てて対応しましょう。以下の手順は、CISA’s #StopRansomware Guideのランサムウェア対応チェックリストに基づいています。
影響を受けたコンピュータをネットワークから切り離します。これにより感染拡大を抑えやすくなりますが、証拠が失われるおそれがあるため、可能であればシャットダウンは避けてください。
ITプロバイダーまたはMSPに連絡し、インシデント対応計画を開始してください。対応を早く開始するほど、被害をより抑えられます。
身代金要求文を撮影し、どのシステムが影響を受けているかを記録��して、証拠を保全します。これは調査と復旧のプロセスを支えるのに役立ちます。
攻撃を報告し、FBI や CISA を含む適切な当局に連絡してください。FBI には ic3.gov または最寄りの支局を通じて報告できます。サイバー保険に加入している場合は、早めに保険会社へ連絡してください。
身代金を支払うのは避けてください。身代金を支払って損失を最小限に抑えたくなるかもしれませんが、犯罪者が約束を守る保証はありません（しかも、犯罪行為に報酬を与えることになります）。そのため、CISAとFBIは支払いを推奨していません。
侵入経路を塞ぎ、パスワードをリセットした後でのみ、クリーンなバックアップから復元してください。そうしないと、攻撃者がまだアクセスできる可能性があります。オフラインでテスト済みのバックアップがあるからこそ、この手順を実行できます。
Splashtop Shield for Businessがコンピュータをランサムウェアから保護する仕組み
エンドポイント保護は、MFAやパッチ適用をすり抜けた脅威を食い止める層です。Splashtop Shield for Business はその層を中小企業向けに提供し、最新のアンチウイルス、AI支援による詐欺・フィッシング対策、不正なリモートアクセスツールのブロックを組み合わせています。
Splashtop Shield for Business は、無人アクセス対応の Splashtop のビジネス向け製品にアドオンとして追加でき、Windows および macOS コンピュータを保護します。Splashtop Shield for Business では、次のことが可能�です。
1. マルウェアをリアルタイムで検出して隔離
Splashtop Shield for Businessは、リアルタイムのアンチマルウェア機能とオンアクセススキャンを提供し、AI支援の検出によってシグネチャベースのスキャンでは見逃される脅威の検出を支援します。ほとんどの脅威は自動的に隔離され、ITチームはSplashtopコンソールから直接クイックスキャンとフルスキャンを実行できます。
2. フィッシングサイトと不正なリモートアクセスツールをブロックする
Splashtop Shield for Business は、安全でないサイトや既知のフィッシングサイトをブロックし、パスワードを盗むために作られたページに従業員がアクセスしないよう支援します。また、未承認のリモートアクセスツールをインストールしようとする試みを検出してブロックし、IT に即座に警告を送ることで、CISA が Akira について説明している持続化の手口への対策にも役立ちます。管理者は承認済みツールを許可リストに追加できるため、正当なリモートサポートはそのまま利用できます。
3. Splashtopコンソールから設定してレポートを確認
ITチームは、Endpoint Policies を通じて、またはサイレントで必要に応じたインストールにより、Splashtop Shield for Business を自動的にインストールできます。脅威アラートは Splashtop コンソールに表示され、トリアージ用の Shield Console へのリンクが含まれます。管理者はそこで各デバイスの保護ステータスとセキュリティイベントを確認し、ITコンプライアンス対応を支援するログをエクスポートできます。
Splashtop Shield for Businessは、CrowdStrikeやBitdefenderのようなセキュリティツールと併用することもできます。これは予防と検知に重点を置いており、バックアップや復旧の機能は提供しないため、オフラインバックアップソリューションと組み合わせて使用してください。ツール間で比較すべきポイントを詳しく確認するには、Ransomware protection software: Features that matterをご覧ください。
Splashtop Shield for Business で中小企業のコンピュータを保護
中小企業向けのランサムウェア対策は、優先順位に沿って対策を重ねる多層防御が最も効果的です。MFAとパッチ適用で最も一般的な侵入口を塞ぎ、エンドポイント保護でそれらをすり抜けた脅威を検知できます。Splashtop Shield for Business は、リアルタイムアンチウイルス、AI支援の検知、不正なリモートアクセスツールのブロックにより、そのエンドポイント層を強化します。
すでに無人アクセス対応のSplashtopビジネス製品を利用している場合は、現在管理しているコンピュータに Splashtop Shield for Business を追加できます。
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