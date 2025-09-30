メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Female IT testing Splashtops Mirroring360 on an ipad PRO

Mirroring360を使えば、iOSの画面（iPad、iPhone、iPod）をケーブルやApple TVなしでコンピュータにワイヤレスでミラーリングできます。

Splashtop Team
所要時間 1分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

親愛なるSplashtopユーザーの皆様、

新しいSplashtop製品が登場しました！Mirroring360を使えば、iOSの画面（iPad、iPhone、iPod）をケーブルやApple TVなしでコンピュータにワイヤレスでミラーリングできます。あなたのコンピュータにMirroring360をインストールして、iPadのAirPlayメニューから選択するして、共有を開始しましょう！コンピュータをプロジェクターやインタラクティブホワイトボードに接続すれば、皆があなたの作業やアプリを見ることができます。または、Mirroring360をSplashtop Classroomと組み合わせることで、iOS画面を会議室内の任意のデバイスやインターネットを介してリダイレクトできます。スクリプトとタスクに注釈を付けて！

今日から無料トライアルを始めましょう

無料の7日間トライアルを始めましょう https://www.mirroring360.com

ISTE 2014の主要な教育会議に行く(International Society for Technology in Education) in Atlanta?

Mirroring360とSplashtop Classroomをこれらのブースでチェックしてください:

AT&T - ブース 3348 - Splashtop セッションに参加しよう！日曜日の12:30 - 1:30に、Splashtopの共同創設者であるThomas Dengの話を聞けます。

HoverCam - ブース1854 - 世界初のSuperSpeed USB 3.0ドキュメントカメラ、SOLO 8でSplashtopを実際にご覧ください！

ご支援ありがとうございます
-Splashtopチーム

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

A woman working remotely outside near the ocean while using her laptop.
リモートアクセスの洞察

リモートアクセスソリューションのROIを最大化する方法

詳細はこちら
A group of works standing around a desk looking at a laptop.
リモートアクセスの洞察

スタートアップ向けリモートデスクトップ: 成長と機動性をサポート

詳細はこちら
A small business owner working on his laptop.
リモートアクセスの洞察

Splashtopで安全で手頃なリモートアクセスを解放する

詳細はこちら
Several devices next to each other.
リモートアクセスの洞察

リモートデバイスとは何ですか？例、利点、セキュリティのヒント

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。