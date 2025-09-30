親愛なるSplashtopユーザーの皆様、
新しいSplashtop製品が登場しました！Mirroring360を使えば、iOSの画面（iPad、iPhone、iPod）をケーブルやApple TVなしでコンピュータにワイヤレスでミラーリングできます。あなたのコンピュータにMirroring360をインストールして、iPadのAirPlayメニューから選択するして、共有を開始しましょう！コンピュータをプロジェクターやインタラクティブホワイトボードに接続すれば、皆があなたの作業やアプリを見ることができます。または、Mirroring360をSplashtop Classroomと組み合わせることで、iOS画面を会議室内の任意のデバイスやインターネットを介してリダイレクトできます。スクリプトとタスクに注釈を付けて！
ISTE 2014の主要な教育会議に行く(International Society for Technology in Education) in Atlanta?
Mirroring360とSplashtop Classroomをこれらのブースでチェックしてください:
AT&T - ブース 3348 - Splashtop セッションに参加しよう！日曜日の12:30 - 1:30に、Splashtopの共同創設者であるThomas Dengの話を聞けます。
HoverCam - ブース1854 - 世界初のSuperSpeed USB 3.0ドキュメントカメラ、SOLO 8でSplashtopを実際にご覧ください！
ご支援ありがとうございます
-Splashtopチーム