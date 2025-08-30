パンデミックは私たちの生活に多くの変化をもたらしましたが、2020年8月のKPMGの最近の調査によると、79%の労働者が仕事の質が向上したと考えています。70%が生産性が向上したと述べ、67%がワークライフバランスが改善したと示し、驚くべきことに84%がパンデミックへの雇用主の対応に満足していると言います。
これは、リモートワーカーにとって適切なツールが適切なタイミングで利用可能であることに起因するかもしれません。Splashtopのようなリモートデスクトップ製品を含めて。Splashtopは、組織向けに手頃な価格のクラウドおよびオンプレミスリモートアクセスソリューションを提供し、エンタープライズグレードのセキュリティと信頼性を備えています。
実際、Splashtopは今年の6月に独自の調査を行い、COVID-19以前は調査回答者の71％が在宅勤務をしたことがないか、ほとんどないと判断しました。約8％だけがすでにリモートワーカーであると述べました。
ツールと技術は、戦略と目標が特定された後にのみ役立つと言われ続けています。行きたい場所がわかっているとき、リモートワークツールがそこに連れて行ってくれます。企業のリーダーシップは、Splashtop リモートデスクトップソフトウェアを活用して在宅勤務を可能にすることを推進してきました。
Splashtopと接続した後、グループの75％がリモートアクセスを使用して効果的に在宅勤務を行ったと述べました。
KPMGの調査からのさらなる洞察：少なくとも一部の時間をリモートで働く労働者の91％によると、新しい技術が提供されており、彼らが仕事を成功させるのに役立っています。そして、そのリモートワーカーの半数以上（55％）が、少なくとも一部の時間をリモートで働き続ける柔軟性を望んでいます。
Splashtopがリモートアクセスソリューションとして優れている点は、労働者が個人のコンピュータ、タブレット、またはモバイルデバイスから仕事用コンピュータのリソースにアクセスできるようにすることです。これにより、労働者は生産性を損なうことなく無制限の柔軟性を得られます。
Splashtopを使用すると、職場で専門ソフトウェアを使用するリモートワーカーが、オフィスのコンピュータにリモートアクセスして制御し、ビデオ編集、アニメーション、3Dデザイン、CAD、その他のリソース集約型ソフトウェアをリアルタイムで実行できるため、個人デバイス用に追加のソフトウェアライセンスを購入する必要がなくなります。
将来を見据えると、初夏のSplashtop調査では、回答者のほぼ75％がパンデミックの制限が緩和された後も在宅勤務を続けることを期待していることが示されました。そして、参加者の28％が、在宅勤務が彼らの会社にとって新しい常態になる可能性があると示唆しました。
KPMGの調査は、リモートアクセスのコラボレーションのさらなる必要性を示しました。多くの労働者が改善された体験を報告している一方で、調査はリモートワーカーがサポートを求めていること�を示しています。全体の回答者プールは、これらのサポート分野が悪化したことを示し、特にコラボレーションの能力が35％悪化しました。
Splashtopは、まさにその理由で重要なリモートワークアクセスツールです - あらゆる種類のリモートデータにアクセスし、対話するためのより簡単な方法を提供し、知識共有とエンゲージメントのための必要な対話を促進します。
