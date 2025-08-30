米国司法省はランサムウェア防止を最優先事項としています。The Wall Street Journalは今年4月21日に報じました、「司法省はランサムウェアのサイバー攻撃の拡散を抑制するためのタスクフォースを結成し、これらの人気のある恐喝スキームを支えるデジタルエコシステム全体を標的にすることで、利益を減らすことを目指しています。」
タスクフォースはトレーニングを増やし、米国企業へのランサムウェア攻撃を抑制するために司法省のリソースをより多く割り当てます。これは、2020年が米国でのランサムウェア攻撃にとって最悪の年であったことを受けてのことです。
パンデミックの結果として、より多くの人々が在宅勤務をし、技術に依存するようになったため、ランサムウェア攻撃が昨年急増しました。ランサムウェア攻撃者は、リモートワーカー向けのVPNやRDPソフトウェアを使用する企業を頻繁に標的にし、企業を攻撃に対して脆弱にする可能性があります。
最近、サイバーセキュリティとインフラセキュリティ庁が確認したところ、Pulse 接続 Secureが作ったVPN ソフトウェアの脆弱性を通じて、いくつかの連邦機関が侵害されました。
法務省のタスクフォースは、ランサムウェア攻撃から個人と企業を事前に保護するために取り組み、「被害者が被害を�受ける前に保護するための法的権限の革新的な使用法を見つけることに焦点を当てる」と述べています。
Splashtopがランサムウェアからビジネスを保護する方法
Splashtopは最高のVPNおよびRDPの代替です。Splashtopのリモートアクセスソフトウェアは、VPNやRDPよりもはるかに安全で、ランサムウェア攻撃を防ぎながら、リモートワーカーに安全で信頼性の高い方法で仕事用コンピュータへのアクセスを提供します。
Splashtopは、24/7の侵入防止を備えたセキュアなインフラストラクチャによって支えられた、エンドツーエンドで暗号化されたリモート接続を通じてビジネスを保護します。
Splashtopは、デバイス認証、多要素認証、シングルサインオン（SSO）、自動ログ記録、セッション録画など、複数の高度なセキュリティ機能をユーザーに提供します。エンドポイントセキュリティの統合は、追加の保護層を提供します。
セキュリティは終わりのない課題であり、Splashtopは顧客がサイバー脅威から十分に保護されるように数百万を投資しています。