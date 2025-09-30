ZDNetの最近の記事によると、技術者不足がさらに大きな問題になるとのことです。2020年に企業がリモートワークに切り替えたことで、完全に仮想の労働力をサポートできるITインフラの強いニーズが生まれました。それがITサポートとヘルプデスクの人材不足につながりました。
Gartnerはさらに多くの困難が待ち受けていると予測しており、2021年9月にITアナリスト会社が調査結果を発表し、IT人材不足の深刻さを示しました。GartnerのリサーチバイスプレジデントであるYinuo Gengは、この状況について次のように述べています。「リモートワークへの継続的な推進と2021年の採用計画の加速がIT人材の不足を悪化させています。」
ITリーダーにとって、スタッフ不足を補う最良の方法は、設定と使用が非常に簡単なリモートITサポートソリューションを使用することです。それがあれば、サポートスタッフは車の鍵を捨てて、自宅や好きな場所から働き、無制限のリモートおよびハイブリッドワーカーをサポートできます。
少ないスタッフでサポートを最適化するための顧客の使用例
多くのSplashtopのお客様は、この困難な時期に少ないスタッフでより多くのことを行うために、私たちのソリュ��ーションを活用しています。以下は、今日の最も差し迫ったサポートニーズに対応する彼らのいくつかの声明です。
スタッフが利用できないとき
バージニア工科大学はSplashtopでその核心問題に対処しています。「[スタッフの変更により]私たちの作業負荷は非常に増加し、電話での対応やSplashtopを使用してオフィスから作業することが多くなりました。リモートサポートにより、今すぐ問題を解決するのが、2週間後に誰かが来るのを待つよりもはるかに迅速です。」– ITサポートスペシャリストEdward O’Dell、Virginia Tech
Virginia TechのIT技術者の一人がSplashtopを1,900回以上使用しました。彼は以前はほぼ100%の時間を旅行していましたが、今ではほとんど旅行しません。
「電話で案内することができる場合でも、Splashtopを使って直接やってしまう方が早いこともあります。」– ITサポートスペシャリスト Edward O’Dell, Virginia Tech
ハイブリッド職場で生産性とワークライフバランスを確保する必要があるとき
Boxel Studioは、従業員のワークライフバランスを改善しつつ、生産性を損なうことなく柔軟な職場を実現することを決意しました。
「Splashtopは、誇張ではなく、私たちのIT部門の手作業の80%を引き受けました。」– Andres Reyes、最高技術責任者、Boxel Studio
Splashtopを使用することで、Boxel Studioは従業員の満足度を向上させ、コストを削減し、グローバルな労働力の生産性を向上させることができました。
地理的に分散し��た顧客をサポートする際に
「Splashtopを使用することで、顧客からの情報を以前よりも安全かつ正確に取得し、時間を無駄にすることなく、顧客の機器で必要な次のステップを迅速に行うことができます。Splashtopをリモートサポートに使用することで、技術者と顧客の負担が大幅に軽減されました。」 – 情報サービス部長、Yamaha Surface Mount Technologyの増井氏
セキュアなマルチユーザーサポートが必要なとき
ABCisのITチームは、顧客のコンピュータにソフトウェアをインストールしサポートするために別のリモートアクセスソリューションを使用していました。しかし、それはマルチユーザー環境に必要なセキュリティ対策が欠けていました。
「[他のソリューション]はユーザーを管理する能力を提供していないため、無人アクセス:のために共有パスワードを持たなければならない私たちにとっては懸念事項です。それは全く理想的ではありません。チームメンバーが会社を離れた場合にアクセスを制限する方法がありません。私たちは、マルチユーザーサポートがあり、はるかに優れたセキュリティを提供する代替ソリューションを探し始めました。」Braeden Saxon, Integrated Systems Manager, ABCis
今ではSplashtopのおかげで、ABCisは堅牢なセキュリティ機能を享受し、技術者は有人および無人の使用のために個別のアカウントを持っています。その上、アカウント管理者はチームメンバーのアクセス許可と権限を詳細に管理できます。
ITサポ��ートとヘルプデスク向けのSplashtopソリューション
Splashtopは、IT環境におけるシンプルさと柔軟性のまさに定義です。ITチーム向けに特別に設計された2つのソリューションがあります。Splashtop リモートサポート simplifies your help desk workflow with on-demand リモートサポート. Splashtop Enterpriseは、今日のITおよびヘルプデスクチームのためのオールインワンのリモートアクセスソリューションとして、より多くの柔軟性と制御を提供します。
Splashtop リモートサポート
有人の「ヘルプデスク」リモートサポートを提供
ユーザーが助けを必要とする瞬間に、シンプルな9桁のセッションコードで接続します。
SOS+10とSOS Unlimitedで無人のリモートサポートを提供する
同時接続ユーザーごとに支払い
無制限のエンドユーザーデバイスをサポート
Windows、Mac、iOS、およびAndroidデバイスをサポート
Splashtop Enterprise
有人および無人のリモートサポートを提供します。
エンドユーザーに職場のコンピュータへのリモートアクセスを提供します
シングルサインオン統合、詳細な権限制御、グループベースのアクセス許可、予定されたアクセスなどを取得
柔軟なライセンス – リモートアクセスエンドユーザーおよび/またはリモートサポート技術者ライセンスを選択
同時技術者とエンドユーザーごとに支払う