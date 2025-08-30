メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Graphic of a next-gen Splashtop remote access platform, connecting to multiple devices without a VPN

次世代リモートアクセスソリューションは新しい日常への答えとなるのでしょうか？

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

"従来のVPNが既定のアプローチであるという仮定に頼るのではなく、従業員が在宅勤務を成功させることに関心のある企業は、次世代のスケーラブルなリモートアクセスプラットフォームを探し、評価することが自分たちのためになる," とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。 Cutter Consortiumのメンバー向けの最近の専門家アドバイスコラムで。

記事の中で、MarkはさらにVPNが問題である理由、そしてそれがどのように、そしてなぜクラウドリモートアクセスソリューションに置き換えられるべきかを説明しました。これらのクラウドベースのリモートアクセスソリューションは、生産性、セキュリティ、コンプライアンス、柔軟性、そしてオンデマンドのコスト効率を向上させ、組織が長期的な成功を収めるのを助けることができます。」

多くのリモートアクセスソリューションがある中で、どれを選べばいいのか？以下に知っておくべきことをまとめました。

ここに、信頼性のある次世代リモートアクセスソリューションがどのように見えるべきかがあります。そして、次世代リモートアクセスソリューションに含まれるべきトップ機能はこちらです。

  1. トラフィックをバックホールせずに、ユーザーの生産性を妨げることなく、数千のユーザー/デバイスに迅速かつ簡単にスケールする能力。

  2. BYODのサポートにより、リモートワーカーは会社支給のデバイスに頼ることなく、自宅やどこからでも安全に作業できます。

  3. 強力なセキュリティのための多要素認証とデバイス認証のサポート。

  4. すべてのネットワークトラフィックの暗号化、リモートセッションの録画と監視。

  5. インフラストラクチャとエンドポイントソフトウェアの更新を自動化する能力。

  6. セキュリティとコンプライアンスを監視します。

  7. ディレクトリサービスを通じて会社のパスワードポリシーを強制するためのSSOのサポート。

  8. ITが監査トレイル、セッション録画、ファイル転送管理（つまり、ファイル転送の無効化と有効化の機能）およびその他の管理コントロールに簡単にアクセスできる能力。

  9. 高パフォーマンスと使いやすさ。

  10. 人気のあるオペレーティングシステムとデバイス全体で一貫したリモートアクセス体験。

  11. オンデマンドサブスクリプションモデルと従量課金サービス。

幸いなことに、Splashtopはこれらすべてのニーズに応えます。私たちのリモートアクセスソリューションは、企業が長期的な在宅勤務のニーズを解決できるように特別に設計されています。詳細はこちらをご覧ください。

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

A woman working remotely outside near the ocean while using her laptop.
リモートアクセスの洞察

リモートアクセスソリューションのROIを最大化する方法

詳細はこちら
A group of works standing around a desk looking at a laptop.
リモートアクセスの洞察

スタートアップ向けリモートデスクトップ: 成長と機動性をサポート

詳細はこちら
A small business owner working on his laptop.
リモートアクセスの洞察

Splashtopで安全で手頃なリモートアクセスを解放する

詳細はこちら
Several devices next to each other.
リモートアクセスの洞察

リモートデバイスとは何ですか？例、利点、セキュリティのヒント

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。