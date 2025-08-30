"従来のVPNが既定のアプローチであるという仮定に頼るのではなく、従業員が在宅勤務を成功させることに関心のある企業は、次世代のスケーラブルなリモートアクセスプラットフォームを探し、評価することが自分たちのためになる," とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。 Cutter Consortiumのメンバー向けの最近の専門家アドバイスコラムで。
記事の中で、MarkはさらにVPNが問題である理由、そしてそれがどのように、そしてなぜクラウドリモートアクセスソリューションに置き換えられるべきかを説明しました。これらのクラウドベースのリモートアクセスソリューションは、生産性、セキュリティ、コンプライアンス、柔軟性、そしてオンデマンドのコスト効率を向上させ、組織が長期的な成功を収めるのを助けることができます。」
多くのリモートアクセスソリューションがある中で、どれを選べばいいのか？以下に知っておくべきことをまとめました。
ここに、信頼性のある次世代リモートアクセスソリューションがどのように見えるべきかがあります。そして、次世代リモートアクセスソリューションに含まれるべきトップ機能はこちらです。
トラフィックをバックホールせずに、ユーザーの生産性を妨げることなく、数千のユーザー/デバイスに迅速かつ簡単にスケールする能力。
BYODのサポートにより、リモートワーカーは会社支給のデバイスに頼ることなく、自宅やどこからでも安全に作業できます。
強力なセキュリティのための多要素認証とデバイス認証のサポート。
すべてのネットワークトラフィックの暗号化、リモートセッションの録画と監視。
インフラストラクチャとエンドポイントソフトウェアの更新を自動化する能力。
セキュリティとコンプライアンスを監視します。
ディレクトリサービスを通じて会社のパスワードポリシーを強制するためのSSOのサポート。
ITが監査トレイル、セッション録画、ファイル転送管理（つまり、ファイル転送の無効化と有効化の機能）およびその他の管理コントロールに簡単にアクセスできる能力。
高パフォーマンスと使いやすさ。
人気のあるオペレーティングシステムとデバイス全体で一貫したリモートアクセス体験。
オンデマンドサブスクリプションモデルと従量課金サービス。
幸いなことに、Splashtopはこれらすべてのニーズに応えます。私たちのリモートアクセスソリューションは、企業が長期的な在宅勤務のニーズを解決できるように特別に設計されています。詳細はこちらをご覧ください。