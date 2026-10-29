アプリケーションの設定は本来シンプルなプロセスであるべきです。インストーラーを実行すれば、それで完了です。しかし、実際にはそうならないことがよくあります。単一のMSIではないWindowsアプリは通常、Win32アプリとして設定する必要があり、IntuneがWin32アプリとして受け付けるのは .intunewinファイルのみです。これらのファイルを作成するために、管理者はIntune Win32 Content Prep Tool（IntuneWinAppUtil.exe）を使用します。
このツールは比較的シンプルですが、セットアップファイルのタイプミスのようなちょっとしたミスでも、インストールに失敗することがあります。さらに、新しいアプリのバージョンが出るたびに、そのプロセスを最初からやり直さなければなりません。
このガイドでは、完全なコマンド構文、すべてのパラメーター、MSI、EXE、PSADTアプリをパッケージ化する方法、その後Intuneで設定する内容、さらにパッケージを最新の状態に保つ方法までを網羅しています。このトピックが初めての場合は、まずアプリケーションのパッケージ化とは何かの概要をご覧ください。
Intune Win32 Content Prep Toolの動作
Intune Win32 Content Prep Toolは、アプリのインストールファイルを .intunewin に変換する無料のMicrosoftコマンドラインツールです形式を整え、Intune がインストール状態を�判断するために必要ないくつかの属性を検出します。この形式は Intune が Win32 アプリをインストールするために必要なため、変換が必要になることがよくあります。
MSI セットアップファイルの場合、このツールは Intune が MSI から必要とする情報も読み取ります。
このツールは、サブフォルダーを含むセットアップフォルダー内のすべてを 1 つの .intunewin に圧縮します。ファイルを生成します。そのファイルには、暗号化されたセットアップファイルと、それらを暗号解読するために必要な情報が含まれているため、元のインストーラーと同じくらい慎重に保管してください。ただし、このツールでできるのはパッケージの作成のみで、インストールコマンドや検出ルールの記述、または何かのアップロードは行いません。
開始前に必要なもの
Intune Win32 Content Prep Toolを使用する際は、スムーズかつ効率的に進められるよう、事前に準備しておきましょう。アプリケーションの準備を始める前に、以下を確認してください。
Windows マシンと .NET Framework 4.7.2 が必要です。パッケージに無関係なファイルが含まれるのを避けるため、クリーンなパッケージング用ワークステーションを使用することをおすすめします。
Content Prep Tool自体は、MicrosoftのGitHubリポジトリから .zip としてダウンロードできます。現在のバージョンは1.8.7で、.zipにはツール、ライセンス、readme、リリースノートが含まれています。
Intune を通じて展開される Win32 アプ��リはユーザーの操作なしでインストールする必要があるため、サイレントインストールに対応したインストーラーが必要です。MSI サイレントインストールとEXE サイレントインストールのガイドでは、それぞれのスイッチを紹介しています。
アプリは30 GB未満である必要があります。IntuneではWin32アプリは1つあたり30 GBが上限のため、それより大きいアプリはこの方法では設定できません。
サポートされている対象デバイス。設定先のデバイスは、Windows Enterprise、Pro、または Education を実行し、Microsoft Entra ID に登録または参加済みで、Intune に登録されている必要があります。
.intunewinを作成する方法Content Prep Toolでファイルを
必要なものがすべて揃ったら、Content Prep Tool を使って .intunewin を作成できますファイル。手順は次の数ステップです。
GitHub からツールをダウンロードして展開し、専用のフォルダー（例: C:\Tools\ContentPrep）に保存します。
インストーラーと、それをサポートするファイル（MST変換ファイル、構成ファイル、スクリプトなど。例: C:\Packages\AppName）のみを格納するソースフォルダーを作成します。このツールはこのフォルダ内のすべてのファイルとサブフォルダをパッケージ化するため、ツール本体と無関係なファイルはどちらもこのフォルダに入れないでください。
出力フォルダーはソースフォルダーの外部（C:\Output など）を選択してください。ソースフォルダー内にあると、次回の実行時に古い .intunewin がパックされて新しいものの中に含まれてしまいます。
ツールを実行します。IntuneWinAppUtil.exe はパラメーターなしで実行することもでき、その場合は各フォルダーの入力を求めるプロンプトが表示されます。または、1行で実行することもできます。スペースを含むパスには引用符が必要であることに注意してください：
IntuneWinAppUtil.exe -c C:\Packages\AppName -s setup.exe -o C:\Output -q
新しい .intunewin が出力フォルダーにあることを確認しますファイルを生成します。特に -q を使用する場合は、バージョン同士が上書きされないように、アプリの各バージョンごとに別の出力フォルダーを必ず保持してください。
インストールコマンドで参照する必要がある補助ファイルがある場合は、それをソースフォルダーのサブフォルダーに配置し、licenses\license.txt のような相対パスを使用できます。
IntuneWinAppUtil コマンドラインパラメーター
Content Prep Toolを使用すると、静音モードで実行するかどうかや、コンテンツの出力先などのパラメーターを設定できます。これらのコマンドラインパラメーターを理解することで、インストールをより細かく制御でき、スムーズな設定にも役立ちます。
コマンドラインパラメーターは次のとおりです。
パラメーター
機能
-h
使用方法ヘルプを表示します
-v
ツールのバージョンを表示します（1.8.2 以降）
-c <setup_folder>
.intunewin に内容全体が含まれるフォルダー
-s <setup_file>
setup.exe や setup.msi などの設定ファイル
-o <output_folder>
.intunewinの出力先。静音モードでは、存在しない場合は作成されます
-a <catalog_folder>
Windows 10 S modeにバンドルされているカタログファイル
-q
サイレントモード：プロンプトを表示せず、既存の出力を上書きします
-qのすべてに加え、コンソール出力なし
-q と -qq の両方を使用した場合は、後者が優先されることに注意してください。
さらに、バージョン1.8.2では、出力をログファイルにリダイレクトする機能が追加されました。これは、スクリプト内でパッケージ化を実行する際に便利です。例：
IntuneWinAppUtil.exe -c SomeSample -s Setup.exe -o .-q > test.log
Intune 用に MSI、EXE、PSADT アプリをパッケージ化する方法
Intune向けにアプリをパッケージ化する場合、セットアップファイルはインストーラーの種類によって異なります。その結果、MSI、EXE、PSADTインストーラーにはいくつかの重要な違いがあります。アプリをパッケージ化する際は、次の重要なポイントを押さえておきましょう。
MSI インストーラー
.msi をセットアップファイルとして指定すると、このツールは Intune に必要な情報を MSI から読み取ります。そのため、MSI パッケージは最も簡単に設定できます。変換ファイル（.mst）を使用する場合は、それがパッケージに含まれるよう、必ず同じソースフォルダーに配置してください。インストールコマンドで使用するスイッチとプロパティについては、msiexec silent install guide をご覧ください。
MSIs は Win32 としてラップしなくても十分簡単に設定できますが、場合によってはラップが依然として必要になることがあります。Intune の基幹業務向け MSI タイプではコマンドライン引数を 1 つしか指定できないため、それより複雑な場合は Win32 が必要です。
EXEインストーラー
.exe を渡す必要がある場合はこれをセットアップファイルとして使用する場合、ツールは MSI ファイルからしかアプリの詳細を読み取れないため、Intune でインストールおよびアンインストールコマンドに加え、検出ルールも手動で設定する必要があります。サイレントスイッチは、Inno Setup、NSIS、InstallShield など、インストーラーの構築に使われたフレームワークによって異なります。確認方法については、EXE サイレントインストールガイドをご覧ください。
PSADTパッケージ
PowerShell App Deployment Toolkit（PSADT）パッケージを使用している場合は、設定フォルダー全体に対してそのツールを実行してください。そこから、Invoke-AppDeployToolkit.exe をセットアップファイルとして使用すると、ツールキットフォルダー全体（Files、Config、モジュールを含む）が .intunewin に入ります。
たとえば、次のようになります。
IntuneWinAppUtil.exe -c C:\Packages\YourApp -s Invoke-AppDeployToolkit.exe -o C:\Output
.intunewin の作成後に Intune で設定する内容
.intunewin のファイルが作成された後も、検出ルールや要件ルールなどを設定するために、引き続き Intune を構成する必要があります。[アプリ] → [すべてのアプリ] → [作成] → [Windows アプリ (Win32)] に移動し、.intunewin をアップロードしますファイルを開いて、必要な設定を行います。Intune では古いバージョンで作成されたパッケージに警告が表示されるため、最新バージョンの Content Prep Tool を使用してください。
より詳しいガイドは、Microsoft Learnで確認できます。WinGet リポジトリからアプリを設定する場合は、Intune で WinGet アプリを設定する方法をご覧ください。
インストールおよびアンインストールのコマンド
インストールコマンドとアンインストールコマンドは、インストーラーの実行方法を Intune に伝えます。インストールコマンドには、ApplicationName.exe /quiet のようなコマンドライン、または最大 50 KB のアップロードされた PowerShell スクリプトを指定できます。いずれのコマンドフィールドで powershell.exe を呼び出しても 32 ビット版 PowerShell が起動するため、64 ビット版が必要な場合は
%SystemRoot%\Sysnative\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe を使用してください。アンインストールコマンドでは環境変数が展開されないため、必要な場合はパッケージにラッパースクリプトを含めてください。
インストーラーが完了すると、その終了コードによって、Intune は成功したか（0）、再試行が必要か（1618）、または完了するために再起動が必要か（3010 または 1641）を判断します。アプリを作成するときに、各戻りコードを Intune がどのように扱うかを確認して編集できます。再試行コードにより、5 分間隔で最大 3 回まで試行されます。
要件ルール
�要件ルールは、デバイスがそのアプリを受信すべきかどうかを判定します。すべてのアプリには、オペレーティングシステムのアーキテクチャと最小 OS バージョンが必要です。また、必要に応じてディスク容量、メモリ、論理プロセッサ、CPU 速度を設定することもできます。さらに、ファイル、レジストリ値、または PowerShell スクリプトの実行結果を確認するルールを追加することもできます。
検出ルール
検出ルールでは、アプリがインストールされていると Intune が判断する方法のパラメーターを設定します。少なくとも 1 つの検出ルールを設定する必要があり、Intune がアプリをインストール済みとして検出するには、すべてのルールが満たされている必要があります。
検出ルールには 4 つの種類があります。
MSI 製品コード（Content Prep Tool はコードをパッケージに保存し、Intune はこのルールを作成するときにそれを入力します）
ファイルまたはフォルダー
レジストリ
カスタム PowerShell スクリプト（インストールを確認するには、スクリプトは 0 で終了し、STDOUT に書き込む必要があります。STDERR に出力がある場合は、インストール済みとしてカウントされません）
Win32アプリのインストールが失敗する原因となるよくあるミス
各手順に従っていても、Intune で Win32 アプリをインストールする際にはいくつかの課題が生じることがあります。説明のないまま Win32 アプリのインストールが失敗するなど、予期しない問題が発生した場合は、これらのトラブルシューティング手順に従って、誤りを特定して対処できます。
よくある間違い:
アプリだけでなく、さらに多くのものをパッキング： ファイルをパッキングすると、このツールはソースフォルダー内のすべてを zip 化します。その結果、誤ってツールのコピー、古いパッケージ、または無関係なファイルが .intunewin に含まれてしまい、パッケージが肥大化します。
出力をソースフォルダーに書き込む場合: 出力フォルダーがソースフォルダー内にあると、次回のビルドで前回の .intunewin がパッケージ化されます新しいファイルの中に含まれてしまいます。
サイレントではないインストーラー: Intune はサイレントインストールをサポートするように設計されており、対話型インストールには対応していません。ServiceUI のような回避策はサポートされていないため、よくても信頼性に欠けます。パッケージ化する前に、昇格されたプロンプトからインストールコマンドを必ずテストしてください。
インストーラーが書き込む内容と一致しない検出ルール: インストールが成功しても、Intune では見つからないものとして報告されることがあります。ここで役立つのが検出ルールです。調整することで、アプリケーション固有の内容を検出できるようになります。
管理者権限が必要なユーザーコンテキストのインストール： ユーザー向けの Win32 アプリに標準ユーザーが持っていない権限が必要な場合、失敗します。正常にインストールを完了するには、必要な権限でインストールが実行されるようにすることが重要です。
タイムアウトに達する大容量インストーラー: 特に大規模なインストールは時間がかかりすぎて、タイムアウトする場合があります。既定のインストール時間は60分ですが、最大24時間まで設定できるため、大容量のアプリでは制限時間を調整する必要がある場合があります。
古いバージョンのツール: アプリケーションのパッケージ化に古いツールを使用している場合、Intune によってフラグが付けられます。Content Prep Toolは常に最新の状態に保ってください。新しいリリースでは、4 GBを超えるファイルで古いバージョンが失敗するなどのバグが修正されています。
さらにサポートが必要な場合は、ログレベルで診断するために、MicrosoftのWin32 アプリの問題のトラブルシューティングページをいつでも確認できます。
新しいバージョンがリリースされたときに Win32 アプリを更新する方法
アプリの新しいバージョンがリリースされたら、エンドポイントをすばやく更新したいはずです。しかし、各 .intunewinファイルは1つのインストーラーバージョンにひも付いているため、簡単な「更新」ボタンはありません。新しいバージョンごとに、新しいパッケージを作成して設定する必要があります。
新しいバージョン用に設定パッケージを再作成する
Win32アプリを更新する場合は、新しいバージョン用にパッケージを再作成する必要があります。いくつかの簡単な手順で実行できます。
ソースフォルダ��ー内のインストーラーを置き換えるか、新しいバージョンごとに新しいフォルダーを作成します。
Content Prep Toolを実行して、新しい .intunewin を作成しますソースフォルダーを使用してファイルを
Intune で新しい Win32 アプリを作成し、インストールコマンド、検出ルール、要件ルールなど、バージョン固有の項目を更新します。
新しいバージョンをより大きなグループに展開する前に、まずはパイロットグループのデバイスでテストしてください。
アプリが更新されるたびに、リリースごとにこのプロセスを毎回繰り返す必要があります。毎月更新されるアプリでは、これは時間のかかる反復作業になりかねません。
Intuneのアプリ置き換えの仕組み
置き換え関係を設定すると、新しいアプリが置き換えるアプリに関連付けられるため、両方をそのまま残すのではなく、古いバージョンを更新または削除する必要があることを Intune が認識できます。
アプリをその場で更新するには、「Uninstall previous version」をオフにできます。これをオンにすると、古いアプリにアンインストールコマンドが送信され、新しいアプリに置き換えられます。なお、新しいインストーラーが古いバージョンを自動的にアップグレードする場合は、アンインストールする必要はありません。
置き換え関係には最大10個のアプリを含めることができ、チェーン内でリンクされた各アプリがカウントされます。アプリの置き換えの設定手順は、MicrosoftのAdd Win32 app supersedenceページで確認できます。
Intune向けのWin32アプリのパッケージ化を自動化する方法
Intune向けのWin32アプリのパッケージ化は、特に定期的な更新が必要なアプリを複数扱う場合、時間がかかることがあります。幸い、AIアプリケーションパッケージ化を使えば、その作業の多くをチームの負担から外せます。そこで登場するのが、AIを活用したアプリのパッケージ化と設定ツール、Splashtop Agentic Packrです。
Splashtop Agentic Packr は、通常必要となる手作業なしで、Microsoft Intune、SCCM などを通じてアプリケーションのパッケージ化、検証、設定を行えます。PSADT をベースに構築されているため、IT チームはあらゆるパッケージを開いて確認し、調整できます。また、公開前にテスト結果を確認します。
Splashtop Agentic Packr は、コンテンツの準備とパッケージ化に必要な主なステップをすべてカバーしており、以下が含まれます。
パッケージを構築中: Splashtop Agentic Packr はインストーラーを解析し、PSADT パッケージと Intune パッケージを構築します。これは、組織のニーズに応じて、WinGet または Chocolatey ID、その検証済みカタログ、または独自のインストーラーから構築できます。
検出ルール：AIは、各アプリが正しくインストールされたことを確認するための検出ルールを作成します。
テスト: すべてのパッケージは、公開前にクリーンな仮想マシンでテストされ、セキュリティスキャンを受けています。ITチームは、各アプリとアップデートが公開される前に確認できるよう、QAスコアカードとログを受け取ります。
公開: Express connection を使用して Intune テナントを接続し、デバイスごとのロールアウト状況を確認しながらアプリを直接公開できます。
新しいバージョン: 新しいアプリのバージョンが利用可能になると、Splashtop Agentic Packr がそれを検出し、更新されたパッケージを自動的に作成するため、バージョンごとに新しいパッケージを手動で作成する必要がなくなります。
.intunewin の再ビルドはもう不要手動でファイルを
Win32 Content Prep Tool はパッケージの作成には適していますが、それはまだ始まりにすぎません。IT チームは依然として、検出ルールの作業、テスト、更新ごとの新しいパッケージ作成に何時間も費やさなければなりません。
Splashtop Agentic Packrが、その作業をチームの負担から取り除きます。パッケージを作成し、検出ルールを記述し、テストを実行して、アプリを常に最新の状態に保つことで、テスト済みのWin32アプリをIntuneに公開し、最新の状態を維持できます。その間、IT部門はより複雑な業務に集中できます。
Splashtop Agentic Packr が、チームのアプリのパッケージ化と設定をより迅速に進めるのにどのように役立つかをご覧ください。