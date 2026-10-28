単一のアプリケーションをインストールするのは簡単なプロセスに思えるかもしれませんが、同じアプリを何百ものデバイスにインストールするのははるかに複雑です。どのアプリも、ユーザーへの確認メッセージを表示したり作業を中断させたりすることなく、すべてのデバイスで同じ方法でインストールできるように準備する必要があります。
そこで重要になるのがアプリケーションのパッケージ化です。これは、組織内のデバイス全体に設定できるように、ソフトウェアインストーラーを準備する作業を指します。組織では Microsoft Intune や SCCM のようなツールを使ってアプリを設定することがよくありますが、これらのツールで配信する前に各アプリをパッケージ化する必要があります。そのため、パッケージ化に何が含まれるのか、どのように機能するのかを理解することが重要です。
それを踏まえて、アプリケーションパッケージングについて見ていきましょう。パッケージに含まれるもの、仕組み、そして直面する可能性のある課題を解説します。
アプリケーションパッケージングとは何ですか？
アプリケーションのパッケージ化とは、ユーザーの操作を必要とせずに複数のデバイスへ設定できるよう、ソフトウェアインストーラーを準備するプロセスです。パッケージには、インストーラーに加えて、サイレントインストールや必要に応じたアンインストールのためのコマンド、各種設定やカスタマイズ、そしてインストールが正常に完了したことを確認する手段が含まれます。
適切なアプリケーションパッケージングを行えば、接続されているすべてのデバイスで同じアプリのバージョンと設定を利用でき、各デバイスでユーザーがキーボードの前で手動設定や承認を行う必要はありません。これにより、時間を節約して効率を向上させながら、全社で一貫した利用体験を実現できます。たとえばIT部門では、PDFリーダーをパッケージ化して、すべてのノートPCに自動更新をオフにした状態でサイレントインストールし、会社の既定設定を適用することができます。
アプリケーションパッケージに含まれるもの
アプリケーションのパッケージ化には、デバイス間で一貫した設定を確保するのに役立つ要素がいくつか含まれています。これには次が含まれます:
1.インストーラー
これはベンダーの設定ファイルで、通常は MSI または EXE のインストーラー形式です。MSI インストーラーは標準化されたコマンドラインオプションのセットに従いますが、EXE インストーラーはベンダーによって異なるため、適切にパッケージ化するにはさらに調査が必要になる場合があります。正確なコマンドについては、MSI サイレントインストール と EXE サイレントインストール のガイドをご覧ください。
2. サイレントインストールおよびアンインストールのコマンド
アプリケーションパッケージの重要な機能の1つは、ユーザーに確認を求めたり作業を中断したりすることなく、アプリをインストールおよびアンインストールできることです。サイレントインストールおよびアンインストールコマンドは、確認を求めずにインストーラーを実行し、クリーンに削除するコマンドラインスイッチであり、これによりパッケージを無人で実行できます。
3. インストールロジックとカスタマイズ
企業では、アプリケーションごとに固有のルールや設定があることがよくあります。インストールロジックやカスタマイズスクリプトによって、インストールを実行し、ライセンスキーの追加や自動更新のオン／オフ切り替えなどの設定を適用できます。ITチームは、インストール後の再起動を促すメッセージやリマインダーなど、ユーザーに何を表示するかを制御するために、PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT) のようなラッパーをよく使用します。
4. 検出ルール
同じアプリケーションを何度もインストールしたくはありません。検出ルールは、たとえばファイルのバージョン、レジストリキー、または MSI 製品コードを確認することで、アプリがすでにインストールされているかどうかをチェックします。適切な検出ルールがないと、ユーザーは不要な再インストールや誤検知による失敗に遭遇する可能性があります。
5. 設定形式
すべてのアプリが同じ方法で設定されるわけではありません。たとえば、Microsoft IntuneのWin32アプリは、インストールファイルを Intune が受け付ける .intunewin 形式に変換するMicrosoft Win32 Content Prep Toolで準備する必要がありますIntune が受け入れる形式。SCCMには独自のアプリケーションモデルがあり、Windowsには新しいMSIXパッケージ形式もあります。インストールを成功させるには、適切な形式を使用する必要があります。
アプリケーションをパッケージ化する方法
アプリケーションのパッケージ化は、いくつかのファイルを集めてフォルダーに放り込むだけの簡単な作業ではありません。パッケージには含めるべき特定の要件やルールがあるため、次の手順に従う必要があります。
要件を確認する：まず、パッケージに何が必要かを把握する必要があります。必要なアプリのバージョン、必要とするユーザー、ライセンスキー、必要な設定、そのほかの前提条件を確認しましょう。
インストーラーを入手して調査する: 次に、ベンダーからインストーラーをダウンロードして確認します。まずその種類を特定し、次にサイレントインストールとアンインストールのスイッチを見つける必要があります（ベンダーのドキュメントを確認するか、テストして調べます）。
インストールロジックを構築する：適切なインストールロジックにより、すべてが正しく設定されるようにできます。インストールおよびアンインストールのスクリプトを作成し、カスタマイズを適用し、ユーザーへの通知方法や延期を許可するかどうかを設定して、必要なガイドラインをすべて整えます。
検出ルールを作成します: 検出は、インストールを確認し、不必要な再試行を避けるために重要です。ファイルバージョン、レジストリキー、MSI製品コードなどを使って、設定ツールがアプリのインストールを確認する方法のルールを設定します。
設定前にテストを実施しましょう：すべてが意図したとおりに動作し、問題がユーザーに影響を与える前に発見できるようにするために、テストは不可欠です。クリーンなテストマシンにそのパッケージをインストールし、確認してからアンインストールし、正しく追加および削除できることを確認します。また、すでに使用しているアプリケーションと競合しないことを確認するうえで、アプリの互換性テストも重要です。
設定ツール向けに準備します。 問題がなければ、設定用のパッケージを準備できます。パッケージを .intunewin などの設定ツールの形式に変換し、Intune 用のファイルを作成して、アプリの詳細を入力します。
まずは試験導入、その後に展開：最後に、パッケージを設定する段階です。まずは少数のデバイスグループで結果を確認し、問題を特定してから、問題がなければより大きなグループへと広げていきます。
新しいアップデートが公開されたら、デバイス全体に展開するために手順2から7を再度実行する必要があります。
アプリケーションのパッケージ化、再パッケージ化、設定の違い
また、パッケージ化と再パッケージ化の違いと、その両方がアプリの設定とどう異なるのかを理解する必要があります。一見すると同じ意味に思えるかもしれませんが、アプリの展開で重要になるいくつかの大きな違いがあります。
パッケージ化
アプリケーションのパッケージ化では、ベンダーのインストーラーを、各デバイス上で組織の設定に沿ってサイレント実行できるよう準備します。通常は、組織のルールに従って展開されるようスクリプトを使用しますが、実際のインストールを行うのは引き続きベンダーのインストーラーです。
再パッケージ化
再パッケージ化では、組織がインストーラーによってテストマシンに加えられた変更（ファイルやレジストリエントリなど）を取得し、新しいインストーラーとして再構築します。これは、インストーラーをサイレント実行できない場合や、ほかの方法でカスタマイズできない場合に使用されます。ただし、多くのチームは、再パッケージ化するよりも元のインストーラーを使ってスクリプトでラップする方法を好みます。その方が更新時のメンテナンスがしやすいためです。
大量配布
設定は、アプリがパッケージ化された後に行われます。これは、Intune や SCCM のようなツールを使って、接続されているすべてのデバイスにアプリケーションを展開するものです。設定プロセスには、どのデバイスにアプリを配布するか、その順序、更新をいつ展開するかを決めることに加え、すべてが正常に完了するようインストール状況を追跡することも含まれます。要するに、パッケージ化はアプリを準備する工程であり、設定はそれを必要なデバイスに届ける工程です。
アプリケーショ��ンのパッケージ化に対応し続けるのが難しい理由
アプリケーションのパッケージ化は重要ですが、対応し続けるのは難しい場合もあります。企業が大規模なエンドポイント環境全体に複数のアプリや更新を設定していると、対応が遅れやすくなり、重要なパッチがキューに滞留してサイバーセキュリティ上のリスクを生む可能性があります。実際、アプリのパッケージ化が継続的な負担やバックログを生む理由はいくつかあり、その例として次のようなものがあります:
更新のたびに作業が再発生：アプリの新しいバージョンが出るたびに、新しいパッケージ、再テスト、更新された検出ルールが必要になります。そのため、作業負荷は新しいリクエストだけでなく、アプリの数に応じて増えていきます。
インストーラーに一貫性がない：ベンダーごとにEXEインストーラーで使用するスイッチが異なる場合があり、バージョンによって動作が変わることさえあります。このばらつきにより、1つずつ調査に時間がかかるため、遅延が発生する可能性があります。
テストには時間とクリーンなマシンが必要です: アプリのテストには時間がかかることがありますが、必要不可欠です。テストを省略すると、インストールの失敗、再インストールのループ、ヘルプデスクチケットの発生につながり、かえって多くの時間がかかり、さらに遅延を招く可能性があります。
知識が少数の担当者に集中している: 組織では、アプリケーションのパッケージ化を管理している人が1人か2人しかいないことがよくあります。1人でパッ��ケージ化のすべての工程と修正を担当していると、その人が忙しいときに作業が大幅に遅くなる可能性があります。
AI がアプリケーションのパッケージ化をどう変えているか
AIはアプリケーションのパッケージ化を変え始めています。これまで時間のかかっていた手作業のプロセスも、今では AI 搭載エージェントを使ってすばやく実行できます。AI は、インストーラーの読み取り、インストールロジックと検出ルールの作成、パッケージのテストなど、多くの手作業のステップを処理できるため、最終承認は人が行いながら時間を節約できます。仕組みについては、AI アプリケーションパッケージ化のガイドをご覧ください。
そこで登場するのがSplashtop Agentic Packrです。これは、ITチームが Microsoft Intune を通じて Windows アプリケーションをパッケージ化、検証、保護、設定できるよう支援するAI搭載ツールで、SCCM で設定するためのバンドルも用意されています。これにより、ITチームはアプリをすばやく設定できるようになる一方で、他の差し迫った作業に時間を充てられます。
Splashtop Agentic Packr は、インストーラーの読み取り、検出ルールを含む PSADT パッケージの作成、クリーンな VM でのパッケージテスト、セキュリティスキャンの実行、設定の準備まで、アプリのパッケージ化プロセス全体を実行します。ただし、最終的な判断を行うのは引き続き管理者であり、パッケージが公開される前に、結果を確認するための QA スコアカードとログを受け取ります。
Splashtop Agentic Packr で Windows アプリをより迅速にパッケージ化
複数のデバイスにアプリを設定する場合、一貫性があり信頼できるインストールプロセスが必要です。しかし、アプリやアップデートごとにパッケージ化が必要になるため、時間がかかり、アップデートの遅れにつながることがあります。
Agentic app packagingは、パッケージ化やテストなどを自動化することで、プロセスを改善できます。Splashtop Agentic Packrを使えば、チームは可視性とコントロールを損なうことなく、アプリのパッケージ化、設定、テスト、更新を自動化できます。
結果は?より一貫性のあるパッケージ、信頼性の高いテスト、そしてスイッチの調査やスクリプト作成にかかる時間の削減。
Splashtop Agentic Packrについて詳しく知りたいですか？AIを活用した自動化で、アプリのパッケージングをすばやく効率的に行う方法をご覧ください。