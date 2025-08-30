最近のPwCの調査報告書によると、78%のCEOがリモートワークが今日の組織にとって恒久的なものだと考えています。リモートワークが新しい常識として受け入れられているのは、主にそれがもたらす印象的な労働者の柔軟性と生産性によるものです。結論として、人々はどこからでも理想的な時間に働けるリモートファーストの環境でより良いパフォーマンスを発揮します。
PwCのレポート著者は、「世界中の労働者がリモートワークに移行する中で、企業のリーダーたちは生産性の低下に関する以前の懸念が根拠のないものであることを発見しました。」と述べています。実際、PwCの別のCFO調査では、リモートワークによる生産性の低下を予想していたCFOの数が、2020年4月から6月のわずか2か月間でほぼ50%減少したことが明らかになりました。
しかし、成功するハイブリッドワーク環境は自然に生まれるものではありません。ITリーダーは、成功したハイブリッドワーク環境を実行するために、リモートワークを例外として許可するという考え方を変えました。代わりに、彼らは「リモートファースト」の環境を作り出し、場所に関係なく仕事が同じように見え、感じられるようにします。ITがリモート対応からリモートファーストに職場を変革するために取るべき4つの重要なステップは次のとおりです。
ステップ1: リモートファーストのツールを従業員の働き方に合わせる
多くの組織は、Zoomでのビデ�オ会議、Splashtopでのリモートアクセス、Trelloでのプロジェクトコラボレーションなど、必需品を備えてハイブリッドワークプレースを最初に立ち上げました。それは素晴らしいスタートです。しかし、ツールだけでは十分ではありません。ITは人々がどのように働くかをマッピングし、彼らを本当に理解する必要があります。これにより、従業員がオフィスで働いているかリモートで働いているかに関わらず、理想的な標準ツールセットが提供されます。そうすることで、リモートワークはオフィスでの体験に近づきます。これにより、全員がどのように協力するか、技術に何を期待するか、他の人と一致するためにどのように個人的な習慣を確立するかについて同じページに立つことができます。
ステップ2: BYODを採用する
BYOD (bring your own デバイス) は、ハイブリッドワークプレイスの初期段階を簡素化します。人々が選んだ任意のデバイスで作業できるようにすることで、ITはハイブリッド環境をより迅速に立ち上げることができます。どれだけ速いかを理解するために、BDPがわずか48時間でリモートワークを可能にした方法を読んでください。
様々なデバイスが使用されているため、個々の従業員は必然的に独自のサポート問題を抱えることになります。ここでITは有人サポートを活用すべきです。有人サポートとは何ですか？有人サポートは、ユーザーがいる間にサポート担当者がリモートコンピュータやモバイルデバイスに即座にアクセスできるようにします。デバイスがITに登録されていなくても。これにより、リモートの従業�員とその選択したデバイスタイプが、どこにいても、いつでも、ヘルプデスクからのサポートが必要なときにリアルタイムでトラブルシューティングできることが保証されます。詳細はこちら about 有人サポート。
ステップ3：非同期通信を活用する
ハイブリッドワーカーは、多くの場合、さまざまなタイムゾーンで生活し、働いています。たとえ全員が同じタイムゾーンにいても、すべての従業員が同じスケジュールに従うわけではありません。夜に働く方が良い人もいれば、早朝に起きる人もいます。人々がさまざまな時間にログインして作業するため、迅速なやり取りがしばしば不可能です。ここで非同期通信が生産性のゲームチェンジャーとなります。
Googleドキュメント、Trello、その他の正式なプロジェクト管理ソリューションなどのツールを使用することで、プロジェクトチームのメンバーは同じ場所にいる必要がなく、同時にオンラインである必要もありません。以前はリモートワーカーが重要な議論を逃すことが多かったが、今では同様に最新情報を得ることができます。多くのリモートファースト、ハイブリッド組織は、非同期通信で実際に生産性を向上させています。他の理由の中でも、通勤に毎日2〜3時間かからないと、在宅勤務者はより長く生産的でいられます。
ステップ4: 優れたリモートサポートを提供する
正直に言うと、すべての従業員がリモートツールを使い始めるときにすぐに学習するわけではありません。ITチームがハイブリッドワークを最適化するために新しいツールを導入する際、従業員は技術的な問題に対してサポートを受けることができる必要があります。リモート従業員が昼夜を問わず働くため、24時間体制のリモートサポートオプションを提供する必要があります。先に述べたように、最も成功したリモートサポートは、有人および無人のリモートサポートオプションの両方を組み込んでいます。
セルフヘルプコンテンツを使用することを忘れないでください。すべての従業員がヘルプデスクと関わりたい、または関わる必要があるわけではありません。時間、リソース、予算を節約するために、ハイブリッドワーカーが自分の問題を迅速に解決できるよう、リモートワーカーが直面する可能性の高いサポート問題に関するFAQとウィキを設けてください。
リモートソリューションが多くの人にとって新しいものであるため、最初から積極的にサポートしてください。これを行うには、新しいハイブリッドワーカーに、取るべきステップのチェックリストと、各ステップを案内するリソースやヘルプデスクの連絡先へのリンクを提供します。
結論: リモートワークを標準化する
最終的に、ハイブリッド環境でのリモートワークを標準化するITの取り組みは、人々がどこにいても働く方法を標準化することとして単純に見なされるべきです。リモートでもオフィスでも、人がログインし、ファイルにアクセスし、タスクを実行し、協力する方法は同じであるべきです。時間が経つにつれて、ハイブリッドワーク環境はリモートとオフィス内の労働者を区別しなくなります。彼らは皆、柔軟な作業環境を楽しむ生産的な人々になるでしょう。