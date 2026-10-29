仕事用のコンピュータに接続し、Wacomペンを手に取って、スケッチを始めます。カーソルは動き、クリックは反応し、線が描かれます。ところが、薄いストロークが途切れたり、すべての線が同じ太さで表示されたりすることに気づきます。
問題はおそらくタブレットではありません。ほとんどの場合、Wacom Bridge がオンになっていないだけです。Splashtop と Wacom が開発した Wacom Bridge を使えば、リモートセッションで筆圧感知と傾き機能をフルに利用できるため、線の強弱やブラシコントロールがローカルマシンと同じように反応します。
これでオンのままにしておくのも簡単です。Splashtop は最後に使用した Wacom Bridge の設定を記憶するため、一度オンにすれば、次回接続時にはすぐに使えます。
以下では、Wacom Bridge で何が変わるのか、始める前に必要なもの、そして数回クリックするだけで有効にする方法をご紹介します。60秒でわかる要点はこちらです。
リモートで描画するときにWacom Bridgeが変えること
Wacom Bridgeは、ローカルコンピュータ上のWacomドライバーをリモートコンピュータ上のWacomドライバーに接続します。すると、タブレットはリモートマシン上でも手元のデスクで使うときと同じように動作します。
フルの筆圧感知: 軽いストロークもしっかり認識され、筆圧カーブもなめらかなので、線の強弱が手の動きに自然に追従します。
正確な傾き検知と繊細な動き: 傾きや微細なペンの動きがより正確に反映されるため、シェーディングやブラシワークを自然に行えます。
1台のタブレットで両方のコンピュータに対応: タブレットはローカルコンピュータとリモートコンピュータの両方で使用でき、Wacomの設定はその両方に適用されます。
引き継がれるアプリ固有の設定: Photoshop などのアプリで設定したペン設定は、そのアプリが両方のコンピュータにインストールされていれば、リモートセッションでもそのまま引き継がれます。
Wacom Inklineによる即時ストロークプレビュー: リモートコンピュータの処理が追いつく間も、Inklineが各ストロークをすぐに画面に描画します。Wacomの社内テストでは、Inklineを使用したWacom Bridgeにより、平均でレイテンシが65%削減されました。
Wacom Bridge と USB Device Redirection または Remote Stylus のどれを選ぶか検討している場合は、3つのオプションの比較をご覧ください。
Wacom Bridgeを有効にする前に必要なもの
設定が表示され、最初から正常に動作するように、開始前に以下を確認してください。
Wacom Bridge を含む Splashtop プラン: Splashtop Remote Access Performance または Splashtop Enterprise。Splashtop Remote Support SOS のお客様は、Remote Access Performance と組み合わせることで利用できます。
両方のコンピュータでWindows: ローカルコンピュータとリモートコンピュータの両方で、Windows 10以降が必要です。
両方のコンピュータで最新のWacomドライバー： 各マシ��ンにインストールしてから、再起動してください。シャットダウンはカウントされません。
最新のSplashtopアプリ： ローカルコンピュータ上のSplashtop Businessアプリと、リモートコンピュータ上のSplashtop Streamer。
Wacomのペンタブレットまたは液晶ペンタブレット：検証済みモデルには、Cintiq Pro、Intuos Pro、Cintiq 16および22、MobileStudio Pro、Movink 13が含まれます。その他のモデルでも動作する場合があります。
リモートコンピュータに十分な性能のグラフィックカード: 最新のドライバーを搭載したNvidiaカード。
完全な要件と既知の制限事項については、Wacom Bridgeのサポート記事をご覧ください。
Splashtop で Wacom Bridge を有効にする方法
前提条件が整ったら、セットアップは数回クリックするだけです。
Wacomドライバーをインストールします：ローカルコンピュータとリモートコンピュータの両方に最新のWacomドライバーをインストールし、その後両方を再起動してください。
Splashtop Businessアプリを開きます。 ローカルコンピュータで、描画したいリモートコンピュータを見つけます。
Wacom Bridgeを有効にする: 設定に移動し、詳細設定を選択して、Wacom Bridgeを有効にします。
接続: コンピュータをダブルクリックしてリモートセッションを開始します。すでに接続している場合�は、代わりにセッションツールバーのメニューからWacom Bridgeをオンにできます。
接続を確認します: ローカルコンピュータでWacom Centerを開き、Wacom Bridgeタブに移動します。ステータスが［未接続］から［接続済み］に変わります。
Inklineを有効にする: Show Wacom Inklineをオンにすると、リモートコンピュータの表示が追いつく間も、各ストロークをすぐに確認できます。
ペンを細かく調整: ローカル画面のカーソル、インク線のフェード時間、筆圧感度、ブラシサイズ、線の色を、作業スタイルに合わせて調整できます。
以上です。Splashtopは最後に使用したWacom Bridgeの設定を記憶しているため、次回接続すると中断したところから再開できます。
自分でクリックして試してみたいですか？Wacom Bridge のセットアップ インタラクティブデモをお試しください。
次回のリモートセッションで完全な筆圧感知を実現
軽いストロークが途切れたり、すべての線が同じ太さで表示されたりする場合は、Wacom Bridge の設定を確認してください。一度オンにすれば、Splashtop がその設定を記憶するので、次回は筆圧、傾き、ペン設定がすぐに使えます。
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