メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
IT helpdesk professional providing remote support to a client via headset

エンタープライズITヘルプデスクのためのリモートアクセスとサポートベンダーの見つけ方

Splashtop Team
所要時間 4分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

ITヘルプデスクのための適切なベンダーを見つけるのは難しいことがあります。会社の特定の使用ケースに基づいてリモートアクセスとサポートベンダーを見つける方法を学びましょう。

ITヘルプデスクマネージャーにとっての質問はもはや「リモートアクセスとサポートソリューションが必要か？」ではなく、「どのソリューションを使用すべきか？」です。

ベンダーの選択は難しく、顧客は複数のソリューションを数ヶ月も試すことを望んでいません。そのため、今日の顧客の間ではベンダーの切り替えが多く見られます。切り替えは難しくありませんが、最初のソリューションが組織のニーズを満たしていると、ユーザーの受け入れとソリューションの成功が劇的に向上します。

ここでユースケースが重要になります。ユースケースに焦点を当てることで、最初から正しい答えにたどり着くことができます。理想的なソリューションは、リモートアクセスとサポートのための組織の特定のユースケースに最も適したものです。スポーツカーのスピード機能は素晴らしいですが、子供たちをサッカーの練習に連れて行くのが最も一般的なユースケースである場合、それは重要ではありません。

ユースケースリストを作成

始めるには、リモートアクセスとサポートでターゲットにしたい具体的なユースケースのリストを作成する必要があります。これにより、ベンダーが見せたい機能ではなく、あなたが見てテストしたいソリューションの機能と能力を優先するためのコンテキストが得られます。プロセスはベンダーの選択を非常に簡単にします。

これらは、ITヘルプデスクにおける5つの一般的なリモートアクセスとサポートのユースケースです:

  1. 無人アクセス: リモート管理されたコンピュータへ

  2. 即時の支援が必要な従業員へのサポート: オンデマンド（有人）アクセスで彼らのコンピュータやモバイルデバイスにアクセス

  3. 特にBYODの取り組みが増加している中で、さまざまなオペレーティングシステムのサポート – (Windows, Mac, Linux, Android and iOS devices)

  4. オンデマンドリモートアクセスのチケッティング、チャット、技術者のワークフロー、PSAシステムとの統合による包括的なサポート

  5. 分散型労働力のアクセスとサポートを管理するための集中管理 - ユーザー、グループ、デバイス、アクセス許可など。

このリストは出発点です。もちろん、上記のもの以外にも使用例はあります。自分の使用例を詳述することで、本当に必要な機能や機能に焦点を当てることができ、必要ではないものやあれば便利なものを区別できます。

潜在的なソリューションの機能、能力、サポートを使用例と一致させる

企業のITヘルプデスクは、リモートアクセスとサポートソリューションの基準をすべて満たす必要があります。さもなければ、実装後数ヶ月以内に代替または追加のソリューションを探すことになるかもしれません。

機能や能力を評価する際には、ベンダーがどれだけ具体的であるかに注目してください。例えば、Splashtopの専用ページ、ITヘルプデスク向けリモートサポートソフトウェアでは、機能と能力の説明がカテゴリーごとに明確に詳細化されています。

非常に頻繁に、ベンダーはあなたの使用ケースに合った仕事をこなせるようにサウンドする機能を提供するかもしれませんが、実際にはそのコンテキストで意図した通りに機能しないことがあります。それは機能のリストを読むだけでは判断しにくいです。もう少しデューデリジェンスを行い、特定のユースケースに対して評価しているソリューションについて、実際の顧客が何を言っているかを確認する必要があります。

ベンダーはどのようにあなたをサポートしますか？

ベンダーの機能や能力に加えて、ベンダーがどのようにサポートしてくれるかを考慮することが重要です。彼らに連絡するための異なるチャネル（メール、電話、チャット）を考慮し、リアルタイムでエージェントと直接話せるかどうかを確認してください。会社の規模や所在地に関係なく、高水準のサポートを受けるべきです。優れたカスタマーサポートはゲームチェンジャーです。

例えば、Splashtopのリモートサポートソフトウェアの場合、softwareadvice.comのSplashtopの顧客評価（2022年2月8日取得）によると、Splashtopは再び最高評価を受け、総合スコアは5点中4.81でした。高いユーザー評価は、主に顧客がSplashtopについて指摘した4つのことに基づいていました:

  • 最高の価値の提供

  • カスタマーサポートの質

  • 使いやすさ

  • それはただ機能します

顧客に最高の価値を提供することは重要です。IT予算が常に圧迫されている中で、競合ソリューション（例: AnyDesk、LogMeIn (GoTo)、TeamViewerなど）に比べて大幅に節約でき、より良い体験を得られる場合、それは大きな勝利です。

「それはただ動作する」

「それはただ動作する」というのは、特にリモートユーザーが問題を抱えているときに、Splashtop製品が計画通りに動作するというシンプルなコンセプトを表しています。あなたの従業員や他のユーザーがリモートで技術的な障害を経験しているときほど、絶望的な時はありません。そのとき、ただ動作するリモートアクセスとサポートソリューションが必要です。言い訳はありません。

Splashtopをショートリストに追加する

Splashtopの一貫して高い顧客レビューは、Splashtopを企業ITヘルプデスクのリモートアクセスとサポートソリューションのショートリストに入れるよう促すべきです。Splashtopは無料のデモとトライアルを提供しているので、特定のユースケースに対してテストできます。今日試してみてください。

Splashtop Enterpriseのデモを今日から始めましょう。

デモをスケジュール

Splashtop Enterprise を使い始める
#1 評価のリモート アクセスおよびサポート ソリューション
はじめに

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

A construction worker on an IoT tablet.
IT&ヘルプデスクリモートサポート

IoTデバイスのリモートアクセスとサポート

詳細はこちら
A female IT professional using Splashtop for remote administration.
IT&ヘルプデスクリモートサポート

リモート管理: IT 管理の簡素化

詳細はこちら
An office desk with a computer, keyboard, and other items.
IT&ヘルプデスクリモートサポート

IT災害復旧: ビジネスを守るための戦略

詳細はこちら
Two people looking at a laptop screen while working together.
IT&ヘルプデスクリモートサポート

一般的なIT運用の課題とその克服方法

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。