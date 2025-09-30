パンデミックは多くの業界の未来を形作ってきましたが、特に医療業界において顕著です。過去2年間、混雑した病院がスペースを確保するために、遠隔医療がこれまで以上に重要になっています。エコノミストによると、専門家は今後25年間で病院がロボット技術やデジタル技術に大きく依存するようになると予測しています。さらに、遠隔医療とリモートヘルスケアが標準的な実践となり、対面訪問の必要性が減少します。
パンデミックが収束し、対面訪問がより現実的になる中、アメリカの一般市民の50%が今後もテレメディシンを利用する予定です、Gallupによると。テレメディシンは、地方の医療から過密な病院まで、あらゆる問題に対する解決策を提供します。しかし、効率的な遠隔医療を提供するには、病院は信頼性が高く、安全で、HIPAAに準拠したソフトウェアが必要です。
HIPAA準拠
最近では、誰もがHIPAAという用語を知っており、健康提供者のコンプライアンスを心配しています—たとえそれが何を意味するのか完全には理解していなくても。Splashtopは、データを処理、保存、またはアクセスしないことでHIPAA準拠を維持します。
Splashtopはスクリーンキャプチャストリームを保存せず、送信のみを行います。さらに、すべてのセッションはタイムスタンプとユーザー、デバイス、セッシ��ョン情報と共に記録されます。たとえ医師がコンピュータから離れて患者のファイルを開いたままにしても、Splashtopなら情報は安全です。当社の組み込みリモートセッションは、プライバシーのためのリモートスクリーンのブランキングや、コンピュータがリモートアクセスされている際の持続的な通知などの機能を提供します。
追加のセキュリティ対策には以下が含まれます:
暗号化され、安全に保存されたユーザーパスワード
デバイス 認証は既定で有効化されており（2段階認証をオンにするオプションあり）
シングルサインオン（SSO）統合
Splashtopのクラウドセキュリティモジュールは、データを安全に保つために、リアルタイムで24/7で疑わしい活動を監視し、フラグを立てます。だからこそ、スタンフォードヘルスケア、ハーバードメディカルスクール、クリーブランド病院、NHSなどのトップ医療機関から信頼されています。
「Splashtopは、リモートセッションとデータを安全に保つ厳格なセキュリティ手順を利用しています。」- Jake Harrelson, Patient Navigator, Home Farm Family Medicine
どこからでもEHRシステムに安全にアクセス
Splashtopは、病院の従業員と患者の両方が電子健康記録（EHR）システムにリモートアクセスできるようにします。タブレットからEHRシステムにアクセスすることで、固定コンピュータよりも時間とエネルギーを節約できます。それは、かさばる移動式コンピュータステーションを使用する手間を病院の従業員から省き、患者の体験を�向上させます。
従業員は、診察室からオフィス、さらには自宅からでも、EHRシステム内の患者記録、画像、ファイルにアクセスできます。患者は、タブレットやモバイルデバイスでEHRシステム内に保存された標準的な患者情報や保険情報を閲覧・更新することで、書類作業や人的ミスを避けることができます。
バーモント州ブラトルボロのHome Farm Family Medicineは、HIPAA準拠のリモートアクセスソリューションを必要としていました。患者ナビゲーターのJake Harrelsonは、Splashtopの導入を監督し、そのニーズを満たしました。
「スタッフは営業時間外や週末に[Splashtop]を利用しています。また、勤務時間中にリモートアクセス専用のワークステーションを設置しています。これは定期的に使用されており、初期の場所にいるため、忙しい日には必要なほど大きくありません。私もサーバーやオフィスのほとんどのコンピュータにリモートでアクセスし、オフの時間にオフィスに行かずに発生する可能性のある問題を修正することができます。」
書類作業を最小限に抑える
患者、オフィススタッフ、医師、看護師にとって、書類作業は必要不可欠でありながらもフラストレーションの原因です。紙のフォームを記入するのはオフィスで余分な時間がかかり、人為的なエラーの可能性を高めます。
Splashtopを使用すると、その患者の書類をEHRに接続されたタブレットやモバイルデバイスに移動できます。これにより、オフィススタッフの貴重な時間を節約し、オフィス用品のコストを削減し、ペー�ジからソフトウェアへの情報転送中に発生するミスの可能性を減らします。
自宅からの研究、ラボデータ、その他のアプリケーションへの安全なアクセス
在宅勤務は、患者記録へのアクセスと更新以上のものです。小さな家族経営の診療所、教育病院、研究施設、またはラボで働いている場合でも、Splashtopは現場でもオフでも最高の仕事をするためのオプションを提供します。
リモートアクセスを利用すれば、顕微鏡を含む高性能マシンで動作する専門的な医療ソフトウェアシステムをリモートで使用できます。これにより、どこからでも血液や組織サンプルの分析などのタスクを効率的に実行できます。
教学病院は、学生にリアルタイムの手順をリモートで見る機会を提供することもできます。これにより、高価な手術室の必要性が減り、学生は時間をより効率的に管理できます。学生は3Dグラフィックスを使用して手術をシミュレートすることで、調査技術を練習することもできます。
医療専門家向けのセキュアリモートアクセスソリューション
Splashtopは、医療専門家に最高のパフォーマンスを発揮するために必要な最先端のソフトウェアを提供します。
「世界的なパンデミックで見られるように、リモートアクセスはどのビジネスにとっても成功の鍵であり、Splashtopと提携できて嬉しいです。彼らの信頼性、パフォーマンス、顧客サポートは、私たち、私たちの顧客、従業員に重要な作業を進めるために必要なツールを提供する上で非常に優れています。– ジョエル・ニコルズ、情報システム副社長、Quanterix。