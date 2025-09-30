メインコンテンツへスキップ
Team of people collaborating on laptops and tablets while sitting at a table

ITチームがデバイスの多様性をどのようにナビゲートしているか

Splashtop Team
所要時間 5分
更新済み
今日の分散型ワークフォースはデバイスの多様性に依存しています。ITチームがBYODとオフィス内デバイスの両方をどのようにサポートしているかを学びましょう。

2022年には、あらゆる規模のビジネスが従業員、顧客、パートナーのニーズを満たすために多様なデバイスインフラを管理する必要があります。

ノートパソコンやタブレットよりもはるかに小さいにもかかわらず、モバイルデバイスはアプリを実行し、クラウドベースのサービスを活用し、バックエンドシステムと連携する能力において追いついています。モバイルデバイスの使用により、ユーザーは必要なときにどこでも作業でき、企業のリソースにアクセスできます。

モバイルデバイスは、ビジネスプロセスを拡張し、より効率的にすることでワークフローを強化します。最近のOxford Economicsの調査では、ITおよびビジネスリーダーの80%が、従業員が効果的に働くためにスマートフォンが必要だと信じていることがわかりました。同じ調査で、75%がモバイルデバイスが会社のビジネスワークフローに不可欠であると述べました。ほんの数例でその理由が簡単にわかります。

アカウントマネージャーは現在、モバイルアプリを日常的に使用しています：

  • 注文をする

  • 顧客情報の更新

  • 価格と割引率を取得

  • 製品情報と更新を顧客と共有する

人事部は従業員を引き付け、軌道に乗せ続けます。従業員は一般的にHRアプリを使用して：

  • ログ時間

  • タイムシートと経費報告書を提出する

  • サインアップしてトレーニングを受ける

  • 会社のアラートやその他のニュースを最新の状態に保つ

ERPのような複雑なエンタープライズアプリでさえ、今ではモバイルデバイスユーザーに対応しています。2022年のERPに関するITProPortalの記事によると、「モバイルERPを使用すると、ユーザーはモバイルデバイスを介してERPにアクセスでき、デスクトップと同じ機能を利用できます。」

BYODワークフォース

特にBYOD（自分のデバイスを持ち込む）環境で働く従業員は、信頼できて使いやすいデバイスを選びたいと考えています。彼らは、選んだデバイスを使用することが柔軟性と自律性を与えるため、生産性と仕事の満足度にとって重要だと考えています。 Gartnerによる1万人以上の労働者を対象としたグローバル調査では、調査対象者の55%が、少なくとも一部の時間に個人所有のスマートフォンやラップトップデバイスを仕事に使用していることがわかりました。それには、Mac、Windows、Linuxのデスクトップとラップトップ、AndroidとAppleのスマートフォン、タブレット、ファブレットが含まれ、さらに多くのデバイスが登場しています。

ITはどのようにデバイスの多様性をサポートしていますか？

従業員が個人のデバイスやその上で動作しているアプリケーションに問題がある場合、IT / ヘルプデスクが会社管理のデバイスに提供するのと同じレベルのサポートが必要です。これにより、ITに新たなサポート負担がかかります。ほとんどのITチームは、管理されたコンピュータへのアクセスを可能にするリモートサポートツールを持っていますが、今日使用されているすべてのリモートBYODインスタンスに対応することはできません。

リモートワーカーのBYODニーズを成功裏にサポートするために、進歩的なIT部門は、技術的な問題が発生した場合に、管理されたデバイスと管理されていないデバイスの両方をサポートするためのリアルタイム機能に移行しました。彼らがこの能力を最速で達成する方法は、有人サポートソリューションを実装することです。

有人サポートとは何ですか？

有人サポートは、オンデマンドサポートの高度な形式です。ITがユーザーがいる間に、事前のインストールなしで任意のコンピュータ、タブレット、またはモバイルデバイスにリモートアクセスできるようにします。これにより、技術者はWindows、Mac、iOS、Androidデバイスを含む、作業用または個人用デバイスでエンドユーザーをサポートできます。有人サポートでは、技術者はエンドユーザーのデバイスを制御してトラブルシューティングを行います。これは、対面で行うのと同じです。

MDMと有人サポートの組み合わせ

パンデミックの前から、IT部門は従業員のモバイルデバイス使用の急増を目の当たりにし、MDM（モバイルデバイス管理）ソリューションを導入して対応しました。Wireless Watchdogsによると、MDMソリューションは、非常に機密性の高いデータへのリモートアクセスを制御し、ユーザー認証を提供し、デバイスが紛失または盗難された場合にリモートデータ消去を提供することもできます。さらに、MDMは、既知のセキュリティ脆弱性を修正する可能性のあるソフトウェアパッチでデバイスを最新の状態に保つためにも使用できます。

MDMソリューションを使用するには、ITが企業ネットワーク内のすべての会社管理デバイスにエージェントを設定します。これらのエージェントは各デバイスからデータを報告し、確立されたプロトコルはデバイスが潜在的なセキュリティ脅威の兆候を示すたびに特定のアクションを強制します。

しかし、MDMだけでは、今日使用されているすべてのBYODデバイスをサポートすることはできません。特に、各リモート従業員が仕事のために自分のデバイスを使用する場合、1.7から2.3台のデバイスが使用されていると推定されていることを考慮すると。その結果、多くの企業が既存のMDMソリューションに簡単な統合を通じて有人サポートを追加しています。Splashtopの有人サポートは、複数のMDMおよびセキュリティソリューションへの簡単な統合を提供します。

有人サポートはMDMのROIを向上させます。

Samsungの推定によると、オンプレミスのMDMは、100人のユーザーをサポートするために年間平均12,000ドルの費用がかかります。組織がクラウドベースのMDMを使用している場合でも、100人のユーザーに対して10,000ドル以上（基本MDMで5,000ドル）を支払うことになります。したがって、そのコストの一部で有人サポートを追加することは、優れたROIの意味を持ちます。Splashtop リモートサポートを使用すると、年間わずか$¥67,200で無制限のユーザーをサポートできます。

Splashtop リモートサポートは、有人の技術者管理、複数の同時セッション、カスタムブランディング、チケッティング/ITSMへの統合も可能にします。ITリーダーは、リモートワークを可能にするためにすでに多くの予算を投資しています。従業員が使用するすべてのデバイスをサポートする能力（デバイスのボリューム制限なし）は、当然のことです。

Splashtopの有人サポートを実行するのは簡単です

IT部門と従業員の両方が、そのシンプルさからSplashtopの有人サポートを受け入れています。従業員は単にユニークな9桁のセッションコードを生成し、そのコードをヘルプデスクスタッフに送信します。技術者はそのコードを使用して従業員のデバイスに接続し、即座に制御を取得します。制御を取得すると、ファイルを転送したり、リモート印刷したり、チャットしたり、画面を共有したりできます。個人の携帯電話から会社のデスクトップまで、有人サポートはITチームが従業員のデバイスを安全に管理するのを簡単にします。

組織のデバイスの多様性を管理するためのシンプルでセキュアな方法をお探しですか？Try Splashtop リモートサポート today!

Splashtop Remote Supportの無料トライアルを開始する
高速、安全、使いやすいリモートサポートソフトウェア
はじめに

